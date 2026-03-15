Résultat de l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch : les infos en direct

Marc Muret Liste divers droite

NOUS SOMMES LA TESTE DE BUCH Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marc Muret Programme de Marc Muret à La Teste-de-Buch (NOUS SOMMES LA TESTE DE BUCH) Urbanisme Durable Le projet de PLU Vert vise à stopper la bétonisation massive et à adapter la ville à son environnement naturel. Cette initiative est essentielle pour préserver la biodiversité et garantir un cadre de vie sain pour les habitants. La lutte contre l'urbanisation incontrôlée est au cœur des préoccupations des candidats. Engagements Financiers Une baisse de 10% du taux communal de la taxe foncière est proposée pour alléger le fardeau fiscal des citoyens. Cette réduction s'accompagne d'une volonté de diminuer le train de vie de la mairie afin de restaurer le pouvoir d'achat. L'objectif est de répondre aux préoccupations économiques des habitants face à l'inflation. Participation Citoyenne Le programme inclut la mise en place de votations numériques pour impliquer les citoyens dans les décisions structurantes de la commune. Cette démarche vise à redonner du pouvoir aux habitants et à renforcer la démocratie locale. L'engagement des citoyens est considéré comme essentiel pour construire un avenir partagé. Amélioration de la Santé La création de la « Cité du Patient » représente un nouvel écosystème de santé intégré pour renforcer l'offre de soins locale. Ce projet vise à améliorer l'accès aux soins et à répondre aux besoins de santé des habitants. L'initiative souligne l'importance de la santé dans le développement de la commune.

Marc Muret

Béatrice Melon

Cyril Doumenge

Anne-Mathilde Arensma

Jean-Charles Biehler

Florence Petas

Denis Franck

Alexandrine Plos

Bernard Huron

Delphine Marchal

Thierry Moritz

Sylvie Pacheco

Cyril Darche

Virgine Jean-Baptiste Fayette

Michel Dufay

Margaux Colas-Larriba

Robert Splendido

Isabelle Blouin

Denis Malartre

Emmanuelle Lecru

Esteban Muller

Deborah Bertin

Dieter Schmid

Patricia Baile

Michael Giraud

Laura Maquaire

Stéphane Geraut

Florence Lesca

Jean-Charles Habran

Béatrice Bellocq

Louis Breton

Marie-France Gildas

Patrick Coghe

Mireille Morio

Pascal Chateau

Morgane Marion

Xavier Bocchini

Patrick Davet Liste d'union à droite

TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Patrick Davet Programme de Patrick Davet à La Teste-de-Buch (TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR) Territoire de tradition Le territoire de la Teste de Buch est ancré dans des valeurs traditionnelles que l'équipe municipale souhaite préserver. Cette tradition se manifeste par un engagement fort à protéger le patrimoine local et à soutenir les initiatives communautaires. Ensemble, les citoyens sont invités à participer activement à la préservation de leur cadre de vie. Engagement pour l'avenir La vision pour l'avenir de la Teste de Buch repose sur un développement durable et responsable. Des projets ambitieux sont en cours pour moderniser les infrastructures et améliorer les services offerts aux habitants. L'objectif est de bâtir une ville dynamique et accueillante pour les générations futures. Amélioration du cadre de vie Des actions concrètes sont mises en place pour embellir le cadre de vie des citoyens, notamment à travers des investissements dans les infrastructures sportives et culturelles. La ville s'engage à organiser des événements qui renforcent le lien social et la convivialité. Ces initiatives visent à faire de la Teste un lieu agréable et joyeux à vivre. Solidarité et soutien La municipalité met un point d'honneur à soutenir les acteurs économiques et les bénévoles de la communauté. Des dispositifs comme la maison de la vie associative sont prévus pour renforcer la solidarité entre les habitants. Cette approche vise à créer un environnement où chacun peut contribuer au bien-être collectif.

Patrick Davet

Brigitte Grondona

Fabien Dufailly

Dominique Poulain

Pascal Berillon

Christelle Jeckel

Jean-François Boudigue

Anne Brezillon

Philippe Busse

Nathalie Juge-Saint-Marc

Bruno Pastoureau

Genevieve Secques

Nicolas Bouyroux

Nelly Delépine

Eric Bernard

Angélique Glory

Stephen Slack

Nathalie Delfaud

Frédéric Mora

Léa Benech

Alexis Votion

Melanny Rodrigues

Modeste Pindado

Isabelle Devarieux

Jean-Francois Bouchonnet

Daniéla Arias

Loïc Biger

Lisa Oreiller

Gerard Guereche

Francoise Colin

Stéphane Caro

Catherine Othaburu

Georges Ambroise

Danielle Desmolles

Jean-Pierre Larroque

Yanis Ouadah Liste d'union à l'extrême-droite

RASSEMBLONS LA TESTE-DE-BUCH ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Yanis Ouadah Programme de Yanis Ouadah à La Teste-de-Buch (RASSEMBLONS LA TESTE-DE-BUCH !) Engagement citoyen Le projet de Yanis OUADAH met l'accent sur la participation des habitants dans la prise de décisions. Des consultations seront organisées pour élaborer les grands projets de la commune. Cette approche vise à renforcer le lien entre les élus et la population. Urbanisme et identité Une révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) est prévue pour préserver l'identité de La Teste-de-Buch. Cela inclut la valorisation de l'architecture locale et la protection des espaces publics. L'objectif est de garantir un développement harmonieux de la commune. Sécurité renforcée Le projet prévoit une augmentation des effectifs de la police municipale, avec des agents disponibles 24h/24. Des brigades cynophiles seront également ajoutées pour améliorer la sécurité. Ces mesures visent à créer un environnement plus sûr pour tous les habitants. Soutien aux commerces Pour soutenir les petits commerces, une exonération de la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures (TLPE) est proposée. Cela permettra d'alléger les charges financières des commerçants locaux. En parallèle, le recrutement de médecins salariés vise à renforcer l'offre de services de santé dans la commune.

Yanis Ouadah

Aude Floury

Gary Dupuy

Soline Leduc

Philippe Béraud

Myriam Bouvet

Pascal Monlezun

Géraldine Constantin

Arnaud Rolland

Martine Priser

Olivier Paret

Alexandra Peinturier

Alain Passaret

Jacqueline Grellier

Jacques Colliard

Laetitia Cazemajou

Lucinio Vaidie

Catherine Pontreau

Romain Tancredi

Betty Ollier

Vincent Potez

Pascale Leleu

Jérôme Bouchère

Josette Payry

Laurent Leduc

Jeanne Ridel

Clément Bernardet

Margaux Veschambre

Cyril Dubet

Lucie Simon

Alain Baillargeat

Dominique Carbonnel

Eric Stanton

Evelyne Borel

Michel Couvelard

Denise Paret

Olivier Courmont

Jean-Yves Caroff Liste divers gauche

LA TESTE A GAUCHE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Yves Caroff Programme de Jean-Yves Caroff à La Teste-de-Buch (LA TESTE A GAUCHE) Collectif Citoyen Notre territoire, entre Bassin et forêt, fait face à des défis majeurs tels que la crise du logement et l'urgence climatique. Nous sommes un collectif de citoyens, militants associatifs, syndicalistes et élus, unis pour servir l'intérêt général. Ensemble, nous souhaitons construire un projet pour une ville solidaire et durable. Démocratie Participative Prendre le pouvoir pour mieux le partager est au cœur de notre démarche. Aucune décision majeure ne sera prise sans la participation des citoyens. Nous voulons instaurer une démocratie vivante où chacun a son mot à dire. Logement Accessible Habiter la Teste-de-Buch doit être un droit pour tous, pas un privilège. Nous nous engageons à favoriser des logements accessibles afin que vivre et travailler ici soit possible pour toutes et tous. L'accès au logement est une priorité pour notre collectif. Solidarité et Inclusion Nous choisissons l'égalité réelle et l'inclusion comme nos valeurs fondamentales. Un poste d'adjoint sera créé pour lutter contre toutes les discriminations et garantir une ville plus sûre. La solidarité avec les plus fragiles est essentielle pour construire une société juste.

Jean-Yves Caroff

Ambre Segarra

Philippe Mittet

Christina Leroyer Borrelli

Jean Querbes

Karine Caule

Michel Chateau

Marine Molen

Sébastien Toussaint

Cecile Temey

Paul Sarandji

Jocelyne Belliard

Valentin Deiss

Isabelle Auby

Guy Etchessahar

Patricia Candela

Benoît Galinou

Marie-Joseph Lalanne

Alain Gautheron

Sylvie Garcia

Laurent Lacroix

Catherine Bourgougnon

Hugues Singer

Alice Vayssettes

Eric Esteves

Caroline Monnot

Patrick Lauga

Dalida Locatelli Pharamond

Romain Saubole

Régine Beaugendre

Jean-Michel Sistiaga

Béatrice Lafourcade

Franck Hertzberg

Patricia Boé

Serge Lavaud

Marie-José Auger

Gilles Faure

Thierry Gouaichault Liste divers droite

POUR LA TESTE-DE-BUCH Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Gouaichault Programme de Thierry Gouaichault à La Teste-de-Buch (POUR LA TESTE-DE-BUCH) Gouvernance et Engagements Le programme de Thierry Gouaichault met l'accent sur une gouvernance claire et respectueuse des citoyens. Il propose d'impliquer les habitants dans les décisions importantes et de restaurer la confiance au sein des institutions municipales. L'objectif est de créer une ville où chaque voix compte et où la transparence est une priorité. Urbanisme et Aménagement Une attention particulière est portée à l'urbanisme, avec des propositions pour réduire l'artificialisation des sols et améliorer l'architecture de chaque quartier. Thierry Gouaichault souhaite également végétaliser la ville et repenser les infrastructures pour un cadre de vie plus agréable. Des projets comme la rénovation de la façade maritime visent à dynamiser l'espace public. Jeunesse, Culture et Sport Le programme inclut des initiatives pour les jeunes, telles que l'ouverture d'un Accueil de loisirs sans hébergement dans chaque quartier. Thierry Gouaichault souhaite également développer des événements culturels et sportifs pour renforcer le lien social. La création d'une résidence d'artistes est prévue pour encourager la créativité locale. Environnement et Tourisme La préservation de l'environnement est au cœur des préoccupations, avec des projets pour sécuriser des zones sensibles et améliorer l'accès à des sites naturels. Thierry Gouaichault propose de créer des infrastructures pour valoriser le tourisme tout en respectant l'écosystème local. L'objectif est de concilier développement touristique et protection de l'environnement.