Résultat de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Valette-du-Var sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Valette-du-Var.
L'actu des élections municipales 2026 à la Valette-du-Var
11:53 - Quels étaient les résultats des municipales à la Valette-du-Var il y a une semaine ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à la Valette-du-Var, c'est Julien Argento qui a terminé premier en récoltant 38,28 % des voix. Derrière, Olivier Lutersztejn (Divers centre) s'est classé deuxième avec 31,10 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Thierry Albertini (Les Républicains) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à la Valette-du-Var, le vote a mobilisé 59,25 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Valette-du-Var
Le deuxième tour des élections municipales à la Valette-du-Var a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Lutersztejn
Liste divers centre
LA VALETTE EN ACTION
|
|
Thierry Albertini
Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR LES VALETTOISES ET LES VALETTOIS
|
|
Julien Argento
Liste d'union à l'extrême-droite
DEMAIN LA VALETTE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien ARGENTO (Ballotage) DEMAIN LA VALETTE !
|3 825
|38,28%
|Olivier LUTERSZTEJN (Ballotage) LA VALETTE EN ACTION
|3 108
|31,10%
|Thierry ALBERTINI (Ballotage) ENSEMBLE POUR LES VALETTOISES ET LES VALETTOIS
|3 059
|30,61%
|Participation au scrutin
|La Valette-du-Var
|Taux de participation
|59,25%
|Taux d'abstention
|40,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|10 207
Source : ministère de l’Intérieur
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