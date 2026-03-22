Résultat de l'élection municipale 2026 à la Suze-sur-Sarthe : les résultats du 2e tour

Programme de Caroline Roton Vivier à La Suze-sur-Sarthe (Unis vers un nouveau cap)

Engagement local

Depuis 2020, Caroline Roton Vivier a démontré son engagement envers la communauté en étant présente sur le terrain. Elle a organisé le centre de vaccination durant la crise sanitaire pour protéger la population. Son soutien aux salariés de Valeo lors de leur manifestation montre son attachement à l'emploi local.

Gestion municipale

Diriger une commune nécessite des décisions réfléchies et la prise en compte des coûts réels des équipements. Caroline Roton Vivier souligne l'importance de la transparence financière et des conséquences des choix politiques sur les impôts locaux. Elle s'engage à gérer les finances de manière responsable pour le bien de La Suze-sur-Sarthe.

Priorités pour l'avenir

La candidate met en avant des priorités claires pour les six prochaines années, notamment l'accès aux soins et la sécurité. Elle souhaite améliorer les services et la qualité de vie des habitants. Caroline Roton Vivier appelle à une action collective pour défendre les intérêts de la commune.

Élections municipales

Les élections municipales du 22 mars 2026 représentent un moment crucial pour La Suze-sur-Sarthe. Caroline Roton Vivier se présente avec une liste d'union solide, prête à agir pour le développement de la ville. Elle invite les électeurs à choisir l'expérience et l'action plutôt que des promesses vides.