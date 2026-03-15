Résultat municipale 2026 à la Vôge-les-Bains (88240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Vôge-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Vôge-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Vôge-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DREVET
Frédéric DREVET (18 élus) La Vôge-les-Bains 3 villages sources, 1 coeur commun 		467 56,40%
  • Frédéric DREVET
  • Hélène BREGIER-BROCHET
  • Michel AUBRY
  • Anne-Lise MARIEL
  • Thierry THOMAS
  • Mathilde HEITZ
  • Eric GRANDCLAUDON
  • Anny THOUVENIN
  • Frédéric BOUVIER
  • Catherine GIGNEY
  • Pierre PUIG
  • Carole HENNEQUIN
  • Patrick POIVRE
  • Michèle EPIVENT
  • Jean-François MAURICE
  • Christine LAURENT
  • Maxime THIEBAUT
  • Pascale THOMAS
David GEROMEY
David GEROMEY (5 élus) LA VÔGE-LES-BAINS EN MOUVEMENT 		361 43,60%
  • David GEROMEY
  • Florence BENEDIC
  • Jean-Pierre JEROME
  • Sandra FAIVRE
  • Stéphane LANDRE
Participation au scrutin La Vôge-les-Bains
Taux de participation 66,07%
Taux d'abstention 33,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,20%
Nombre de votants 882

Source : ministère de l’Intérieur

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