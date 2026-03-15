Résultat de l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch

Tête de listeListe
Marc Muret
Marc Muret Liste divers droite
NOUS SOMMES LA TESTE DE BUCH
  • Marc Muret
  • Béatrice Melon
  • Cyril Doumenge
  • Anne-Mathilde Arensma
  • Jean-Charles Biehler
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  • Thierry Moritz
  • Sylvie Pacheco
  • Cyril Darche
  • Virgine Jean-Baptiste Fayette
  • Michel Dufay
  • Margaux Colas-Larriba
  • Robert Splendido
  • Isabelle Blouin
  • Denis Malartre
  • Emmanuelle Lecru
  • Esteban Muller
  • Deborah Bertin
  • Dieter Schmid
  • Patricia Baile
  • Michael Giraud
  • Laura Maquaire
  • Stéphane Geraut
  • Florence Lesca
  • Jean-Charles Habran
  • Béatrice Bellocq
  • Louis Breton
  • Marie-France Gildas
  • Patrick Coghe
  • Mireille Morio
  • Pascal Chateau
  • Morgane Marion
  • Xavier Bocchini
Patrick Davet
Patrick Davet Liste d'union à droite
TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR
  • Patrick Davet
  • Brigitte Grondona
  • Fabien Dufailly
  • Dominique Poulain
  • Pascal Berillon
  • Christelle Jeckel
  • Jean-François Boudigue
  • Anne Brezillon
  • Philippe Busse
  • Nathalie Juge-Saint-Marc
  • Bruno Pastoureau
  • Genevieve Secques
  • Nicolas Bouyroux
  • Nelly Delépine
  • Eric Bernard
  • Angélique Glory
  • Stephen Slack
  • Nathalie Delfaud
  • Frédéric Mora
  • Léa Benech
  • Alexis Votion
  • Melanny Rodrigues
  • Modeste Pindado
  • Isabelle Devarieux
  • Jean-Francois Bouchonnet
  • Daniéla Arias
  • Loïc Biger
  • Lisa Oreiller
  • Gerard Guereche
  • Francoise Colin
  • Stéphane Caro
  • Catherine Othaburu
  • Georges Ambroise
  • Danielle Desmolles
  • Jean-Pierre Larroque
Yanis Ouadah
Yanis Ouadah Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLONS LA TESTE-DE-BUCH !
  • Yanis Ouadah
  • Aude Floury
  • Gary Dupuy
  • Soline Leduc
  • Philippe Béraud
  • Myriam Bouvet
  • Pascal Monlezun
  • Géraldine Constantin
  • Arnaud Rolland
  • Martine Priser
  • Olivier Paret
  • Alexandra Peinturier
  • Alain Passaret
  • Jacqueline Grellier
  • Jacques Colliard
  • Laetitia Cazemajou
  • Lucinio Vaidie
  • Catherine Pontreau
  • Romain Tancredi
  • Betty Ollier
  • Vincent Potez
  • Pascale Leleu
  • Jérôme Bouchère
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  • Lucie Simon
  • Alain Baillargeat
  • Dominique Carbonnel
  • Eric Stanton
  • Evelyne Borel
  • Michel Couvelard
  • Denise Paret
  • Olivier Courmont
Jean-Yves Caroff
Jean-Yves Caroff Liste divers gauche
LA TESTE A GAUCHE
  • Jean-Yves Caroff
  • Ambre Segarra
  • Philippe Mittet
  • Christina Leroyer Borrelli
  • Jean Querbes
  • Karine Caule
  • Michel Chateau
  • Marine Molen
  • Sébastien Toussaint
  • Cecile Temey
  • Paul Sarandji
  • Jocelyne Belliard
  • Valentin Deiss
  • Isabelle Auby
  • Guy Etchessahar
  • Patricia Candela
  • Benoît Galinou
  • Marie-Joseph Lalanne
  • Alain Gautheron
  • Sylvie Garcia
  • Laurent Lacroix
  • Catherine Bourgougnon
  • Hugues Singer
  • Alice Vayssettes
  • Eric Esteves
  • Caroline Monnot
  • Patrick Lauga
  • Dalida Locatelli Pharamond
  • Romain Saubole
  • Régine Beaugendre
  • Jean-Michel Sistiaga
  • Béatrice Lafourcade
  • Franck Hertzberg
  • Patricia Boé
  • Serge Lavaud
  • Marie-José Auger
  • Gilles Faure
Thierry Gouaichault
Thierry Gouaichault Liste divers droite
POUR LA TESTE-DE-BUCH
  • Thierry Gouaichault
  • Mirentxu Saïz
  • Éric Travers
  • Marie-Paule Shchiltz Rousset
  • Matthieu Cabaussel
  • Jessica Eberlé
  • Johannet Silvain
  • Christine Delmas
  • Vincent Donnesse
  • Isabelle Aventur
  • Thierry Maisonnave
  • Anne Derien
  • Dominique Junjaud
  • Oriane Gedz
  • Cyril Martin
  • Aurélie Thiéblemont
  • Alain Graffeille
  • Patricia Robert-Micaud
  • Christophe Diez
  • Catherine Bourgneuf
  • Philippe Anconière
  • Florence Bernard
  • Jean-Pierre Greffe
  • Nathalie Hondermarck
  • Manu Desbats
  • Stéphanie Aloir
  • Dominique Ducasse
  • Pauline Ducos
  • Laurent Giamarchi
  • Sandrine Rambaud
  • Patrick Dartix
  • Fanny Sanchez
  • Jean-Pierre Lefebvre
  • Isabelle Chartier
  • Ghislain Lurkin
  • Catherine Gardrat
  • Daniel Garrido

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Davet
Patrick Davet (26 élus) Unis pour agir avec vous 		4 144 44,18%
  • Patrick Davet
  • Brigitte Grondona
  • Gérard Sagnes
  • Dominique Poulain
  • Bruno Pastoureau
  • Isabelle Devarieux
  • Pascal Berillon
  • Catherine Othaburu
  • Éric Bernard
  • Nathalie Delfaud
  • Jean-François Boudigue
  • Christelle Jeckel
  • Georges Ambroise
  • Danielle Desmolles
  • Stephen Slack
  • Geneviève Secques
  • Philippe Busse
  • Angelique Glory Tilleul
  • Fabien Dufailly
  • Charlotte Cousin-Echinard
  • Nicolas Bouyroux
  • Nelly Delepine
  • Alexis Votion
  • Marie-Hélène Plantier
  • Jean-François Bouchonnet
  • Florence Petas
Jean-Jacques Eroles
Jean-Jacques Eroles (6 élus) Jean-jacques eroles, avançons ensemble en confiance 		3 586 38,23%
  • Jean-Jacques Eroles
  • Elisabeth Monteil-Macard
  • Guy Lartigue
  • Christine Charton
  • Marc Muret
  • Marielle Philip
Valentin Deiss
Valentin Deiss (3 élus) Engagement écologique et social 		1 648 17,57%
  • Valentin Deiss
  • Alexandra Pamies
  • Alain Chauteau
Participation au scrutin La Teste-de-Buch
Taux de participation 44,29%
Taux d'abstention 55,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 575

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Eroles
Jean-Jacques Eroles Jean-jacques eroles, avançons ensemble en confiance 		2 996 34,32%
Patrick Davet
Patrick Davet Decidons l'avenir ensemble 		1 784 20,43%
Valentin Deiss
Valentin Deiss Engagement écologique et social 		1 498 17,16%
Jean-Bernard Biehler
Jean-Bernard Biehler Une equipe a votre ecoute 		1 359 15,57%
Michel Dufay
Michel Dufay Rassemblement de la teste 		512 5,86%
Véronique Marie Rocchi
Véronique Marie Rocchi Veronique rocchi 		339 3,88%
Stephane Geraut
Stephane Geraut Ensemble pour le pays de buch 		240 2,74%
Participation au scrutin La Teste-de-Buch
Taux de participation 41,10%
Taux d'abstention 58,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 882

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Eroles
Jean-Jacques Eroles (26 élus) Jean-jacques eroles la confiance, aujourd'hui et demain 		5 714 45,98%
  • Jean-Jacques Eroles
  • Elisabeth Monteil-Macard
  • Jean-Claude Vergnères
  • Monique Guillon
  • Jean-Bernard Biehler
  • Marie-Paule Schiltz-Rousset
  • Michel Cardron
  • Christine Delmas
  • Dominique Ducasse
  • Françoise Leonard-Moussac
  • Thierry Maisonnave
  • Loretta Lahon-Grimaud
  • Éric Bernard
  • Christine Charton
  • Grégory Joseph
  • Anne-Marie Moreau
  • Michel Labarthe
  • Christiane Dècle
  • Bruno Pastoureau
  • Joëlle Baderspach
  • Christophe Garcia
  • Cécile Peys-Sanchez
  • Alain Biramben
  • Véronique Di Crola
  • Nicolas Henin
  • Muriel Magne
Patrick Davet
Patrick Davet (5 élus) La teste avant tout 		3 941 31,71%
  • Patrick Davet
  • Brigitte Charrier-Grondona
  • Gérard Sagnes
  • Nathalie Kugener-Delfaud
  • Dominique Dejean
Pierre Pradayrol
Pierre Pradayrol (4 élus) Ensemble vivons la teste 		2 771 22,30%
  • Pierre Pradayrol
  • Françoise Coineau
  • François Grateau
  • Florence Bernard
Participation au scrutin La Teste-de-Buch
Taux de participation 65,45%
Taux d'abstention 34,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 12 808

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Eroles
Jean-Jacques Eroles Jean-jacques eroles la confiance, aujourd'hui et demain 		4 827 39,02%
Patrick Davet
Patrick Davet La teste avant tout 		3 398 27,46%
Pierre Pradayrol
Pierre Pradayrol Ensemble vivons la teste 		2 547 20,59%
Jean-Charles Habran
Jean-Charles Habran La teste bleu marine 		1 141 9,22%
Patrick Rieussec
Patrick Rieussec Front de gauche 		457 3,69%
Participation au scrutin La Teste-de-Buch
Taux de participation 64,71%
Taux d'abstention 35,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 12 663

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