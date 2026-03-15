Résultat municipale 2026 à la Tour-du-Pin (38110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Tour-du-Pin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Tour-du-Pin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Tour-du-Pin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yoann PLATEL-LIANDRAT
Yoann PLATEL-LIANDRAT (25 élus) La Tour Du Pin Passionnément 		1 469 70,69%
  • Yoann PLATEL-LIANDRAT
  • Claire DURAND
  • Fabrice PACCALIN
  • Marie-Agnés GUILHEM
  • Vincent DURAND
  • Véronique CLEPIER
  • Philippe ARNAL
  • Géraldine STIVAL
  • Pierre PERGET
  • Elham AOUN
  • Jean-Philippe RAVIER
  • Isabelle MOINE
  • Édouard VILLEPREUX
  • Sameh BELGACEM
  • Bulent David SALMA
  • Dorothée CONDEMINE
  • Pascal SALESIANI
  • Nicole ZEBBAR
  • Sylvain André THOUROUDE
  • Maryse COCHARD
  • Alain GENTILS
  • Noelle LEMAZURIER
  • Jean-Pierre MAURIS
  • Florence Valerie DUCRUET
  • Aurélien GUICHERD
Julie LARCHER
Julie LARCHER (4 élus) La Tour du Pin plus de liens - Liste citoyenne et participative 		609 29,31%
  • Julie LARCHER
  • Théo PECQUEUR-TERRAIL
  • Pascale PARENTHOUX
  • Antoine LEMOT
Participation au scrutin La Tour-du-Pin
Taux de participation 42,71%
Taux d'abstention 57,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 2 131

Source : ministère de l’Intérieur

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