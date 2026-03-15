Résultat de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Valette-du-Var sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Valette-du-Var.
L'actu des élections municipales 2026 à la Valette-du-Var
13:10 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à la Valette-du-Var
Les résultats des précédentes élections municipales à la Valette-du-Var ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier vote à l'époque, Thierry Albertini (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 4 081 soutiens (64,34%). À sa poursuite, Olivier Lutersztejn (La République en marche) a capté 19,28% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Aline Bertrand (Rassemblement National), glanant 1 038 voix (16,36%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Thierry Albertini a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à la Valette-du-Var, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à la Valette-du-Var
Dans le cadre des élections municipales 2026, les votants de la Valette-du-Var sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la commune. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste des prétendants en 2026 est disponible ci-dessous. Pour voter, les habitants de la commune pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de la Valette-du-Var. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à la Valette-du-Var dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var
|Tête de listeListe
|
Olivier Lutersztejn
Liste divers centre
LA VALETTE EN ACTION
|
|
Thierry Albertini
Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR LES VALETTOISES ET LES VALETTOIS
|
|
Julien Argento
Liste d'union à l'extrême-droite
DEMAIN LA VALETTE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Albertini (29 élus) Ensemble, la valette!
|4 081
|64,34%
|
|Olivier Lutersztejn (3 élus) La valette en action
|1 223
|19,28%
|
|Aline Bertrand (3 élus) Concorde valettoise
|1 038
|16,36%
|
|Participation au scrutin
|La Valette-du-Var
|Taux de participation
|38,39%
|Taux d'abstention
|61,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 502
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christiane Hummel (28 élus) Pour la valette
|5 501
|55,85%
|
|Jean Pierre Ponzevera (4 élus) La valette du var bleu marine
|2 648
|26,88%
|
|Guillaume Robaa (3 élus) Un nouvel elan pour la valette
|1 699
|17,25%
|
|Participation au scrutin
|La Valette-du-Var
|Taux de participation
|61,53%
|Taux d'abstention
|38,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,43%
|Nombre de votants
|10 304
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