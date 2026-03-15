Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Trinité sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Trinité.
L'actu des élections municipales 2026 à la Trinité
13:45 - Les électeurs de la Trinité voteront-ils sur la question fiscale ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à la Trinité, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 18,60 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 274 210 €, marquant une forte baisse face aux 2 282 640 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à la Trinité atteint désormais 47,00 % en 2024 (contre 19,93 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à la Trinité s'est chiffrée à 1 231 € en 2024 contre 852 euros en début de mandat.
11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à la Trinité
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à la Trinité est particulièrement éclairante. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Ladislas Polski (Divers gauche) a pris la première place en recueillant 59,56% des soutiens. Deuxième, Isabelle Martello (Les Républicains) a rassemblé 826 votes (23,50%). Ce succès d'emblée de Ladislas Polski a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à la Trinité, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité si large sera ce dimanche le principal défi, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Les municipales à la Trinité, c'est aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars 2026, les 7 353 votants de la Trinité sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Lors des précédentes élections municipales, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue en raison du covid. Il avait été reporté au mois de juin. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Les 11 bureaux de vote de la ville de la Trinité sont accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de décider. Retrouvez les résultats du premier tour à la Trinité ici même à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Trinité
|Tête de listeListe
|
Isabelle Martello
Liste d'union des droites pour la République
LA TRINITÉ D'ABORD
|
|
Ladislas Polski
Liste divers gauche
TOUJOURS ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ladislas Polski (27 élus) Ensemble tout simplement
|2 093
|59,56%
|
|Isabelle Martello (4 élus) La trinité qui vous ressemble
|826
|23,50%
|
|Philippe Carlin (2 élus) La trinite avenir
|595
|16,93%
|
|Participation au scrutin
|La Trinité
|Taux de participation
|49,38%
|Taux d'abstention
|50,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 607
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Dalmasso (25 élus) Fiers de la trinité
|2 256
|45,99%
|
|Ladislas Polski (7 élus) Un nouveau souffle pour la trinite
|2 086
|42,52%
|
|Alexandre Mascagni (1 élu) La trinite bleu marine
|563
|11,47%
|
|Participation au scrutin
|La Trinité
|Taux de participation
|69,26%
|Taux d'abstention
|30,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,94%
|Nombre de votants
|5 002
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Dalmasso Fiers de la trinité
|1 619
|34,93%
|Ladislas Polski Un nouveau souffle pour la trinite
|1 173
|25,31%
|Alexandre Mascagni La trinite bleu marine
|914
|19,72%
|Adeline Mouton Front de gauche et du rassemblement citoyen
|584
|12,60%
|Gilles Rainero Notre parti les trinitaires et la trinite
|344
|7,42%
|Participation au scrutin
|La Trinité
|Taux de participation
|65,58%
|Taux d'abstention
|34,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Nombre de votants
|4 736
Villes voisines de la Trinité
- La Trinité (06340)
- Ecole primaire à la Trinité
- Maternités à la Trinité
- Crèches et garderies à la Trinité
- Classement des collèges à la Trinité
- Salaires à la Trinité
- Impôts à la Trinité
- Dette et budget de la Trinité
- Climat et historique météo de la Trinité
- Accidents à la Trinité
- Délinquance à la Trinité
- Inondations à la Trinité
- Nombre de médecins à la Trinité
- Pollution à la Trinité
- Entreprises à la Trinité
- Prix immobilier à la Trinité