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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Ville-aux-Dames Quelle influence la population de la Ville-aux-Dames exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,27% et une densité de population de 697 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2731 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,27%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,35%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Ville-aux-Dames mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,32% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à la Ville-aux-Dames ? Le parti nationaliste était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à la Ville-aux-Dames en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 22,56% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 37,46% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 21,97% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à la Ville-aux-Dames comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,88% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 31,71% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 35,95% lors du vote final.

16:58 - La commune de la Ville-aux-Dames plutôt mobilisée lors des élections Dans le cadre de cette municipale à la Ville-aux-Dames, la désertion des urnes jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. En 2020, l'abstention avait grimpé à 56,01 % à la fin du premier tour, un score dans la norme. 1 657 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de coronavirus commençait à se propager dans le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 23,37 %. Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 49,53 % en 2022 à seulement 31,16 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,33 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent à l'arrivée une commune globalement épargnée par l'abstention face aux moyennes nationales.

15:59 - Il y a deux ans, Ville-aux-Dames a choisi la droite Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que La Ville-aux-Dames restait à l'époque un secteur difficile à classer, sans bouleverser l'équilibre de 2022. Les élections européennes du printemps 2024 à la Ville-aux-Dames avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,88%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 15,60% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à la Ville-aux-Dames avaient ensuite placé en tête Daniel Labaronne (Majorité présidentielle) avec 31,82% au premier tour, devant Corine Fougeron (Rassemblement National) avec 31,71%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Daniel Labaronne culminant à 64,05% des voix dans la localité.

14:57 - La Ville-aux-Dames : des suffrages particulièrement significatifs lors des scrutins il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Ville-aux-Dames soutenaient en priorité Christelle Gobert (Nupes) avec 30,63% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Daniel Labaronne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,35% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Ville-aux-Dames quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 30,43% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 22,56%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,54% pour Emmanuel Macron, contre 37,46% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc La Ville-aux-Dames comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de la Ville-aux-Dames en amont des municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux se sont alourdis à la Ville-aux-Dames entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 13,20 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 23 800 € la même année. Une recette bien loin des 1 195 710 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à la Ville-aux-Dames est passé à un peu plus de 37,18 % en 2024 (contre 20,70 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à la Ville-aux-Dames s'est établi à environ 1 014 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 906 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "Liste D'union Municipale - Parler Vrai, Agir Juste" aux élections de 2020 à la Ville-aux-Dames À la Ville-aux-Dames, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin, Alain Bénard (Divers droite) a terminé en tête en récoltant 1 101 suffrages (68,85%). Derrière, Marie-Christine Pruvot (Divers gauche) a capté 498 suffrages en sa faveur (31,14%). Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à la Ville-aux-Dames, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.