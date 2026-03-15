Résultat municipale 2026 à la Ville-aux-Dames (37700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Ville-aux-Dames a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ville-aux-Dames, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ville-aux-Dames [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain BÉNARD
Alain BÉNARD (24 élus) LA VÉRITÉ DANS L'ACTION 		1 464 60,92%
  • Alain BÉNARD
  • Sandrine CARRÉ DULOIR
  • Sébastien MARTIN
  • Catherine TROUVÉ
  • Alexandre BOIREAU
  • Clarisse PARIS
  • Léo CASTOLDI-ROBERT
  • Jennifer RESSE
  • Guillaume BLACHIER
  • Floriane CHENEVEAU
  • David FONTAINE
  • Katia LOTHION
  • Kévin DE CASTRO
  • Isabelle BESSÉ
  • Adrien ROBIN
  • Prisca AKO
  • Teva NASLI-BAKIR
  • Maria SABBAT
  • Joël GIRARD
  • Nelly HOEVE
  • Christian TAMISIER
  • Armelle SOYER
  • Jean-Pascal TESTÉ
  • Elvire JEZEQUEL
Benoit LEVIEUX
Benoit LEVIEUX (5 élus) LA VILL'AUTREMENT 		939 39,08%
  • Benoit LEVIEUX
  • Marie-Christine PRUVOT
  • Alain PHALIPPOU
  • Kathleen GOUJON
  • André SAVOIE
Participation au scrutin La Ville-aux-Dames
Taux de participation 60,03%
Taux d'abstention 39,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 2 460

Source : ministère de l’Intérieur

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