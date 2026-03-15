Résultat de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var : les infos en direct

Programme de Olivier Lutersztejn à La Valette-du-Var (LA VALETTE EN ACTION)

Engagement pour La Valette

La liste La Valette en Action, dirigée par Olivier LUTERSZTEJN, se concentre sur des priorités essentielles pour la commune. L'équipe vise à assurer la propriété des quartiers, renforcer la sécurité et améliorer la voirie. Leur objectif est de gérer les finances de manière responsable, en mettant fin au gaspillage et en réduisant les dépenses.

Projets pour la jeunesse

Des initiatives concrètes sont prévues pour soutenir la jeunesse, comme la création de l'espace URBAN VAL' SPORTS et l'aménagement de Val' Plage. Ces projets visent à offrir des équipements modernes et des perspectives d'avenir pour les jeunes Valettois. L'accent est également mis sur l'écoute des besoins des jeunes et des familles.

Amélioration du cadre de vie

La municipalité souhaite redynamiser le cœur de ville et améliorer la qualité de vie des habitants. Cela inclut des projets de végétalisation et de rénovation des espaces publics. L'objectif est de rendre La Valette-du-Var plus attractive et agréable à vivre pour tous les citoyens.

Exemplarité et transparence

Olivier LUTERSZTEJN s'engage à promouvoir l'exemplarité au sein de la mairie en réduisant les frais de représentation et en renonçant aux avantages matériels. Il souhaite instaurer une gestion transparente et responsable des ressources publiques. Cet engagement vise à renforcer la confiance des citoyens envers leurs élus.