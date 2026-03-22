Résultat municipale 2026 à la Turbie (06320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Turbie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Turbie, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Turbie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valentin LOPEZ
Valentin LOPEZ (16 élus) UN AVENIR POUR LA TURBIE 		670 38,09%
  • Valentin LOPEZ
  • Hasna MAMMOLITI
  • Laurent CHAUVET
  • Aurore CHEMOUNI
  • Laurent LYON
  • Victoria DURAND
  • Antoine MAMMOLITI
  • Sabrina DERIU
  • Bruno LOPEZ
  • Julie OLIVARES
  • Tanguy NOTTELET
  • Nathalie ARESI
  • Michaël FIARD
  • Sophie ESPAZE
  • Alain CALDERONE
  • Marie-Christine MASSEGLIA
Sandrine PENTA
Sandrine PENTA (4 élus) Agir pour la Turbie 		565 32,12%
  • Sandrine PENTA
  • Jean CLOUPET
  • Brigitte GASTAUT
  • Christian DEMOUSTIER
Daniel CANDELA
Daniel CANDELA (3 élus) LA TURBIE AMBITIEUSE avec Daniel CANDELA 		524 29,79%
  • Daniel CANDELA
  • Annick CHAMPION
  • Laurent CASABIANCA
Participation au scrutin La Turbie
Taux de participation 66,23%
Taux d'abstention 33,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 1 800

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Turbie - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Valentin LOPEZ
Valentin LOPEZ (Ballotage) UN AVENIR POUR LA TURBIE 		434 26,76%
Sandrine PENTA
Sandrine PENTA (Ballotage) Agir pour la Turbie 		430 26,51%
Daniel CANDELA
Daniel CANDELA (Ballotage) LA TURBIE AMBITIEUSE avec Daniel CANDELA 		420 25,89%
Jean-Philippe GISPALOU
Jean-Philippe GISPALOU (Ballotage) ENSEMBLE POUR LA TURBIE 		170 10,48%
Laurent CASABIANCA
Laurent CASABIANCA (Ballotage) LA TURBIE UN NOUVEL ELAN 		168 10,36%
Participation au scrutin La Turbie
Taux de participation 61,15%
Taux d'abstention 38,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36%
Nombre de votants 1 662

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