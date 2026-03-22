Résultat de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var : les résultats du 2e tour

Programme de Olivier Lutersztejn à La Valette-du-Var (LA VALETTE EN ACTION)

Engagement d'Olivier Lutersztejn

Olivier LUTERSZTEJN se présente comme un chef d’entreprise établi à La Valette depuis 20 ans. Il met en avant son engagement envers la ville et son désir de rompre avec un système en place depuis plus de 40 ans. Son slogan, « Mon seul parti c’est La Valette ! », souligne son dévouement à la communauté locale.

Priorités pour la ville

Les priorités d'Olivier LUTERSZTEJN incluent le renforcement de la sécurité, l'amélioration de la propreté et l'entretien de la voirie. Il souhaite également mettre fin au gaspillage de l'argent public et réduire les taux d'imposition communaux. Ces engagements visent à répondre aux attentes des Valettois dans leur quotidien.

Projets pour la jeunesse

Parmi les projets proposés, on trouve la création de l'espace URBAN VAL’S SPORTS et l'aménagement de Val’ Plage pour l'été 2026. Des réfections sont également prévues pour le stade Rougier et les vestiaires des complexes sportifs. Ces initiatives visent à dynamiser les activités pour les jeunes de la ville.

Aménagement du centre-ville

Le projet de redonner des couleurs au cœur de La Valette inclut la végétalisation massive des rues et l'amélioration de la place Général de Gaulle. De plus, des infrastructures comme le centre Albert Camus sont prévues pour enrichir l'offre culturelle. Ces aménagements visent à revitaliser le centre-ville et à améliorer la qualité de vie des habitants.