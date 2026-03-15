Résultat municipale 2026 à la Valette-du-Var (83160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Valette-du-Var a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Valette-du-Var, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Valette-du-Var [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien ARGENTO
Julien ARGENTO DEMAIN LA VALETTE ! 		3 825 38,28%
Olivier LUTERSZTEJN
Olivier LUTERSZTEJN LA VALETTE EN ACTION 		3 108 31,10%
Thierry ALBERTINI
Thierry ALBERTINI ENSEMBLE POUR LES VALETTOISES ET LES VALETTOIS 		3 059 30,61%
Participation au scrutin La Valette-du-Var
Taux de participation 59,25%
Taux d'abstention 40,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 10 207

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de la Valette-du-Var

En savoir plus sur La Valette-du-Var