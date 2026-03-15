Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Trinité sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Trinité.
L'actu des élections municipales 2026 à la Trinité
13:10 - La liste Divers gauche en tête à la Trinité lors des dernières élections municipales
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à la Trinité peut se révéler instructif. Lors du premier rendez-vous électoral, Frédéric Buval (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 1 957 bulletins (55,85%). Dans la position de la principale opposante, Annick Charlec (Divers gauche) a engrangé 21,74% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Trinité, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Journée électorale à la Trinité : les horaires des 12 bureaux de vote
Le premier tour des municipales 2026 se tient ce dimanche à la Trinité. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Lors des précédentes municipales, la crise du coronavirus avait entraîné le report du 2nd tour. La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à la Trinité est affichée ci-dessous. Il convient de souligner que les 12 bureaux de vote de la ville de la Trinité fermeront à 18 heures. Pour recevoir gratuitement les résultats des élections à la Trinité dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Trinité
|Tête de listeListe
|
Patricia Telle
Liste divers gauche
Dynamique Trinitéenne
|
|
Leo Limol
Liste Divers
PLA'NET TRINITE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Buval (27 élus) Dynamique triniteenne
|1 957
|55,85%
|
|Annick Charlec (3 élus) Alliance pour la trinite
|762
|21,74%
|
|Richard Barthelery (2 élus) Unite triniteenne
|495
|14,12%
|
|Léo Limol (1 élu) Nouvel elan triniteen
|290
|8,27%
|
|Participation au scrutin
|La Trinité
|Taux de participation
|36,68%
|Taux d'abstention
|63,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 741
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Buval (27 élus) Union socialiste et democratique de la trinite
|2 803
|58,87%
|
|Alain Rapon (4 élus) La trinite ville premiere
|1 278
|26,84%
|
|Richard Barthelery (1 élu) Unite triniteenne
|420
|8,82%
|
|Jean-Claude Granier (1 élu) Rassemblement democratique triniteen
|260
|5,46%
|
|Participation au scrutin
|La Trinité
|Taux de participation
|51,15%
|Taux d'abstention
|48,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|8,04%
|Nombre de votants
|5 177
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