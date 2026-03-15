Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Trinité

Tête de listeListe
Isabelle Martello
Isabelle Martello Liste d'union des droites pour la République
LA TRINITÉ D'ABORD
  • Isabelle Martello
  • Didier Razafindralambo
  • Angela Galiera
  • Eric Rolin
  • Oriana Birelli
  • Stéphane Meynard
  • Marilyne Varoqui
  • Rémi Fagot
  • Nathalie Duquerroy
  • Rocco Tigani
  • Bernadette Pujolle
  • Jean-Marie Fort
  • Iwona Tymczuk
  • Franck Oster
  • Sophie Laugier
  • Alain Cheik
  • Galina Vladimirova
  • Eric Bensimhon
  • Sana Sadouk
  • Alexandre Ohanessian
  • Bénédicte Jamois
  • Olivier James
  • Marie Thérèse Barbaro
  • Christian Chevalier
  • Murielle Cecchetto
  • Bertin Remy
  • Jeannine Musso
  • Guy Ferrandez
  • Angèle Lajko
  • Jean-Paul Ardissone
  • Sandrine Royer
  • Gilbert Pen
  • Anne-Marie Sarcinelli
Ladislas Polski
Ladislas Polski Liste divers gauche
TOUJOURS ENSEMBLE
  • Ladislas Polski
  • Rosalba Nicoletti-Dupuy
  • Rudy Accossato
  • Emmanuelle Fernandez
  • Sami Bader
  • Marie-Pierre Parini
  • Didier David
  • Isabelle Depagneux-Segaud
  • Jean-Paul Genieys
  • Fabienne Bermond
  • Fabien Bonnafoux
  • Chantal Carrié
  • Thomas Klemm
  • Sabrina Missud-Guillet
  • Christophe Cervi
  • Nathalie Roux
  • Nicolas Rivoallan
  • Annabel Beccatini-Gesrel
  • Jacques Bisch
  • Sophie Bournot
  • Charlie Ferrero
  • Noelle Dyot-Gerardin
  • Gilles Ugolini
  • Lina Ben Hamida
  • Tony Marraffa
  • Nathalie Peschi-Masseglia
  • Alex Ferrero
  • Lydia Perez
  • Michaël Faraut
  • Aurélie Moraldo
  • Michel Figasso
  • Delphine Marques-Nicolaï
  • Joseph Macri
  • Andrée Navarro

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ladislas Polski
Ladislas Polski (27 élus) Ensemble tout simplement 		2 093 59,56%
  • Ladislas Polski
  • Emmanuelle Fernandez-Baravex
  • Stephane Poulet
  • Rosalba Nicoletti-Dupuy
  • Alain Brunetti
  • Isabelle Depagneux - Segaud
  • Didier David
  • Marie-Pierre Parini
  • Christophe Bosio
  • Fabienne Bermond
  • Jean-Paul Genieys
  • Chantal Carrié
  • Fabien Bonnafoux
  • Annabel Beccatini - Gesrel
  • Aziz Tafer
  • Sabrina Missud - Guillet
  • Laurent Portelli
  • Audrey Bruno - Giannini
  • Alain Junguené
  • Noelle Dyot - Gerardin
  • Gilles Ugolini
  • Sophie Bournot
  • Maurice Bernardi
  • Sylvie Daniel
  • Charlie Ferrero
  • Marion Troyat
  • Jacques Bisch
Isabelle Martello
Isabelle Martello (4 élus) La trinité qui vous ressemble 		826 23,50%
  • Isabelle Martello
  • Didier Razafindralambo
  • Annick Meynard
  • Jean-Marie Fort
Philippe Carlin
Philippe Carlin (2 élus) La trinite avenir 		595 16,93%
  • Philippe Carlin
  • Virginie Escalier
Participation au scrutin La Trinité
Taux de participation 49,38%
Taux d'abstention 50,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 607

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Dalmasso
Jean-Paul Dalmasso (25 élus) Fiers de la trinité 		2 256 45,99%
  • Jean-Paul Dalmasso
  • Isabelle Martello
  • Christian Giannini
  • Emmanuelle Fernandez-Baravex
  • Jean-Paul Audoli
  • Virginie Escalier
  • René Ferrero
  • Marie-France Maloux
  • Jean-Pierre Montcouquiol
  • Nadine Menardi
  • Jacques Bisch
  • Annick Meynard
  • Franck Petri
  • Cécile Setin
  • Jacques Musso
  • Anne-Marie Rovella
  • Jean-Marie Fort
  • Nathalie Cesaroni
  • Bernard Nepi
  • Sophie Berrettoni
  • Robert Lessatini
  • Josiane Asso
  • Jacques Hini
  • Odile Fasulo
  • Roland Paba
Ladislas Polski
Ladislas Polski (7 élus) Un nouveau souffle pour la trinite 		2 086 42,52%
  • Ladislas Polski
  • Rosalba Nicoletti-Dupuy
  • Kevin Rossignol
  • Adeline Mouton
  • Marc-Antoine Orsini
  • Isabelle Depagneux
  • Guy Gibello
Alexandre Mascagni
Alexandre Mascagni (1 élu) La trinite bleu marine 		563 11,47%
  • Alexandre Mascagni
Participation au scrutin La Trinité
Taux de participation 69,26%
Taux d'abstention 30,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 5 002

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Dalmasso
Jean-Paul Dalmasso Fiers de la trinité 		1 619 34,93%
Ladislas Polski
Ladislas Polski Un nouveau souffle pour la trinite 		1 173 25,31%
Alexandre Mascagni
Alexandre Mascagni La trinite bleu marine 		914 19,72%
Adeline Mouton
Adeline Mouton Front de gauche et du rassemblement citoyen 		584 12,60%
Gilles Rainero
Gilles Rainero Notre parti les trinitaires et la trinite 		344 7,42%
Participation au scrutin La Trinité
Taux de participation 65,58%
Taux d'abstention 34,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 4 736

Villes voisines de la Trinité

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