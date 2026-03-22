Résultat municipale 2026 à la Verpillière (38290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Verpillière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Verpillière, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Verpillière [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel DAMATO (22 élus) Agir avec vous pour demain
|1 328
|48,40%
|
|Sylvain MACLE (5 élus) LA VERPILLIERE, CREONS ENSEMBLE
|945
|34,44%
|
|Patrick MARGIER (2 élus) TOUT POUR LA VERPILLIERE
|471
|17,16%
|
|Participation au scrutin
|La Verpillière
|Taux de participation
|61,15%
|Taux d'abstention
|38,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|2 783
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Verpillière - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel DAMATO (Ballotage) Agir avec vous pour demain
|1 141
|42,10%
|Sylvain MACLE (Ballotage) LA VERPILLIERE, CREONS ENSEMBLE
|851
|31,40%
|Patrick MARGIER (Ballotage) TOUT POUR LA VERPILLIERE
|718
|26,49%
|Participation au scrutin
|La Verpillière
|Taux de participation
|60,26%
|Taux d'abstention
|39,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|2 742
Election municipale 2026 à la Verpillière [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Verpillière sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Verpillière.
L'actu des élections municipales 2026 à la Verpillière
18:39 - Qui a remporté les scrutins en 2024 à la Verpillière ?
Les Européennes 2024 à la Verpillière avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,77%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait récolté 13,92% des suffrages. Thierry Perez (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à la Verpillière près d'un mois plus tard avec 39,36%. Joëlle Richol (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 27,75%. Le second round n'a pas changé grand chose, Thierry Perez culminant à 51,25% des votes localement. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que La Verpillière restait à l'époque une terre de droite mariniste.
15:57 - Le match des élections à la Verpillière n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Il y a 6 ans, qui avait remporté les élections municipales à la Verpillière ? Au soir du premier scrutin, Patrick Margier (Divers centre) a distancé ses adversaires avec 928 bulletins (53,21%). À sa poursuite, Sylvain Macle (Ecologiste) a engrangé 425 suffrages en sa faveur (24,36%). Cette victoire écrasante de Patrick Margier a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à la Verpillière, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Renverser une majorité si large constituera un défi immense pour les forces d'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale de la Verpillière, une triangulaire pleine d'incertitude
Ce 22 mars, les électeurs ont donc à départager Emmanuel Damato, à la tête de "Agir Avec Vous Pour Demain", Patrick Margier avec la liste "Tout Pour La Verpilliere" et la liste "La Verpilliere, Creons Ensemble" emmenée par Sylvain Macle, comme le précisent les candidatures officielles au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 5 bureaux de vote de la ville de la Verpillière fermeront leurs portes à 18 heures afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à la Verpillière la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à la Verpillière, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 39,74 %. Au terme de ce vote, c'est Emmanuel Damato (Divers droite) qui a pris la tête en s'adjugeant 42,10 % des votes. Dans son sillage, Sylvain Macle (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 31,40 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Pour compléter ce tableau, avec 26,49 %, Patrick Margier a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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