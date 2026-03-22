Résultat de l'élection municipale 2026 à la Trinité-sur-Mer : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Trinité-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Trinité-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Trinité-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à la Trinité-sur-Mer
11:43 - L'élection a déjà livré un résultat instructif
Lors du premier volet des municipales à la Trinité-sur-Mer, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 74,96 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Yves Normand qui est arrivé en tête en rassemblant 47,85 % des suffrages exprimés. À sa suite, Michèle Aubry a obtenu la seconde place avec 29,63 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Comme il y a six ans, Yves Normand est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 15 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Nathalie Laureau s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Trinité-sur-Mer
Le deuxième tour des élections municipales à la Trinité-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yves Normand
Divers
Cap 32
|
|
Michèle Aubry
Divers
UNIS POUR LA TRINITE SUR MER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Trinité-sur-Mer
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves NORMAND (Ballotage) Cap 32
|667
|47,85%
|Michèle AUBRY (Ballotage) Agir avec vous tous
|413
|29,63%
|Nathalie LAUREAU (Ballotage) Une nouvelle voie
|314
|22,53%
|Participation au scrutin
|La Trinité-sur-Mer
|Taux de participation
|74,96%
|Taux d'abstention
|25,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|1 419
Source : ministère de l’Intérieur
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