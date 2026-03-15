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19:19 - Le poids démographique et économique de la Tour-de-Salvagny aux élections municipales Dans la commune de la Tour-de-Salvagny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,40%. Le pourcentage important de cadres, représentant 45,88%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (13,23%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,58%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,14% à la Tour-de-Salvagny, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à la Tour-de-Salvagny Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors de l'élection municipale à la Tour-de-Salvagny il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 13,92% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 27,16% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 10,77% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à la Tour-de-Salvagny comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,08% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 27,25% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 31,39% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 65,02 % à la Tour-de-Salvagny aux dernières municipales La désertion des urnes à la Tour-de-Salvagny sera une variable majeure pour ces élections municipales. En 2020, l'abstention s'était fixée à 65,02 % à la fin du premier round, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux. C'étaient 1 137 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le Covid-19 avait rendu prudents bon nombre d'inscrits. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part fixé à 14,15 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 42,08 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 18,17 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 30,85 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - À la Tour-de-Salvagny, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Dominique Despras (Ensemble !) en pole position avec 32,16% au premier tour, devant Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 27,25%. Mais c'est pourtant Nathalie Serre (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 41,14% des suffrages exprimés. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à la Tour-de-Salvagny avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,08%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 23,52% des suffrages. L'orientation des électeurs de la La Tour-de-Salvagny a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à la Tour-de-Salvagny ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que La Tour-de-Salvagny s'affirme comme une place forte du courant central. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de La Tour-de-Salvagny accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 42,01%, devant Marine Le Pen qui recueillait 13,92%. Le duel final se soldait finalement par un score de 72,84% pour Emmanuel Macron, contre 27,16% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de La Tour-de-Salvagny soutenaient en priorité Dominique Despras (Ensemble !) avec 41,11% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,40% des suffrages.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne à la Tour-de-Salvagny À la Tour-de-Salvagny, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 9,68 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 37 260 €. Un apport qui est loin des 834 360 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à la Tour-de-Salvagny atteint désormais un peu plus de 22,13 % en 2024 (contre 11,10 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Tour-de-Salvagny a représenté environ 813 euros en 2024 contre 696 euros en début de mandat.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des élections municipales 2020 à la Tour-de-Salvagny Les résultats des élections municipales il y a six ans à la Tour-de-Salvagny ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Sans aucune opposition, la liste menée par Gilles Pillon a naturellement obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Tour-de-Salvagny, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Au moment des résultats des municipales à la Tour-de-Salvagny, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à émerger. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).