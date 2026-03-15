Résultat municipale 2026 à la Tour-de-Salvagny (69890) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Tour-de-Salvagny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Tour-de-Salvagny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Tour-de-Salvagny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe JAL
Jean-Philippe JAL (22 élus) Esprit Tourellois - Notre Village - Notre Avenir 		1 469 62,22%
  • Jean-Philippe JAL
  • Carla PATAMIA
  • Henri EFFANTIN
  • Catherine HELMER
  • Hamid BOUTARBOUCH
  • Claire AUTRÉAU
  • Damien PONTET
  • Charlotte BIGOTTO
  • Gilles RAVASSARD
  • Cécile ENNAJEM
  • Alain MOREL
  • Marie SIMIAND
  • Eric TOURNAIRE
  • Inès MEKSI
  • Grégory CO MINH
  • Sabine WERNY-LECULEE
  • Laurent GANNE
  • Marie-Hélène DUFOURNEL
  • Jean-Michel ROLLET
  • Françoise HILBRUNNER
  • Anthony CHARDENON
  • Jocelyne BENOZILLO
Olivier FAVRAT
Olivier FAVRAT (5 élus) SALVAGNY 2026 - LA VOLONTE D'AGIR 		892 37,78%
  • Olivier FAVRAT
  • Jane COURT
  • Pierre TIXIER
  • Agnès GERIN-MURAT
  • Nicolas LARCHERES
Participation au scrutin La Tour-de-Salvagny
Taux de participation 69,54%
Taux d'abstention 30,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 2 436

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur La Tour-de-Salvagny