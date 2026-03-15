Résultat de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var

Tête de listeListe
Olivier Lutersztejn
Olivier Lutersztejn Liste divers centre
LA VALETTE EN ACTION
  • Olivier Lutersztejn
  • Maria Omnes
  • Nicolas Eudeline
  • Maud Goupil
  • Jean-Claude Acquarone
  • Veronique Gimenez
  • Lucien Lesur
  • Christine Mialon
  • Allan Rodi
  • Isabelle Czekata-Pomet
  • Stephane Penverne
  • Maguy Gautier
  • Marc Guidoni
  • Delphine Bocquet
  • Patrice Penhoat
  • Jessica Mahaut
  • Stephane Regimbeau
  • Monique Nait
  • Eric Colombero
  • Nora Biout
  • Alain Ropion
  • Sylvie Mouchot
  • Julien Santrain
  • Myriam Gramaglia-Isnard
  • Gaspard Ponzo
  • Sabine Gondran
  • Jerome Langlois
  • Valerie Lescher
  • Jean-Luc Vandini
  • Melissa Bourhis
  • Kylian Larramendy
  • Antoinette Balesi
  • Pierre Guerin
  • Kassandra Pomares
  • Patrice Gennarino
  • Sylviane Guerin
  • Dominique Lechevallier
Thierry Albertini
Thierry Albertini Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR LES VALETTOISES ET LES VALETTOIS
  • Thierry Albertini
  • Sylvie Laporte
  • Stéphane Champ
  • Hélène Hermary
  • Bernard Roux
  • Anne Adaoust
  • William Reich
  • Perrine Paul
  • Patrick Chatrieux
  • Carmen Semenou
  • Olivier Lesage
  • Isabelle Bourgeois
  • Alexandre Risacher
  • Chantal Ruidavets
  • Roland Tmim
  • Virginie Brissy
  • Adrien Ligier
  • Marie-Dominique Maure
  • Guillaume Robaa
  • Johanna Boulier
  • Luc Bagnol
  • Danielle Jaines
  • Richard Moskovosky
  • Michèle Nicolau
  • Bernard Mazade
  • Iris Marin
  • Ludovic Tassan
  • Émilie Coustenobel
  • André Chidiac
  • Katia Vieuille
  • Jean-Marie Poveda
  • Séverine Valverde
  • Maxime Kerjean
  • Marie-Jeanne Botta-Pujol
  • Henri-Jean Antoine
Julien Argento
Julien Argento Liste d'union à l'extrême-droite
DEMAIN LA VALETTE !
  • Julien Argento
  • Emmanuelle Masini
  • Thierry Leclerc
  • Laura Cotza
  • Bruno Sudan
  • Elodie Verse
  • Jean-Pierre Ponzevera
  • Ludivine Kazinski
  • Pascal Bourrée
  • Nathalie Scannapieco
  • Hervé Puveland
  • Elena Guerrero Garcia
  • Thierry Rolland
  • Stéphanie Bachelot
  • Jonathan Michiara
  • Océane Donati
  • Bernard Joanin
  • Vanessa Monticelli
  • Guillaume Michel de Pierredon
  • Adeline Odolo
  • Frédéric Plaisant
  • Maguy Primerano
  • Mickaël Spiteri
  • Monique Delgado
  • Denis Bensimon
  • Sylvie Rimbolt
  • Dominique Leveau
  • Nicole Gianni
  • Olivier Verdet
  • Giulia Radobolja
  • Romuald Audy
  • Josiane Besset
  • Benjamin Capiomont
  • Martine Willig
  • Rémy Mesquida

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Albertini
Thierry Albertini (29 élus) Ensemble, la valette! 		4 081 64,34%
  • Thierry Albertini
  • Sylvie Laporte
  • Bernard Roux
  • Claude Arnaud-Galli
  • Yves Joly
  • Hélène Hermary
  • Roland Tmim
  • Anne Adaoust
  • Stéphane Champ
  • Carmen Sémenou
  • Alexandre Risacher
  • Roseline Moulard
  • Jean-Marc Luciani
  • Laurence Holliger
  • Henri-Jean Antoine
  • Virginie Brissy
  • Patrick Chatrieux
  • Danielle Jaines
  • André Chidiac
  • Chantal Ruidavets
  • Guillaume Robaa
  • Solange Chiecchio
  • Michel Faure
  • Florence Harang-Duvigneau
  • Richard Moskovosky
  • Séverine Valverde
  • Ludovic Tassan
  • Marie Schaeffer
  • Luc Bagnol
Olivier Lutersztejn
Olivier Lutersztejn (3 élus) La valette en action 		1 223 19,28%
  • Olivier Lutersztejn
  • Christelle Garcia
  • Nicolas Eudeline
Aline Bertrand
Aline Bertrand (3 élus) Concorde valettoise 		1 038 16,36%
  • Aline Bertrand
  • Michel Reynaud
  • Rosère Thibault
Participation au scrutin La Valette-du-Var
Taux de participation 38,39%
Taux d'abstention 61,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 502

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christiane Hummel
Christiane Hummel (28 élus) Pour la valette 		5 501 55,85%
  • Christiane Hummel
  • Jacques Couture
  • Isabelle Bourgeois
  • Thierry Albertini
  • Claude Arnaud
  • Bernard Roux
  • Sylvie Laporte
  • Daniel Lesage
  • Aline Turco
  • Jean-Claude Mariani
  • Patricia Justiniano
  • Stéphane Champ
  • Carmen Semenou
  • André Chidiac
  • Roselyne Moulard
  • Francis Colombero
  • Marie-Jeanne Pujol
  • Jean-Claude Graciano
  • Solange Chiecchio
  • Philippe Botella
  • Marie-Louise Cassar
  • Rémy Mesquida
  • Laurence Holliger
  • Jean-Marc Luciani
  • Marie-Dominique Goffinet
  • Henri-Jean Antoine
  • Maria Omnes
  • Michel Magnasco
Jean Pierre Ponzevera
Jean Pierre Ponzevera (4 élus) La valette du var bleu marine 		2 648 26,88%
  • Jean Pierre Ponzevera
  • Virginie Brissy
  • Michel Reynaud
  • Josiane Besset
Guillaume Robaa
Guillaume Robaa (3 élus) Un nouvel elan pour la valette 		1 699 17,25%
  • Guillaume Robaa
  • Evelyne Jardillier
  • Lucien Lesur
Participation au scrutin La Valette-du-Var
Taux de participation 61,53%
Taux d'abstention 38,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,43%
Nombre de votants 10 304

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