Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité : les infos en direct

Programme de Patricia Telle à La Trinité (Dynamique Trinitéenne)

Engagement politique

Patricia TELLE exprime son engagement envers la commune de La Trinité et la Martinique depuis 1995. Elle a occupé plusieurs postes importants, notamment en tant qu'adjointe au maire et conseillère régionale. Son expérience lui permet de mieux comprendre les préoccupations des citoyens et de répondre à leurs besoins.

Propositions pour La Trinité

Le projet pour La Trinité inclut des actions concrètes visant à dynamiser la ville et à renforcer la solidarité. Parmi les propositions, on trouve l'encouragement de l'autonomie des jeunes et la promotion des activités culturelles. La municipalité souhaite également améliorer le cadre de vie et la sécurité dans les quartiers.

Réalisations passées

Le mandat actuel de Patricia TELLE a été marqué par la réalisation de près de 80 % des engagements pris. Malgré des contraintes budgétaires, des investissements significatifs ont été réalisés pour transformer la ville. Cette expérience est mise en avant pour justifier la continuité du projet municipal.

Vision pour l'avenir

La vision pour La Trinité est celle d'une ville dynamique, inclusive et solidaire. Patricia TELLE souhaite poursuivre son action avec une nouvelle équipe municipale, en plaçant la proximité et l'écoute au cœur de son mandat. L'objectif est de créer un espace de vie qui réponde aux attentes de tous les citoyens, des jeunes aux aînés.