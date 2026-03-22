Résultat de l'élection municipale 2026 à la Suze-sur-Sarthe : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Suze-sur-Sarthe [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Suze-sur-Sarthe sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Suze-sur-Sarthe.
L'actu des élections municipales 2026 à la Suze-sur-Sarthe
11:45 - Les résultats du premier tour des élections municipales à la Suze-sur-Sarthe
Il y a une semaine à la Suze-sur-Sarthe, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a mobilisé 61,71 % des électeurs dans la ville. C'est Philippe Saudubray qui a pris la pole position en rassemblant 42,63 % des bulletins valides. Ensuite, Caroline Roton Vivier est arrivée en deuxième position avec 37,32 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, avec 20,05 %, Jean-Marc Coyeaud, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Suze-sur-Sarthe
Le deuxième tour des élections municipales à la Suze-sur-Sarthe a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Caroline Roton Vivier
Liste Divers
Unis vers un nouveau cap
|
|
Jean-Marc Coyeaud
Liste divers droite
Ensemble Fixons Un Cap Pour Demain
|
|
Philippe Saudubray
Liste Divers
Dynamique suzeraine
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Suze-sur-Sarthe
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe SAUDUBRAY (Ballotage) Dynamique suzeraine
|997
|42,63%
|Caroline ROTON VIVIER (Ballotage) Unis vers un nouveau cap
|873
|37,32%
|Jean-Marc COYEAUD (Ballotage) Ensemble Fixons Un Cap Pour Demain
|469
|20,05%
|Participation au scrutin
|La Suze-sur-Sarthe
|Taux de participation
|61,71%
|Taux d'abstention
|38,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|2 393
Source : ministère de l’Intérieur
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