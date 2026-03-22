Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité-sur-Mer : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Trinité-sur-Mer

Le deuxième tour des élections municipales à la Trinité-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yves Normand
Yves Normand Divers
Cap 32
  • Yves Normand
  • Sophie Lecanuet
  • Christian Travert
  • Pascale de Salins
  • Pierre Feyfant
  • Karina Le Goff
  • Olivier Goubault
  • Marie-Christine Korniloff
  • François Jeanmaire
  • Morgane Le Rol
  • Jean-Claude Riou
  • Chantal de Kerviler
  • Guillaume Arthus
  • Noémie Gufflet
  • Philippe Nourrissat
  • Patricia Jan
  • Antoine Croyère
  • Brigitte Compignie
  • Benjamin Cochennec
  • Laurence Bellégo
  • Denis Bruandet
Michèle Aubry
Michèle Aubry Divers
UNIS POUR LA TRINITE SUR MER
  • Michèle Aubry
  • Pierre Le Borgne
  • Nathalie Laureau
  • Benoit Massiet Du Biest
  • Wanda Le Coguic-Parkin
  • Bruno Lescher
  • Marie-Hélène Laloux-Abeille
  • Antoine Ponsar
  • Frédérique Lebec
  • Bernard Sorin
  • Drishti Hervé
  • Richard de Douglas
  • Hélène Mermod
  • Jacques Albisetti
  • Lorraine de Brie
  • Théo Bouffay
  • Carine Pocard Du Cosquer de Kerviler
  • Hervé Bourlier
  • Martine Charié
  • Jean Le Rouzic
  • Marie Le Fournier-Fougerolles

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Trinité-sur-Mer

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves NORMAND
Yves NORMAND (Ballotage) Cap 32 		667 47,85%
Michèle AUBRY
Michèle AUBRY (Ballotage) Agir avec vous tous 		413 29,63%
Nathalie LAUREAU
Nathalie LAUREAU (Ballotage) Une nouvelle voie 		314 22,53%
Participation au scrutin La Trinité-sur-Mer
Taux de participation 74,96%
Taux d'abstention 25,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 1 419

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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