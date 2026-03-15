Résultat de l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Teste-de-Buch sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Teste-de-Buch.
L'actu des élections municipales 2026 à la Teste-de-Buch
13:09 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à la Teste-de-Buch
À la Teste-de-Buch, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-Jacques Eroles (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 2 996 soutiens (34,32%). Deuxième, Patrick Davet (Divers droite) a obtenu 1 784 bulletins valides (20,43%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Valentin Deiss (Europe Ecologie-Les Verts), glanant 1 498 suffrages (17,16%). Une distance substantielle. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Patrick Davet l'a finalement emporté avec 44,18% des votes, face à Jean-Jacques Eroles rassemblant 38,23% des électeurs et Valentin Deiss obtenant 1 648 voix (17,57%). Le scénario s'est totalement inversé en raison des reports de voix, qui furent pleinement déterminants. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si Jean-Jacques Eroles a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 802 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Les Républicains a probablement bénéficié du report de votes des listes éliminées. Pour cette municipale 2026 à la Teste-de-Buch, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. L'équipe minoritaire est mise au défi de capter les voix qui ont manqué ce dimanche, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à la Teste-de-Buch
Ce dimanche 15 mars, les votants de la Teste-de-Buch sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Pour mémoire, le 1er tour des précédentes municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise du covid, suscitant de nombreuses controverses. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche a été publiée ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 23 bureaux de vote de la Teste-de-Buch sont les suivants : de 8 h à 19 h en continu. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à la Teste-de-Buch dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch
|Tête de listeListe
|
Marc Muret
Liste divers droite
NOUS SOMMES LA TESTE DE BUCH
|
|
Patrick Davet
Liste d'union à droite
TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR
|
|
Yanis Ouadah
Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLONS LA TESTE-DE-BUCH !
|
|
Jean-Yves Caroff
Liste divers gauche
LA TESTE A GAUCHE
|
|
Thierry Gouaichault
Liste divers droite
POUR LA TESTE-DE-BUCH
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Davet (26 élus) Unis pour agir avec vous
|4 144
|44,18%
|
|Jean-Jacques Eroles (6 élus) Jean-jacques eroles, avançons ensemble en confiance
|3 586
|38,23%
|
|Valentin Deiss (3 élus) Engagement écologique et social
|1 648
|17,57%
|
|Participation au scrutin
|La Teste-de-Buch
|Taux de participation
|44,29%
|Taux d'abstention
|55,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 575
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Eroles Jean-jacques eroles, avançons ensemble en confiance
|2 996
|34,32%
|Patrick Davet Decidons l'avenir ensemble
|1 784
|20,43%
|Valentin Deiss Engagement écologique et social
|1 498
|17,16%
|Jean-Bernard Biehler Une equipe a votre ecoute
|1 359
|15,57%
|Michel Dufay Rassemblement de la teste
|512
|5,86%
|Véronique Marie Rocchi Veronique rocchi
|339
|3,88%
|Stephane Geraut Ensemble pour le pays de buch
|240
|2,74%
|Participation au scrutin
|La Teste-de-Buch
|Taux de participation
|41,10%
|Taux d'abstention
|58,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 882
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Eroles (26 élus) Jean-jacques eroles la confiance, aujourd'hui et demain
|5 714
|45,98%
|
|Patrick Davet (5 élus) La teste avant tout
|3 941
|31,71%
|
|Pierre Pradayrol (4 élus) Ensemble vivons la teste
|2 771
|22,30%
|
|Participation au scrutin
|La Teste-de-Buch
|Taux de participation
|65,45%
|Taux d'abstention
|34,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|12 808
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Eroles Jean-jacques eroles la confiance, aujourd'hui et demain
|4 827
|39,02%
|Patrick Davet La teste avant tout
|3 398
|27,46%
|Pierre Pradayrol Ensemble vivons la teste
|2 547
|20,59%
|Jean-Charles Habran La teste bleu marine
|1 141
|9,22%
|Patrick Rieussec Front de gauche
|457
|3,69%
|Participation au scrutin
|La Teste-de-Buch
|Taux de participation
|64,71%
|Taux d'abstention
|35,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Nombre de votants
|12 663
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