Résultat municipale 2026 à la Tremblade (17390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Tremblade a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Tremblade, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Tremblade [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pascal DESPLACES (22 élus) AGIR VRAIMENT POUR LA TREMBLADE RONCE LES BAINS
|1 853
|60,85%
|
|Laurence OSTA AMIGO (4 élus) ENSEMBLE POUR DEMAIN
|926
|30,41%
|
|Michel VOLLET (1 élu) A l'unisson Ronce La Tremblade
|266
|8,74%
|
|Participation au scrutin
|La Tremblade
|Taux de participation
|71,94%
|Taux d'abstention
|28,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|3 089
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Tremblade - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pascal DESPLACES (Ballotage) AGIR VRAIMENT POUR LA TREMBLADE RONCE LES BAINS
|1 314
|45,33%
|Laurence OSTA AMIGO (Ballotage) ENSEMBLE POUR DEMAIN
|1 042
|35,94%
|Michel VOLLET (Ballotage) A l'unisson Ronce La Tremblade
|543
|18,73%
|Participation au scrutin
|La Tremblade
|Taux de participation
|69,10%
|Taux d'abstention
|30,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|2 967
Election municipale 2026 à la Tremblade [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Tremblade sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Tremblade.
L'actu des élections municipales 2026 à la Tremblade
18:36 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à la Tremblade
L'orientation des électeurs de la Tremblade a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de la Tremblade avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 37,31% des bulletins. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de la Tremblade plébiscitaient ensuite Aymeric Mongelous (Rassemblement National) avec 43,08% au premier tour. C'est néanmoins Christophe Plassard (Horizons) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 53,10% des suffrages exprimés.
15:57 - Le résultat de la dernière élection à la Tremblade
À la Tremblade, les résultats des municipales de 2020 ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Laurence Osta Amigo (Divers droite) a distancé ses rivaux en obtenant 838 voix (42,25%). À ses trousses, Yves Tavernier (Divers droite) a capté 704 suffrages en sa faveur (35,50%). Enfin, on retrouvait Michel Vollet (Divers droite), s'adjugeant 22,23% des électeurs. Un différentiel important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Laurence Osta Amigo l'a finalement emporté avec 50,61% des votes, face à Yves Tavernier avec 49,38% des électeurs inscrits. Au second tour, on a connu un match au bout du compte très disputé, le retard de départ ayant été résorbé grâce à une bonne réserve de voix. Bien que Yves Tavernier ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 385 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Pour cette élection de 2026 à la Tremblade, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection municipale de la Tremblade
Se retrouvent donc à ce second passage dans les isoloirs ce dimanche : Laurence Osta Amigo, Michel Vollet et Jean-Pascal Desplaces, d'après les listes des candidats au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 4 294 électeurs de la commune ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de la Tremblade.
11:59 - Jean-Pascal Desplaces et Laurence Osta Amigo aux premières places la semaine dernière
Lors du premier volet des municipales à la Tremblade, c'est Jean-Pascal Desplaces qui a pris la pole position en s'adjugeant 45,33 % des voix. À sa suite, Laurence Osta Amigo (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 35,94 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Michel Vollet, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à la Tremblade, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 30,90 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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