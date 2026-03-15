Résultat municipale 2026 à la Trinité (06340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Trinité a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Trinité, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ladislas POLSKI
Ladislas POLSKI (28 élus) TOUJOURS ENSEMBLE 		2 849 68,19%
  • Ladislas POLSKI
  • Rosalba NICOLETTI-DUPUY
  • Rudy ACCOSSATO
  • Emmanuelle FERNANDEZ
  • Sami BADER
  • Marie-Pierre PARINI
  • Didier DAVID
  • Isabelle DEPAGNEUX-SEGAUD
  • Jean-Paul GENIEYS
  • Fabienne BERMOND
  • Fabien BONNAFOUX
  • Chantal CARRIÉ
  • Thomas KLEMM
  • Sabrina MISSUD-GUILLET
  • Christophe CERVI
  • Nathalie ROUX
  • Nicolas RIVOALLAN
  • Annabel BECCATINI-GESREL
  • Jacques BISCH
  • Sophie BOURNOT
  • Charlie FERRERO
  • Noelle DYOT-GERARDIN
  • Gilles UGOLINI
  • Lina BEN HAMIDA
  • Tony MARRAFFA
  • Nathalie PESCHI-MASSEGLIA
  • Alex FERRERO
  • Lydia PEREZ
Isabelle MARTELLO
Isabelle MARTELLO (5 élus) LA TRINITÉ D'ABORD 		1 329 31,81%
  • Isabelle MARTELLO
  • Didier RAZAFINDRALAMBO
  • Angela GALIERA
  • Eric ROLIN
  • Oriana BIRELLI
Participation au scrutin La Trinité
Taux de participation 57,77%
Taux d'abstention 42,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 4 338

Source : ministère de l’Intérieur

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