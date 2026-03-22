Programme de Patrick Davet à La Teste-de-Buch (TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR)

Mandat de responsabilité

Le mandat de 2020 à 2026 a été marqué par des actions significatives pour protéger le patrimoine et les biens des citoyens. Une baisse de 20% des taux communaux a été mise en place pour soutenir le pouvoir d'achat des habitants. Ce mandat a également été caractérisé par des investissements majeurs pour améliorer le cadre de vie et la sécurité des citoyens.

Projets pour l'avenir

Un accent particulier a été mis sur la modernisation des infrastructures culturelles, sportives et familiales pour préparer l'avenir de la ville. Les projets sont conçus avec passion et responsabilité, en impliquant les citoyens dans leur élaboration. L'objectif est de bâtir une ville dynamique, solidaire et agréable à vivre.

Engagement pour la sécurité

Des mesures concrètes ont été prises pour renforcer la sécurité des citoyens, notamment par le déploiement de la vidéoprotection autour des écoles et des lieux publics. La mise en place de dispositifs comme "Voisins vigilants et solidaires" témoigne d'une volonté d'impliquer la communauté dans la sécurité locale. Ces initiatives visent à créer un environnement plus sûr pour tous.

Accessibilité au logement

Un effort particulier est fait pour améliorer l'accès au logement avec des initiatives comme la reconquête des bâtiments insalubres. Le déploiement du bail réel solidaire favorise l'accès à la propriété pour les habitants. Une politique équilibrée de logements accessibles est mise en place pour répondre aux besoins des citoyens locaux.