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19:20 - Comment la composition démographique de la Verrière façonne les résultats électoraux ? La diversité démographique et les réalités socio-économiques de la Verrière façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 15,76% et une densité de population de 3470 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (28,30%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1852 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 19,93% et d'une population immigrée de 26,07% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,76% à la Verrière, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

17:57 - Avant les municipales 2026, la percée du Rassemblement national à la Verrière Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à la Verrière il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 11,53% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,07% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 9,19% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Verrière comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,60% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 17,95% pour le mouvement lepéniste. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote final.

16:58 - Verrière : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En ce jour d'élection municipale 2026 à la Verrière, la mobilisation sera suivie à la loupe. La mobilisation s'élevait à 43,77 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait de la pandémie du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 69,22 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 42,66 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 63,01 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 40,44 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation.

15:59 - Comment Verrière a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à la Verrière. Le scrutin des Européennes 2024 à la Verrière avait en effet vu la victoire locale de la liste de Manon Aubry (40,13%), suivie par Jordan Bardella qui avait récolté 18,60% des suffrages. Les élections des députés à la Verrière provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite William Martinet (Union de la gauche) en tête du peloton avec 60,35% au premier tour, devant Victoria Doucet (Rassemblement National) avec 17,95%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, William Martinet culminant à 68,12% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - La Verrière : des résultats éminemment instructifs lors des élections il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Verrière soutenaient en priorité William Martinet (Nupes) avec 42,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, William Martinet virant de nouveau en tête avec 66,37% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de La Verrière privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (50,65%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 20,56%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,93% pour Emmanuel Macron, contre 27,07% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de La Verrière une localité où la gauche domine largement.

12:58 - À la Verrière, le niveau des impôts locaux est en hausse Face à l'augmentation des prélèvements locaux à la Verrière, le taux de la taxe d'habitation est passé à 13,69 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 17 600 euros, loin des 1,04223 million d'euros enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à la Verrière s'est établi à environ 29,50 % en 2024 (contre 17,92 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Verrière a représenté 831 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 733 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à la Verrière Les résultats des précédentes élections municipales à la Verrière ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Nelly Dutu (Parti communiste français) a pris les commandes avec 40,32% des voix. Juste derrière, Nicolas Dainville (Divers droite) a rassemblé 36,22% des voix. Le léger gap dans le groupe de tête promettait un deuxième tour très flou. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Nicolas Dainville l'a finalement emporté avec 720 suffrages (47,52%), face à Nelly Dutu avec 43,69% des électeurs inscrits et Jean-Yves Blée obtenant 133 électeurs (8,77%). Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, ce scrutin a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées, gagnant 180 voix supplémentaires entre les deux tours.