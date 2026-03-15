Résultat municipale 2026 à la Trinité (97220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à la Trinité - Tour 1
- Election municipale 2026 à la Trinité [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à la Trinité
- La Trinité (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Trinité a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Trinité, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia TELLE (29 élus) Dynamique Trinitéenne
|2 771
|72,11%
|
|Leo LIMOL (4 élus) PLA'NET TRINITE
|1 072
|27,89%
|
|Participation au scrutin
|La Trinité
|Taux de participation
|40,13%
|Taux d'abstention
|59,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|4 117
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à la Trinité [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de la Trinité en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à la Trinité
19:21 - La Trinité : quand les données démographiques façonnent les urnes
Dans la commune de la Trinité, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 16,62% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,28% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2 241 € par mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3257 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (10,28%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (17,46%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à la Trinité mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,19% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.
17:57 - La Trinité : des scrutins marqués par le vote RN
Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à la Trinité il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 12,99% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,67% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 4,78% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à la Trinité comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 16,34% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 10,09% pour le Rassemblement national. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote définitif.
16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à la Trinité ?
En ce jour d'élection municipale 2026 à la Trinité, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 63,32 % des inscrits, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 54,15 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 85,91 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 68,31 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 79,63 % des inscrits. En prenant du recul, les données semblent constituer une ville marquée par l'abstention par rapport aux tendances françaises.
15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Trinité en 2024
Les Européennes du printemps 2024 à la Trinité avaient vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (20,33%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 17,77% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de la La Trinité plébiscitaient ensuite Jiovanny William (Régionaliste) avec 63,47% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jiovanny William culminant à 85,50% des suffrages exprimés dans la commune. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.
14:57 - Dans la commune, les électeurs ont dessiné un chemin clair lors des derniers scrutins nationaux
Lors des législatives de 2022, les votants de La Trinité plébiscitaient Marie-Noelle Delannay (DVG) avec 68,97% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jiovanny William (Divers gauche) en première position avec 66,00% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de La Trinité accordaient par ailleurs leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 49,98%, devant Emmanuel Macron crédité de 19,28%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,67% pour Marine Le Pen, contre 46,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de La Trinité une zone au paysage politique évolutif.
12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils peser à la Trinité ?
Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur La Trinité, la recette fiscale par foyer s'est établie à 898 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 685 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 49,28 % en 2024 (contre environ 29,79 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 635 200 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 1,88417 million d'euros (1 884 170 € très exactement) récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 18,77 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.
11:59 - La liste Divers gauche en tête à la Trinité lors des dernières élections municipales
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à la Trinité peut se révéler instructif. Lors du premier rendez-vous électoral, Frédéric Buval (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 1 957 bulletins (55,85%). Dans la position de la principale opposante, Annick Charlec (Divers gauche) a engrangé 21,74% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Trinité, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Journée électorale à la Trinité : les horaires des 12 bureaux de vote
Le premier tour des municipales 2026 se tient ce dimanche à la Trinité. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Lors des précédentes municipales, la crise du coronavirus avait entraîné le report du 2nd tour. La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à la Trinité est affichée ci-dessous. Il convient de souligner que les 12 bureaux de vote de la ville de la Trinité fermeront à 18 heures. Pour recevoir gratuitement les résultats des élections à la Trinité dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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