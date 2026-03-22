Résultat de l'élection municipale 2026 à la Suze-sur-Sarthe : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Suze-sur-Sarthe

Le deuxième tour des élections municipales à la Suze-sur-Sarthe a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Caroline Roton Vivier
Caroline Roton Vivier Liste Divers
Unis vers un nouveau cap
  • Caroline Roton Vivier
  • Mikaël Kerouanton
  • Sophie Français
  • Jean-Pierre Maillet
  • Alexandra Levoye
  • Dider Besland
  • Annie Thebault
  • Jean-Pierre Cahoreau
  • Maïté Requena-Carre
  • Mathieu Fournier
  • Danièle Gapin
  • Stéphane Poirier
  • Charlotte Hubert
  • Sébastien Quantin
  • Aline Ouvrard
  • Timothée Paris
  • Séverine Gonzalez Fuente
  • Jérôme Camson
  • Julie Barbeau
  • Cyril Jouin
  • Elise Pajotin
  • Benjamin Pean
  • Sophie Mile
  • Jérôme Freulon
  • Alyssa Bougeant
  • Maurice Dasse
  • Marilia Raison
  • Pascal Lhommeau
  • Hélène Melot
Jean-Marc Coyeaud
Jean-Marc Coyeaud Liste divers droite
Ensemble Fixons Un Cap Pour Demain
  • Jean-Marc Coyeaud
  • Nathalie Boucheron Hubert
  • Emmanuel d'Aillières
  • Maïté Aline
  • Pascal Breton
  • Géraldine Danguy
  • Jean-Michel Marrone
  • Sabrina Breton
  • Benoît Honoré
  • Astrid Kervevan
  • Mohamed El Morabit
  • Béatrice Gouraud
  • Matthieu Gérain
  • Victoria Danguy
  • Nathan Bouhours
  • Mathilde Barrier
  • Bruno Vhel
  • Aurélie Chantoiseau
  • Ludovic Moulin
  • Ingrid Sarciaux
  • Dimitri Langlais
  • Laëtitia Leroy
  • Joël Rivet
  • Daria Batchily
  • Mohamed Tahiri Alaoui
  • Adèle Moulin
  • Philippe Fages
  • Lisa Martineau
  • Patrice Olivier
Philippe Saudubray
Philippe Saudubray Liste Divers
Dynamique suzeraine
  • Philippe Saudubray
  • Valérie Giraudeau
  • Bertrand Gentilleau
  • Anne-Sophie Prevot
  • Christophe Michel
  • Sylviane Frenehard
  • Anaël Laurent
  • Stéphanie Le Penven
  • François Sale
  • Céline Goupil
  • Arnaud Lochet
  • Clémence Sauvage
  • Vincent Renault
  • Monique Becret
  • Dylan Ragot
  • Christelle Brard
  • Jean-François Augereau
  • Fanny Chatel
  • Mustafa El Hadj
  • Sonia Pauvert
  • Mehdi Tronchin
  • Valérie Niepceron
  • David Chapin
  • Marie-Agnès Sauldubois
  • Olivier Legat
  • Malika Roche-Nhaila
  • Jacques Morainville
  • Chantal Lesage
  • Anthony Logereau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Suze-sur-Sarthe

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe SAUDUBRAY
Philippe SAUDUBRAY (Ballotage) Dynamique suzeraine 		997 42,63%
Caroline ROTON VIVIER
Caroline ROTON VIVIER (Ballotage) Unis vers un nouveau cap 		873 37,32%
Jean-Marc COYEAUD
Jean-Marc COYEAUD (Ballotage) Ensemble Fixons Un Cap Pour Demain 		469 20,05%
Participation au scrutin La Suze-sur-Sarthe
Taux de participation 61,71%
Taux d'abstention 38,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 2 393

Source : ministère de l’Intérieur

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