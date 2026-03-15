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19:21 - Élections municipales à la Teste-de-Buch : impact de la démographie et de l'économie locale Dans le cadre de la campagne électorale municipale, La Teste-de-Buch est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 27 141 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 595 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (62,81%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 728 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,50%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2 482 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À la Teste-de-Buch, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Quel score pour le RN à la Teste-de-Buch lors des dernières élections ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à la Teste-de-Buch il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 23,39% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 42,38% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 19,24% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 39,27% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,17% pour les européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 37,10% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course avec 44,07% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 41,10 % de participation à la Teste-de-Buch Pour rappel, la participation s'élevait à 41,10 % à la Teste-de-Buch lors des municipales de 2020, un score dans la norme alors que l'événement avait lieu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 75,90 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 55,51 % des électeurs (soit environ 12 556 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,94 %, bien au-delà des 49,68 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes. En marge des élections municipales 2026, le niveau de la participation agira en tout cas sur les résultats de la Teste-de-Buch.

15:59 - Comment a voté Teste-de-Buch lors de la dernière année électorale ? Laurent Lamara (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections législatives à la Teste-de-Buch au printemps 2024 avec 37,10%. Sophie Panonacle (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 33,72%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Sophie Panonacle (Majorité présidentielle), avec 55,93%. Le scrutin des Européennes avant la dissolution à la Teste-de-Buch avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,17%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 20,10% des votes. La physionomie politique de la La Teste-de-Buch a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de la Teste-de-Buch ? La synthèse des votes de 2022 dépeint La Teste-de-Buch comme une place forte du courant central. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de La Teste-de-Buch plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,95% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 23,39%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,62% pour Emmanuel Macron, contre 42,38% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Teste-de-Buch plébiscitaient Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 36,12% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,73%.

12:58 - Quelle a été l'évolution de l'imposition à la Teste-de-Buch pour les municipales ? Si l'on regarde de près la fiscalité de la Teste-de-Buch, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 22,38 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 7 441 720 €, marquant une forte baisse face aux 15 739 260 € enregistrés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à la Teste-de-Buch est passé à un peu moins de 36,20 % en 2024 (contre 23,43 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Teste-de-Buch a représenté 1 691 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 591 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à la Teste-de-Buch À la Teste-de-Buch, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-Jacques Eroles (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 2 996 soutiens (34,32%). Deuxième, Patrick Davet (Divers droite) a obtenu 1 784 bulletins valides (20,43%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Valentin Deiss (Europe Ecologie-Les Verts), glanant 1 498 suffrages (17,16%). Une distance substantielle. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Patrick Davet l'a finalement emporté avec 44,18% des votes, face à Jean-Jacques Eroles rassemblant 38,23% des électeurs et Valentin Deiss obtenant 1 648 voix (17,57%). Le scénario s'est totalement inversé en raison des reports de voix, qui furent pleinement déterminants. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si Jean-Jacques Eroles a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 802 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Les Républicains a probablement bénéficié du report de votes des listes éliminées. Pour cette municipale 2026 à la Teste-de-Buch, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. L'équipe minoritaire est mise au défi de capter les voix qui ont manqué ce dimanche, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.