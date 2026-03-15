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19:21 - Comprendre l'électorat de la Trinité : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale municipale, La Trinité se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 10 485 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 777 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 060 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,02% des résidents sont des enfants, et 29,96% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 563 résidents étrangers, soit 5,37% de la population, contribue à son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, près de 37,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1348,71 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à la Trinité contribue à construire l'avenir français.

17:57 - Que pèse le RN à la Trinité aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national avait obtenu 16,93% des bulletins exprimés lors de l'élection municipale à la Trinité en mars 2020. Il n'y aura pas de second tour, Ladislas Polski étant reconduit immédiatement. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 35,76% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 62,11% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 25,96% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à la Trinité comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 47,61% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 52,75% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,66% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Bernard Chaix.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à la Trinité À l'occasion des élections municipales, le niveau d'abstention pèsera assurément sur les résultats de la Trinité. L'abstention atteignait 50,62 % pour le premier tour des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir un grand nombre de votants. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 27,12 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais il est intéressant d'observer l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 56,30 % en 2022 à seulement 35,79 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 48,69 % (contre 48,51 % en France). En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent à l'arrivée une localité assez abstentionniste au regard des moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à la Trinité Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à la Trinité. Lors des élections européennes, le podium à la Trinité s'était en effet figé autour de Jordan Bardella (47,61%), à la première place devant Manon Aubry (11,11%) et Valérie Hayer (7,49%). Bernard Chaix (Union de l'extrême droite) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à la Trinité une vingtaine de jours plus tard avec 52,75%. Laure Quignard (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 24,28%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Bernard Chaix culminant à 63,66% des voix dans la localité.

14:57 - Dernière présidentielle à la Trinité : les résultats qu'il faut retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de La Trinité plébiscitaient Benoît Kandel (RN) avec 25,96% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Enzo Giusti (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 50,12%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de La Trinité votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (35,76%), devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 19,53%. Le second tour validait ensuite ce choix en offrant 62,11% pour Marine Le Pen, contre 37,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de La Trinité révèle donc une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les électeurs de la Trinité voteront-ils sur la question fiscale ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à la Trinité, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 18,60 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 274 210 €, marquant une forte baisse face aux 2 282 640 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à la Trinité atteint désormais 47,00 % en 2024 (contre 19,93 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à la Trinité s'est chiffrée à 1 231 € en 2024 contre 852 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à la Trinité L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à la Trinité est particulièrement éclairante. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Ladislas Polski (Divers gauche) a pris la première place en recueillant 59,56% des soutiens. Deuxième, Isabelle Martello (Les Républicains) a rassemblé 826 votes (23,50%). Ce succès d'emblée de Ladislas Polski a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à la Trinité, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité si large sera ce dimanche le principal défi, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.