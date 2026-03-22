Résultat de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Valette-du-Var

Le deuxième tour des élections municipales à la Valette-du-Var a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Lutersztejn
Olivier Lutersztejn Liste divers centre
LA VALETTE EN ACTION
  • Olivier Lutersztejn
  • Maria Omnes
  • Nicolas Eudeline
  • Maud Goupil
  • Jean-Claude Acquarone
  • Veronique Gimenez
  • Lucien Lesur
  • Christine Mialon
  • Allan Rodi
  • Isabelle Czekata-Pomet
  • Stephane Penverne
  • Maguy Gautier
  • Marc Guidoni
  • Delphine Bocquet
  • Patrice Penhoat
  • Jessica Mahaut
  • Stephane Regimbeau
  • Monique Nait
  • Eric Colombero
  • Nora Biout
  • Alain Ropion
  • Sylvie Mouchot
  • Julien Santrain
  • Myriam Gramaglia-Isnard
  • Gaspard Ponzo
  • Sabine Gondran
  • Jerome Langlois
  • Valerie Lescher
  • Jean-Luc Vandini
  • Melissa Bourhis
  • Kylian Larramendy
  • Antoinette Balesi
  • Pierre Guerin
  • Kassandra Pomares
  • Patrice Gennarino
  • Sylviane Guerin
  • Dominique Lechevallier
Thierry Albertini
Thierry Albertini Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR LES VALETTOISES ET LES VALETTOIS
  • Thierry Albertini
  • Sylvie Laporte
  • Stéphane Champ
  • Hélène Hermary
  • Bernard Roux
  • Anne Adaoust
  • William Reich
  • Perrine Paul
  • Patrick Chatrieux
  • Carmen Semenou
  • Olivier Lesage
  • Isabelle Bourgeois
  • Alexandre Risacher
  • Chantal Ruidavets
  • Roland Tmim
  • Virginie Brissy
  • Adrien Ligier
  • Marie-Dominique Maure
  • Guillaume Robaa
  • Johanna Boulier
  • Luc Bagnol
  • Danielle Jaines
  • Richard Moskovosky
  • Michèle Nicolau
  • Bernard Mazade
  • Iris Marin
  • Ludovic Tassan
  • Émilie Coustenobel
  • André Chidiac
  • Katia Vieuille
  • Jean-Marie Poveda
  • Séverine Valverde
  • Maxime Kerjean
  • Marie-Jeanne Botta-Pujol
  • Henri-Jean Antoine
Julien Argento
Julien Argento Liste d'union à l'extrême-droite
DEMAIN LA VALETTE !
  • Julien Argento
  • Emmanuelle Masini
  • Thierry Leclerc
  • Laura Cotza
  • Bruno Sudan
  • Elodie Verse
  • Jean-Pierre Ponzevera
  • Ludivine Kazinski
  • Pascal Bourrée
  • Nathalie Scannapieco
  • Hervé Puveland
  • Elena Guerrero Garcia
  • Thierry Rolland
  • Stéphanie Bachelot
  • Jonathan Michiara
  • Océane Donati
  • Bernard Joanin
  • Vanessa Monticelli
  • Guillaume Michel de Pierredon
  • Adeline Odolo
  • Frédéric Plaisant
  • Maguy Primerano
  • Mickaël Spiteri
  • Monique Delgado
  • Denis Bensimon
  • Sylvie Rimbolt
  • Dominique Leveau
  • Nicole Gianni
  • Olivier Verdet
  • Giulia Radobolja
  • Romuald Audy
  • Josiane Besset
  • Benjamin Capiomont
  • Martine Willig
  • Rémy Mesquida

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien ARGENTO
Julien ARGENTO (Ballotage) DEMAIN LA VALETTE ! 		3 825 38,28%
Olivier LUTERSZTEJN
Olivier LUTERSZTEJN (Ballotage) LA VALETTE EN ACTION 		3 108 31,10%
Thierry ALBERTINI
Thierry ALBERTINI (Ballotage) ENSEMBLE POUR LES VALETTOISES ET LES VALETTOIS 		3 059 30,61%
Participation au scrutin La Valette-du-Var
Taux de participation 59,25%
Taux d'abstention 40,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 10 207

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de la Valette-du-Var

En savoir plus sur La Valette-du-Var