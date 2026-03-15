Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Trinité

Tête de listeListe
Patricia Telle
Patricia Telle Liste divers gauche
Dynamique Trinitéenne
  • Patricia Telle
  • Eric Marie-Luce
  • Genevieve Sainte-Rose
  • Willy Jean-Marie
  • Annick Banny
  • Christian Palin
  • Céline Lapu
  • Mathieu Ravaud
  • Josette Ravenet
  • William Napol
  • Marie-Lisa Domi
  • Loïc Joseph
  • Catherine Tiburce
  • Lionel Gelie
  • Magalie Euphrasie
  • Alexis Setham
  • Lelsie Labridy
  • Nicolas Telle
  • Line Narbonnais
  • Roger Lican
  • Christelle Mazarin
  • Jean-Charles Sejean
  • Kimberlay Lahely
  • Philippe Linise
  • Edmonise Guion-Firmin
  • Olivier Couta
  • Ghislaine Felicien
  • Morgan Ragot
  • Lisette Marthely
  • Maxime Constantin
  • Evelyne Phanor
  • Paul Perricaud
  • Sylviane Londe
  • Raymond Baclet
  • Josiane Alerte
Leo Limol
Leo Limol Liste Divers
PLA'NET TRINITE
  • Leo Limol
  • Laure Labeau
  • Jocelyn Ravier
  • Landry Germany
  • Pierre Londy
  • Emeline Albert
  • Stephane Arnoux
  • Valérie Alexandre
  • Jean-Noël Jos
  • Cindy Rayemamby
  • Patrick Florentiny
  • Beatrice Leymberger
  • Christophe Taillefond
  • Rosalie Moise
  • Christophe Laventure
  • Marie-Ange Silmar
  • Paschal Spartacus
  • Sylvie Brigitte
  • Joatham Martin
  • Betty Moreau
  • Raymond Jos
  • Nadine Rochur
  • Jacques Samy
  • Marie Stelina Linise
  • Gerard Garitan
  • Carole Jean-Louis Ep Jean-Joseph
  • Moise Charles
  • Aline Boistol
  • Daniel Passavoir
  • Meredith Relut
  • Felix Danglades
  • Yvonne Prideau
  • Jean Dorsan
  • Jocelyne Nicolas Veuve Arnoux
  • Serge Remir

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Buval
Frédéric Buval (27 élus) Dynamique triniteenne 		1 957 55,85%
  • Frédéric Buval
  • Paulette Rapon
  • Maxime Constantin
  • Geneviève Damien Sainte-Rose
  • Christian Palin
  • Valérie Marthe Gegal
  • Léo Justin Tical
  • Patricia Marie Guion-Firmin
  • Jean-Michel Ulrich Cotrebil
  • Lisette Thimotée Marthely
  • Nicolas Telle
  • Raymonde Vigon
  • Aristide Jean-Charles Sejean
  • Manuella Just
  • Olivier Marius Couta
  • Patricia Samuelle Telle
  • Joseph Gilbert Lesdema
  • Monique Birba
  • Bertrand Pont-Chateau
  • Evelyne Andrée Phanor
  • Roger Anatole Lican
  • Louise Denise Eutionnat
  • Gérard Agathe Buval
  • Laure Lydie Leplus
  • José Marcel Kiayilouca
  • Lynda Velaïdomestry
  • Alexandre Sébastien Sivager
Annick Charlec
Annick Charlec (3 élus) Alliance pour la trinite 		762 21,74%
  • Annick Charlec
  • Frédéric Beret
  • Ghislaine Paschal
Richard Barthelery
Richard Barthelery (2 élus) Unite triniteenne 		495 14,12%
  • Richard Barthelery
  • Marguerite Paule Ho-Sing-Ming
Léo Limol
Léo Limol (1 élu) Nouvel elan triniteen 		290 8,27%
  • Léo Limol
Participation au scrutin La Trinité
Taux de participation 36,68%
Taux d'abstention 63,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 741

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Buval
Frédéric Buval (27 élus) Union socialiste et democratique de la trinite 		2 803 58,87%
  • Frédéric Buval
  • Patricia Samuel Zamon Telle
  • Léo Justin Tical
  • Louise Eutionnat
  • Christian Palin
  • Ghislaine Paschal
  • Frédéric Beret
  • Geneviève Sainte-Rose
  • Tony Ventura
  • Paulette Rapon
  • Olivier Couta
  • Patricia Samy Epouse Guion-Firmin
  • Jean Charles Sejean
  • Arsène Langeron
  • Patrick Cayol
  • Guylaine Farade
  • Joseph Gilbert Lesdema
  • Raymonde Gentil Epouse Vigon
  • Joe Arneton
  • Clémence Cinamman
  • Jean Marechal
  • Nadiège Isabell Fortas
  • Frederic Calixte
  • Evelyne Phanor
  • Gérard Buval
  • Eugénie Radigoy
  • Bertrand Pont-Chateau
Alain Rapon
Alain Rapon (4 élus) La trinite ville premiere 		1 278 26,84%
  • Alain Rapon
  • Dominique Aurelia-Toto
  • Marcel Galiby
  • Lisette Marthely
Richard Barthelery
Richard Barthelery (1 élu) Unite triniteenne 		420 8,82%
  • Richard Barthelery
Jean-Claude Granier
Jean-Claude Granier (1 élu) Rassemblement democratique triniteen 		260 5,46%
  • Jean-Claude Granier
Participation au scrutin La Trinité
Taux de participation 51,15%
Taux d'abstention 48,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 8,04%
Nombre de votants 5 177

Villes voisines de la Trinité

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