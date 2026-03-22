Résultat municipale 2026 à la Verpillière (38290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Verpillière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Verpillière, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Verpillière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel DAMATO
Emmanuel DAMATO (22 élus) Agir avec vous pour demain 		1 328 48,40%
  • Emmanuel DAMATO
  • Anaïs CRUSOT
  • Sébastien BLONDIN
  • Pascale BIDARD
  • Jérôme BERT
  • Audrey JANVIER
  • Benjamin BOURGEY
  • Pauline LACOUR
  • Grégory SIMON
  • Maryline ARANTZABE
  • Cyril VEILLET
  • Sophie MAIFFRET EPOUSE MAKALA
  • Mathéo TARDY
  • Sophie RIPERT
  • Guy VASSAL
  • Marie-Josèphe PRUDHOMME
  • Jean-Pierre GUILLOT
  • Chantal BROCHIER
  • Eric LOUIS
  • Véronique BERNARDI
  • Stéphane BOURCIER
  • Valérie FABRE
Sylvain MACLE
Sylvain MACLE (5 élus) LA VERPILLIERE, CREONS ENSEMBLE 		945 34,44%
  • Sylvain MACLE
  • Samira ACHOURI
  • Yusuf YAMAN
  • Laurianne AGUILERA
  • Christian DECROIX
Patrick MARGIER
Patrick MARGIER (2 élus) TOUT POUR LA VERPILLIERE 		471 17,16%
  • Patrick MARGIER
  • Jacqueline BRETAUD
Participation au scrutin La Verpillière
Taux de participation 61,15%
Taux d'abstention 38,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 2 783

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Isère ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Verpillière - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel DAMATO
Emmanuel DAMATO (Ballotage) Agir avec vous pour demain 		1 141 42,10%
Sylvain MACLE
Sylvain MACLE (Ballotage) LA VERPILLIERE, CREONS ENSEMBLE 		851 31,40%
Patrick MARGIER
Patrick MARGIER (Ballotage) TOUT POUR LA VERPILLIERE 		718 26,49%
Participation au scrutin La Verpillière
Taux de participation 60,26%
Taux d'abstention 39,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 2 742

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