Résultat municipale 2026 à la Tremblade (17390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Tremblade a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Tremblade, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Tremblade [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pascal DESPLACES
Jean-Pascal DESPLACES (22 élus) AGIR VRAIMENT POUR LA TREMBLADE RONCE LES BAINS 		1 853 60,85%
  • Jean-Pascal DESPLACES
  • Justine FARNIER
  • Claude CHARLES
  • Pascale MADRANGER
  • Joël GANNE
  • Delphine THIERY
  • Jean-Paul DUTHILLEUL
  • Aurélie RIVET
  • Jacky MORONVAL
  • Clémence TOUZET
  • Jean-Yves THAUNAY
  • Elianne MAZIERE
  • Gilles PARISOT
  • Lucie FRADIN
  • Alain REBUS
  • Isabelle GEORGET
  • Michel LAROUZEE
  • Christine BENOIST DU SABLON
  • François MARTEAU
  • Sandra LE MASSON
  • Yves MINARD
  • Anne-Cécile BARBANCON
Laurence OSTA AMIGO
Laurence OSTA AMIGO (4 élus) ENSEMBLE POUR DEMAIN 		926 30,41%
  • Laurence OSTA AMIGO
  • François CHAMORRO DE LA ROSA
  • Christine VOLLET CHAMBOULAN
  • Nicolas MATET
Michel VOLLET
Michel VOLLET (1 élu) A l'unisson Ronce La Tremblade 		266 8,74%
  • Michel VOLLET
Participation au scrutin La Tremblade
Taux de participation 71,94%
Taux d'abstention 28,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 3 089

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Tremblade - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pascal DESPLACES
Jean-Pascal DESPLACES (Ballotage) AGIR VRAIMENT POUR LA TREMBLADE RONCE LES BAINS 		1 314 45,33%
Laurence OSTA AMIGO
Laurence OSTA AMIGO (Ballotage) ENSEMBLE POUR DEMAIN 		1 042 35,94%
Michel VOLLET
Michel VOLLET (Ballotage) A l'unisson Ronce La Tremblade 		543 18,73%
Participation au scrutin La Tremblade
Taux de participation 69,10%
Taux d'abstention 30,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 2 967

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