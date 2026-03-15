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19:18 - Élections municipales à la Tour-du-Pin : impact de la démographie et de l'économie locale Au cœur de la campagne électorale municipale, La Tour-du-Pin est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 123 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 595 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 947 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (70,16%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 1 198 résidents étrangers, représentant 14,75% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 40,30% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 818,29 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À la Tour-du-Pin, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN en posture de force à la Tour-du-Pin pour la municipale 2026 Le RN n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à la Tour-du-Pin en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 26,55% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 44,93% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 27,41% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN sécurisait 45,40% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 35,49% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 38,18% pour le RN. Il achèvera sa course avec 49,45% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à la Tour-du-Pin : le point sur la participation Pour ces élections municipales 2026, la mobilisation des votants à la Tour-du-Pin sera déterminante dans l'issue du scrutin. En 2020, la participation s'était élevée à 22,64 % au premier tour, un décrochage marquant, représentant 1 082 votants, la pandémie du Covid-19 ayant fortement pesé sur l'événement. Traditionnellement, les municipales demeurent pourtant, avec les élections présidentielles, un scrutin où les électeurs se déplacent en masse. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 3 320 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 67,44 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,39 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 62,40 % au premier tour, contre 42,06 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité se positionne comme une zone en retrait des urnes.

15:59 - Qui a gagné les votes en 2024 à la Tour-du-Pin ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que La Tour-du-Pin demeurait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de la Tour-du-Pin avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,49% des bulletins. Thierry Perez (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à la Tour-du-Pin après la dissolution de l'Assemblée avec 38,18%. Joëlle Richol (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 30,71%. Au second tour, c'est en revanche Joëlle Richol (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 50,55% des suffrages exprimés.

14:57 - À la Tour-du-Pin, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le Rassemblement national En avril 2022, l'entame de la présidentielle à la Tour-du-Pin était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 26,55% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 24,16%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,07% pour Emmanuel Macron, contre 44,93% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Tour-du-Pin accordaient leurs suffrages à Nathalie Germain (RN) avec 27,41% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Marjolaine Meynier-Millefert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 54,60% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La Tour-du-Pin : la fiscalité relevée à l'approche des municipales Si l'on regarde de près la fiscalité de la Tour-du-Pin, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 11,13 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville près de 50 700 euros environ la même année. Un montant loin des 858 400 euros engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à la Tour-du-Pin a évolué pour se fixer à 39,42 % en 2024 (contre 23,52 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Tour-du-Pin a atteint 785 € en 2024 contre 598 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à la Tour-du-Pin Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal il y a 6 ans à la Tour-du-Pin ? Seule en lice, la liste menée par Fabien Rajon a logiquement obtenu 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à la Tour-du-Pin, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Au moment des résultats des municipales à la Tour-du-Pin, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister. La liste des candidatures (voir ci-dessous) fournit assurément d'ores et déjà un début de réponse.