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19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales à la Ville-du-Bois En pleine campagne électorale municipale, La Ville-du-Bois est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 27,21% de cadres pour 8 140 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 516 entreprises, La Ville-du-Bois est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,58%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 824 personnes (10,12%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 7,81%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 996 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À la Ville-du-Bois, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN monte-t-il à la Ville-du-Bois ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à la Ville-du-Bois il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 25,02% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 43,95% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 24,38% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à la Ville-du-Bois comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,35% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 39,90% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il achèvera sa course avec 45,52% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à la Ville-du-Bois : le point sur la participation En parallèle de ces élections municipales, l'état de l'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de la Ville-du-Bois. Pour rappel, l'abstention atteignait 67,46 % lors des précédentes municipales (un score notable), en pleine épidémie à l'époque. Avec les présidentielles, les élections municipales demeurent pourtant le scrutin où les Français votent le plus massivement. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été définie par une abstention à 22,29 % dans la ville (la participation grimpant à 77,71 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 54,47 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 32,77 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,79 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - À la Ville-du-Bois, les élections de 2024 en faveur de la droite La physionomie politique de la La Ville-du-Bois a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à la Ville-du-Bois avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (35,35%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,35% des votes. Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à la Ville-du-Bois une vingtaine de jours plus tard avec 39,90%. Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 29,22%. C'est néanmoins Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 54,48% des suffrages exprimés.

14:57 - La Ville-du-Bois : des verdicts éminemment parlants lors des élections il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Ville-du-Bois tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,55% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 25,02%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,05% pour Emmanuel Macron, contre 43,95% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Ville-du-Bois soutenaient en priorité Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 30,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,01% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales : des impôts stables au centre de la campagne à la Ville-du-Bois En matière d'impôts locaux à la Ville-du-Bois, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 1 251 € en 2024 (dernière année connue), sans aucune évolution depuis quatre ans. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 39,74 % en 2024 (contre près de 23,37 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 52 200 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 2,32659 millions d'euros (2 326 590 € très exactement) perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,83 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections municipales à la Ville-du-Bois Il peut s'avérer intéressant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à la Ville-du-Bois. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Pierre Meur (Divers droite) a pris la première place en totalisant 1 010 bulletins (63,72%). Dans la position de la principale opposante, Veronique Pujol (Divers gauche) a recueilli 575 suffrages en sa faveur (36,27%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à la Ville-du-Bois, cette répartition historique des voix pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire sans appel, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.