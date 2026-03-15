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19:21 - La Trinité : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de la Trinité, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 16,62% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,28% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2 241 € par mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3257 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (10,28%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (17,46%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à la Trinité mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,19% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - La Trinité : des scrutins marqués par le vote RN Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à la Trinité il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 12,99% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,67% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 4,78% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à la Trinité comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 16,34% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 10,09% pour le Rassemblement national. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à la Trinité ? En ce jour d'élection municipale 2026 à la Trinité, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 63,32 % des inscrits, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 54,15 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 85,91 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 68,31 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 79,63 % des inscrits. En prenant du recul, les données semblent constituer une ville marquée par l'abstention par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Trinité en 2024 Les Européennes du printemps 2024 à la Trinité avaient vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (20,33%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 17,77% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de la La Trinité plébiscitaient ensuite Jiovanny William (Régionaliste) avec 63,47% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jiovanny William culminant à 85,50% des suffrages exprimés dans la commune. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Dans la commune, les électeurs ont dessiné un chemin clair lors des derniers scrutins nationaux Lors des législatives de 2022, les votants de La Trinité plébiscitaient Marie-Noelle Delannay (DVG) avec 68,97% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jiovanny William (Divers gauche) en première position avec 66,00% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de La Trinité accordaient par ailleurs leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 49,98%, devant Emmanuel Macron crédité de 19,28%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,67% pour Marine Le Pen, contre 46,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de La Trinité une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils peser à la Trinité ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur La Trinité, la recette fiscale par foyer s'est établie à 898 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 685 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 49,28 % en 2024 (contre environ 29,79 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 635 200 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 1,88417 million d'euros (1 884 170 € très exactement) récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 18,77 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - La liste Divers gauche en tête à la Trinité lors des dernières élections municipales Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à la Trinité peut se révéler instructif. Lors du premier rendez-vous électoral, Frédéric Buval (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 1 957 bulletins (55,85%). Dans la position de la principale opposante, Annick Charlec (Divers gauche) a engrangé 21,74% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Trinité, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.