Résultat municipale 2026 à la Turbie (06320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Turbie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Turbie, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Turbie [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valentin LOPEZ (16 élus) UN AVENIR POUR LA TURBIE
|670
|38,09%
|
|Sandrine PENTA (4 élus) Agir pour la Turbie
|565
|32,12%
|
|Daniel CANDELA (3 élus) LA TURBIE AMBITIEUSE avec Daniel CANDELA
|524
|29,79%
|
|Participation au scrutin
|La Turbie
|Taux de participation
|66,23%
|Taux d'abstention
|33,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|1 800
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Turbie - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valentin LOPEZ (Ballotage) UN AVENIR POUR LA TURBIE
|434
|26,76%
|Sandrine PENTA (Ballotage) Agir pour la Turbie
|430
|26,51%
|Daniel CANDELA (Ballotage) LA TURBIE AMBITIEUSE avec Daniel CANDELA
|420
|25,89%
|Jean-Philippe GISPALOU (Ballotage) ENSEMBLE POUR LA TURBIE
|170
|10,48%
|Laurent CASABIANCA (Ballotage) LA TURBIE UN NOUVEL ELAN
|168
|10,36%
|Participation au scrutin
|La Turbie
|Taux de participation
|61,15%
|Taux d'abstention
|38,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,36%
|Nombre de votants
|1 662
Election municipale 2026 à la Turbie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Turbie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Turbie.
L'actu des élections municipales 2026 à la Turbie
18:35 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à la Turbie ?
Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de la Turbie avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,11% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à la Turbie avaient ensuite favorisé Alexandra Masson (Rassemblement National) avec 55,88% au premier tour, devant Anne-Pascale Guedon (Majorité présidentielle) avec 29,33%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc confirmé que La Turbie s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, dans la logique de la présidentielle 2022.
15:57 - Le résultat des dernières élections municipales à la Turbie
À la Turbie, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. À l'occasion de la première consultation électorale, Jean-Jacques Raffaele a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 76,34% des bulletins. À sa poursuite, Jean-Philippe Gispalou a capté 263 voix (23,65%). Cette victoire sans appel de Jean-Jacques Raffaele a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à la Turbie, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Les votants de la Turbie doivent trancher entre 3 listes
La bataille électorale a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Daniel Candela, Sandrine Penta et Valentin Lopez, selon les listes des candidats au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Malgré un score supérieur à 10 %, Jean-Philippe Gispalou a décidé de ne pas se lancer à cette élection finale. Les 3 bureaux de vote de la ville de la Turbie fermeront leurs portes à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection municipale à la Turbie dimanche dernier ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à la Turbie, c'est Valentin Lopez qui est arrivé en tête en s'adjugeant 26,76 % des voix. Ensuite, Sandrine Penta est arrivée en deuxième position avec 26,51 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Daniel Candela a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Jean-Philippe Gispalou a obtenu 10,48 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à la Turbie, le vote a enregistré une participation de 61,15 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Villes voisines de la Turbie
- La Turbie (06320)
- Ecole primaire à la Turbie
- Maternités à la Turbie
- Crèches et garderies à la Turbie
- Salaires à la Turbie
- Impôts à la Turbie
- Dette et budget de la Turbie
- Climat et historique météo de la Turbie
- Accidents à la Turbie
- Délinquance à la Turbie
- Inondations à la Turbie
- Nombre de médecins à la Turbie
- Pollution à la Turbie
- Entreprises à la Turbie
- Prix immobilier à la Turbie