Résultat de l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Teste-de-Buch sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Teste-de-Buch.
L'actu des élections municipales 2026 à la Teste-de-Buch
11:50 - Thierry Gouaichault, Patrick Davet et Marc Muret forment le trio de tête à la Teste-de-Buch
Pour le premier tour des élections municipales à la Teste-de-Buch, c'est Thierry Gouaichault (Divers droite) qui a pris la tête en rassemblant 34,20 % des bulletins valides. Patrick Davet (Union de la droite) a obtenu la seconde place avec 28,96 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Marc Muret, étiqueté Divers droite, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Jean-Yves Caroff, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 10,87 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à la Teste-de-Buch, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 40,08 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Teste-de-Buch
Le deuxième tour des élections municipales à la Teste-de-Buch a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Davet
Liste d'union à droite
TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR
|
|
Jean-Yves Caroff
Liste divers gauche
LA TESTE A GAUCHE
|
|
Thierry Gouaichault
Liste divers droite
POUR LA TESTE-DE-BUCH
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry GOUAICHAULT (Ballotage) POUR LA TESTE-DE-BUCH
|4 702
|34,20%
|Patrick DAVET (Ballotage) TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR
|3 981
|28,96%
|Marc MURET (Ballotage) NOUS SOMMES LA TESTE DE BUCH
|2 695
|19,60%
|Jean-Yves CAROFF (Ballotage) LA TESTE A GAUCHE
|1 495
|10,87%
|Yanis OUADAH RASSEMBLONS LA TESTE-DE-BUCH !
|875
|6,36%
|Participation au scrutin
|La Teste-de-Buch
|Taux de participation
|59,92%
|Taux d'abstention
|40,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|13 939
Source : ministère de l’Intérieur
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