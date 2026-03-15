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19:21 - Dynamique électorale à la Valette-du-Var : une analyse socio-démographique La structure démographique et socio-économique de la Valette-du-Var façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des municipales. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 31,02% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,96%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 11782 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,54%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,20%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à la Valette-du-Var mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 23,75% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le RN progresse-t-il à la Valette-du-Var ? Le Rassemblement national récoltait 16,36% des bulletins exprimés lors des élections municipales à la Valette-du-Var en mars 2020. Il n'y aura pas de second tour, Thierry Albertini étant reconduit dès le premier. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 31,24% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 55,91% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 32,67% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national arrachait 54,45% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,87% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 53,09% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Laure Lavalette.

16:58 - Résultats électoraux à la Valette-du-Var : le point sur la participation La participation des électeurs de la Valette-du-Var constituera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour ces élections municipales 2026. Aux municipales de 2020, la participation avait grimpé à 38,39 % lors du premier tour, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid-19 ajoutait un contexte particulier à la compétition. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les élections municipales restent pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les électeurs s'investissent particulièrement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 76,86 %. La mobilisation atteignait quant à elle 58,09 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 69,56 %, contre seulement 48,58 % en 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet d'identifier La Valette-du-Var comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Qui a gagné les scrutins il y a deux ans à la Valette-du-Var ? L'exploration des résultats de 2024 révèle que La Valette-du-Var s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national, confortant son positionnement historique. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de la Valette-du-Var avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,87% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à la Valette-du-Var avaient ensuite propulsé aux avants-postes Laure Lavalette (Rassemblement National) avec 53,09% au premier tour, devant Josy Chambon (Majorité présidentielle) avec 22,55%. Les votants tranchaient d'ailleurs la question d'emblée dans la circonscription, où l'élection a été pliée d'entrée avec 50,81%

14:57 - La Valette-du-Var : des verdicts éminemment parlants dans les urnes en 2022 Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Valette-du-Var tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,24% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,84%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,91% pour Marine Le Pen, contre 44,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de La Valette-du-Var soutenaient en priorité Laure Lavalette (RN) avec 32,67% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laure Lavalette virant de nouveau en tête avec 54,45% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Les premières élections municipales à la Valette-du-Var depuis la réforme fiscale S'agissant des contributions locales à la Valette-du-Var, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 392 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 189 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 47,43 % en 2024 (contre 27,94 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale se situe à environ 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 438 310 € en 2024, loin des 6,47618 millions d'euros (6 476 180 € très exactement) perçus en 2020 pour un taux stable de près de 15,92 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à la Valette-du-Var Les résultats des précédentes élections municipales à la Valette-du-Var ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier vote à l'époque, Thierry Albertini (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 4 081 soutiens (64,34%). À sa poursuite, Olivier Lutersztejn (La République en marche) a capté 19,28% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Aline Bertrand (Rassemblement National), glanant 1 038 voix (16,36%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Thierry Albertini a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à la Valette-du-Var, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.