Résultat municipale 2026 à la Verrière (78320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Verrière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Verrière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Verrière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas DAINVILLE
Nicolas DAINVILLE (24 élus) LA VERRIERE AVANCE ! 		915 58,47%
  • Nicolas DAINVILLE
  • Edwige ROUSSEAU
  • Ludovic RAOUL
  • Annielle ROUSSEL
  • Fouzi MOUSSA
  • Mariana PASCOAL
  • Darivath MEY
  • Céline SELBONNE
  • Maye DIALLO
  • Nathalie PERRIER
  • Thomas PERON
  • Sabrina LABROUSSE
  • Patrick RIVIÈRE
  • Christine BAC
  • Abdella STAILI
  • Françoise BROCHADO
  • Maxime RICHARD
  • Fydia CHIAKH
  • Gaël GESBERT
  • Naïma MAES
  • Edgar DURAND
  • Monique RELIFOX
  • Wassim BELKIYAOU
  • Christelle PETTES
Ali MOUSSA
Ali MOUSSA (3 élus) LA VERRIERE FIERE ET SOLIDAIRE 		386 24,66%
  • Ali MOUSSA
  • Rachel GUIOCHON-DELALAY
  • Abdelkader DAHAMNI
Hicham BOUBETRA
Hicham BOUBETRA (2 élus) Ensemble Réinventons La Verrière 		264 16,87%
  • Hicham BOUBETRA
  • Valérie MAFFEÏS
Participation au scrutin La Verrière
Taux de participation 55,62%
Taux d'abstention 44,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 583

Source : ministère de l’Intérieur

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