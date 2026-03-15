Résultat municipale 2026 à la Suze-sur-Sarthe (72210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Suze-sur-Sarthe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Suze-sur-Sarthe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Suze-sur-Sarthe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe SAUDUBRAY
Philippe SAUDUBRAY Dynamique suzeraine 		997 42,63%
Caroline ROTON VIVIER
Caroline ROTON VIVIER Unis vers un nouveau cap 		873 37,32%
Jean-Marc COYEAUD
Jean-Marc COYEAUD Ensemble Fixons Un Cap Pour Demain 		469 20,05%
Participation au scrutin La Suze-sur-Sarthe
Taux de participation 61,71%
Taux d'abstention 38,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 2 393

Source : ministère de l’Intérieur

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