Résultat municipale 2026 à la Ville-du-Bois (91620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Ville-du-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Ville-du-Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ville-du-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory NOFERI
Grégory NOFERI (25 élus) LVDB Autrement 		1 836 67,90%
  • Grégory NOFERI
  • Sandra CHERCHALI
  • Yann KEROLLEUR-GODARD
  • Sandrine COUTE
  • Arnaud OLLIVIER
  • Dolores LOPES
  • Freddy BROSSARD
  • Marie-Claude MORTIER
  • Laurent TAVEL
  • Emilie HEDOUX
  • Benjamin DEFAYE
  • Mariame TOUNKARA
  • Michel DOS REIS
  • Christelle DERCHAIN
  • Toufik OUHADJ
  • Marie LOPES DE AZEVEDO
  • Jean-Baptiste LOUP
  • Sylvie RIBAULT
  • Jean-Claude FOURNIAUD
  • Samar REKIK
  • Cyrille DELAPORTE
  • Tatiana STANKOVIC
  • Jose CRISTOVAO RODRIGUES
  • Marie-Laure VIEIRA DE SOUSA
  • Christophe JUBLOT
Arnaldo GIARMANA
Arnaldo GIARMANA (4 élus) Agir ensemble pour La Ville-du-Bois 		868 32,10%
  • Arnaldo GIARMANA
  • Martine LINTIGNAT
  • Pierre-Jean RAZANAMAMONJY
  • Nicole LEBON
Participation au scrutin La Ville-du-Bois
Taux de participation 51,61%
Taux d'abstention 48,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 2 812

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur La Ville-du-Bois