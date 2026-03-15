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19:20 - Tendances démographiques et électorales à la Suze-sur-Sarthe : ce qu'il faut savoir La composition démographique et socio-économique de la Suze-sur-Sarthe détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,46%. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (79,30%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 2534 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,80%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,80%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Suze-sur-Sarthe mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,25% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à la Suze-sur-Sarthe Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à la Suze-sur-Sarthe en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 31,62% des voix lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,74% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 22,67% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 51,10% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 43,73% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 44,36% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,43% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Elise Leboucher.

16:58 - Aux dernières municipales, 73,36 % d'abstention à la Suze-sur-Sarthe Il y a six ans à la Suze-sur-Sarthe, le premier round de l'élection municipale avait vu 26,64 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un taux particulièrement faible (l'abstention avait donc culminé à 73,36 %) alors que débutait la crise du Covid-19. S'agissant d'élire leur maire, les élections locales restent pourtant historiquement, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les électeurs se déplacent le plus massivement. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 73,17 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 52,12 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,86 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 43,73 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une localité moins participative que la moyenne par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élections municipales à la Suze-sur-Sarthe, cette particularité sera quoi qu'il en soit décortiquée.

15:59 - Qui a gagné les scrutins en 2024 à la Suze-sur-Sarthe ? Les élections européennes 2024 à la Suze-sur-Sarthe avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,73%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,77% des voix. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de la La Suze-sur-Sarthe accordaient leurs suffrages à Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) avec 44,36% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie-Caroline Le Pen culminant à 54,43% des votes sur place. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à la Suze-sur-Sarthe ? La physionomie politique de La Suze-sur-Sarthe laisse apparaître une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de La Suze-sur-Sarthe accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 31,62%, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 27,76%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,26% pour Emmanuel Macron, contre 49,74% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de La Suze-sur-Sarthe accordaient leurs suffrages à Raymond de Malherbe (RN) avec 22,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,10% des suffrages.

12:58 - La Suze-sur-Sarthe touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Pour ce qui est des contributions locales à la Suze-sur-Sarthe, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté 822 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 661 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 47,22 % en 2024 (contre environ 25,12 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 38 300 euros en 2024, contre 577 370 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 13,32 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Emmanuel D'aillières à la Suze-sur-Sarthe Les résultats des municipales de 2020 à la Suze-sur-Sarthe ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Seule en lice, la liste menée par Emmanuel D'aillières a logiquement obtenu 770 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à la Suze-sur-Sarthe, cette répartition historique des voix pose les bases. Après cette élection sans réelle compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.