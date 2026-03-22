Résultat de l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Teste-de-Buch

Le deuxième tour des élections municipales à la Teste-de-Buch a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Davet
Patrick Davet Liste d'union à droite
TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR
  • Patrick Davet
  • Brigitte Grondona
  • Fabien Dufailly
  • Dominique Poulain
  • Pascal Berillon
  • Christelle Jeckel
  • Jean-François Boudigue
  • Anne Brezillon
  • Philippe Busse
  • Nathalie Juge-Saint-Marc
  • Bruno Pastoureau
  • Genevieve Secques
  • Nicolas Bouyroux
  • Nelly Delépine
  • Eric Bernard
  • Angélique Glory
  • Stephen Slack
  • Nathalie Delfaud
  • Frédéric Mora
  • Léa Benech
  • Alexis Votion
  • Melanny Rodrigues
  • Modeste Pindado
  • Isabelle Devarieux
  • Jean-Francois Bouchonnet
  • Daniéla Arias
  • Loïc Biger
  • Lisa Oreiller
  • Gerard Guereche
  • Francoise Colin
  • Stéphane Caro
  • Catherine Othaburu
  • Georges Ambroise
  • Danielle Desmolles
  • Jean-Pierre Larroque
Jean-Yves Caroff
Jean-Yves Caroff Liste divers gauche
LA TESTE A GAUCHE
  • Jean-Yves Caroff
  • Ambre Segarra
  • Philippe Mittet
  • Christina Leroyer Borrelli
  • Jean Querbes
  • Karine Caule
  • Michel Chateau
  • Marine Molen
  • Sébastien Toussaint
  • Cecile Temey
  • Paul Sarandji
  • Jocelyne Belliard
  • Valentin Deiss
  • Isabelle Auby
  • Guy Etchessahar
  • Patricia Candela
  • Benoît Galinou
  • Marie-Joseph Lalanne
  • Alain Gautheron
  • Sylvie Garcia
  • Laurent Lacroix
  • Catherine Bourgougnon
  • Hugues Singer
  • Alice Vayssettes
  • Eric Esteves
  • Caroline Monnot
  • Patrick Lauga
  • Dalida Locatelli Pharamond
  • Romain Saubole
  • Régine Beaugendre
  • Jean-Michel Sistiaga
  • Béatrice Lafourcade
  • Franck Hertzberg
  • Patricia Boé
  • Serge Lavaud
  • Marie-José Auger
  • Gilles Faure
Thierry Gouaichault
Thierry Gouaichault Liste divers droite
POUR LA TESTE-DE-BUCH
  • Thierry Gouaichault
  • Mirentxu Saïz
  • Éric Travers
  • Marie-Paule Shchiltz Rousset
  • Matthieu Cabaussel
  • Christine Delmas
  • Thierry Maisonnave
  • Isabelle Aventur
  • Cyril Martin
  • Anne Derien
  • Marc Muret
  • Béatrice Melon
  • Dominique Junjaud
  • Sylvie Pacheco
  • Johannet Silvain
  • Oriane Gedz
  • Vincent Donnesse
  • Jessica Eberlé
  • Philippe Anconière
  • Florence Bernard
  • Alain Graffeille
  • Patricia Robert-Micaud
  • Denis Franck
  • Stéphanie Aloir
  • Jean-Charles Biehler
  • Nathalie Hondermarck
  • Dominique Ducasse
  • Anne-Mathilde Arensma
  • Christophe Diez
  • Sandrine Rambaud
  • Manu Desbats
  • Pauline Ducos
  • Laurent Giamarchi
  • Isabelle Chartier
  • Ghislain Lurkin
  • Catherine Gardrat
  • Daniel Garrido

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry GOUAICHAULT
Thierry GOUAICHAULT (Ballotage) POUR LA TESTE-DE-BUCH 		4 702 34,20%
Patrick DAVET
Patrick DAVET (Ballotage) TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR 		3 981 28,96%
Marc MURET
Marc MURET (Ballotage) NOUS SOMMES LA TESTE DE BUCH 		2 695 19,60%
Jean-Yves CAROFF
Jean-Yves CAROFF (Ballotage) LA TESTE A GAUCHE 		1 495 10,87%
Yanis OUADAH
Yanis OUADAH RASSEMBLONS LA TESTE-DE-BUCH ! 		875 6,36%
Participation au scrutin La Teste-de-Buch
Taux de participation 59,92%
Taux d'abstention 40,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 13 939

Source : ministère de l’Intérieur

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