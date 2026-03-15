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19:20 - Analyse socio-économique de la Vôge-les-Bains : perspectives électorales À la Vôge-les-Bains, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 12,47% des résidents sont des enfants, et 31,83% ont plus de 60 ans. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (51,78%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 849 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,53%) et le nombre de résidences HLM (7,28% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 29,67%, comme à la Vôge-les-Bains, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à la Vôge-les-Bains Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à la Vôge-les-Bains il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 34,77% des voix lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 34,39% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite validait 53,83% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 44,49% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 49,33% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,83% lors du vote final, synonyme de victoire pour Sébastien Humbert.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à la Vôge-les-Bains ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à la Vôge-les-Bains, l'abstention touchait 43,22 % du corps électoral, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays alors que le pays était durement frappé par la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'établir à 26,07 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 47,13 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 35,68 %, contre 49,17 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une ville où l'abstention est contenue par rapport aux tendances françaises. Ce facteur à la Vôge-les-Bains sera en conséquence un véritable pivot de ces municipales.

15:59 - À la Vôge-les-Bains, les élections de 2024 en faveur de la droite Lors du match européen de 2024, les électeurs de la Vôge-les-Bains avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,49% des votes. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de la La Vôge-les-Bains soutenaient en priorité Sébastien Humbert (Rassemblement National) avec 49,33% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sébastien Humbert culminant à 54,83% des voix sur place.

14:57 - Les électeurs de la Vôge-les-Bains avaient franchement opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de La Vôge-les-Bains portaient leur choix sur Sébastien Humbert (RN) avec 34,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sébastien Humbert virant de nouveau en tête avec 53,83% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Vôge-les-Bains quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 34,77% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,15%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,93% pour Marine Le Pen, contre 42,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de La Vôge-les-Bains dessine ainsi une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à la Vôge-les-Bains ? Du côté de la fiscalité de la Vôge-les-Bains, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté environ 816 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 492 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 43,05 % en 2024 (contre 17,37 % en 2020). Ce chiffre est à replacer dans un cadre national où la moyenne tourne autour de 40 % (soit + 1,2 point en quatre ans). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 78 300 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 205 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 13,59 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à la Vôge-les-Bains ? L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à la Vôge-les-Bains s'avère très instructive. Dès le premier tour à l'époque, Frédéric Drevet a raflé la première place en totalisant 481 voix (66,62%). Deuxième, Sébastien Humbert a rassemblé 241 votes (33,37%). Cette victoire écrasante de Frédéric Drevet a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à la Vôge-les-Bains, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour contester cette mainmise ce dimanche, la minorité devra fournir un effort titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.