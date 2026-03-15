Résultat municipale 2026 à la Teste-de-Buch (33115) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Teste-de-Buch a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Teste-de-Buch, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Teste-de-Buch [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry GOUAICHAULT
Thierry GOUAICHAULT POUR LA TESTE-DE-BUCH 		4 702 34,20%
Patrick DAVET
Patrick DAVET TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR 		3 981 28,96%
Marc MURET
Marc MURET NOUS SOMMES LA TESTE DE BUCH 		2 695 19,60%
Jean-Yves CAROFF
Jean-Yves CAROFF LA TESTE A GAUCHE 		1 495 10,87%
Yanis OUADAH
Yanis OUADAH RASSEMBLONS LA TESTE-DE-BUCH ! 		875 6,36%
Participation au scrutin La Teste-de-Buch
Taux de participation 59,92%
Taux d'abstention 40,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 13 939

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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