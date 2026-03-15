Résultat municipale 2026 à la Trinité (97220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Trinité a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Trinité, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia TELLE
Patricia TELLE (29 élus) Dynamique Trinitéenne 		2 771 72,11%
  • Patricia TELLE
  • Eric MARIE-LUCE
  • Genevieve SAINTE-ROSE
  • Willy JEAN-MARIE
  • Annick BANNY
  • Christian PALIN
  • Céline LAPU
  • Mathieu RAVAUD
  • Josette RAVENET
  • William NAPOL
  • Marie-Lisa DOMI
  • Loïc JOSEPH
  • Catherine TIBURCE
  • Lionel GELIE
  • Magalie EUPHRASIE
  • Alexis SETHAM
  • Lelsie LABRIDY
  • Nicolas TELLE
  • Line NARBONNAIS
  • Roger LICAN
  • Christelle MAZARIN
  • Jean-Charles SEJEAN
  • Kimberlay LAHELY
  • Philippe LINISE
  • Edmonise GUION-FIRMIN
  • Olivier COUTA
  • Ghislaine FELICIEN
  • Morgan RAGOT
  • Lisette MARTHELY
Leo LIMOL
Leo LIMOL (4 élus) PLA'NET TRINITE 		1 072 27,89%
  • Leo LIMOL
  • Laure LABEAU
  • Jocelyn RAVIER
  • Landry GERMANY
Participation au scrutin La Trinité
Taux de participation 40,13%
Taux d'abstention 59,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 4 117

Source : ministère de l’Intérieur

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