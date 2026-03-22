Résultat municipale 2026 à la Voulte-sur-Rhône (07800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Voulte-sur-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Voulte-sur-Rhône, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Voulte-sur-Rhône [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme LEBRAT (19 élus) j'aime la voulte
|700
|35,55%
|
|Bernard BROTTES (4 élus) Toujours à vos côtés
|666
|33,82%
|
|Martine VABRES (4 élus) LA VOULTE DEMAIN
|603
|30,62%
|
|Participation au scrutin
|La Voulte-sur-Rhône
|Taux de participation
|57,86%
|Taux d'abstention
|42,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|2 013
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Voulte-sur-Rhône - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard BROTTES (Ballotage) Toujours à vos côtés
|571
|30,02%
|Jérôme LEBRAT (Ballotage) j'aime la voulte
|528
|27,76%
|Martine VABRES (Ballotage) LA VOULTE DEMAIN
|512
|26,92%
|Eric PAQUERIAUD (Ballotage) LA VOULTE AUTREMENT
|291
|15,30%
|Participation au scrutin
|La Voulte-sur-Rhône
|Taux de participation
|56,07%
|Taux d'abstention
|43,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|1 950
Election municipale 2026 à la Voulte-sur-Rhône [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Voulte-sur-Rhône sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Voulte-sur-Rhône.
L'actu des élections municipales 2026 à la Voulte-sur-Rhône
18:35 - Comment a voté Voulte-sur-Rhône lors des dernières élections ?
Les élections européennes de 2024 à la Voulte-sur-Rhône avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (40,43%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 13,41% des votes. Les législatives à la Voulte-sur-Rhône une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Céline Porquet (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 41,30% au premier tour, devant Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 36,80%. C'est néanmoins Hervé Saulignac (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 51,38% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de la Voulte-sur-Rhône a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à la Voulte-sur-Rhône
Les résultats des précédentes élections municipales à la Voulte-sur-Rhône ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale, Bernard Brottes (Divers droite) a surclassé ses concurrents en obtenant 65,60% des suffrages. Sur la seconde marche, Franck Valette (Divers gauche) a rassemblé 496 bulletins valides (34,39%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette municipale 2026 à la Voulte-sur-Rhône, cette géographie électorale pose les bases. Renverser une majorité si large sera le principal enjeu pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à la Voulte-sur-Rhône pour le 2e tour ?
D'après les candidatures au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Martine Vabres, à la tête de "La Voulte Demain" (LDVG), Bernard Brottes avec la liste "Toujours À Vos Côtés" (LDVD) et Jérôme Lebrat, à la tête de "J'aime La Voulte" (LDVD) sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce nouveau passage dans les bureaux de vote. Bien que le seuil qualificatif ait été atteint, Eric Paqueriaud n'est plus en lice dans ce second tour. Les 3 478 inscrits sur les listes électorales de la commune peuvent se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de la Voulte-sur-Rhône, pour aller voter.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de la municipale à la Voulte-sur-Rhône il y a une semaine ?
Dimanche dernier à la Voulte-sur-Rhône, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin s'est soldé par une participation de 56,07 % localement. Au terme de ce vote, c'est Bernard Brottes (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en rassemblant 30,02 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jérôme Lebrat (Divers droite) s'est classé deuxième avec 27,76 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Comme il y a six ans, Bernard Brottes est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 35 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Martine Vabres (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Eric Paqueriaud, portant la nuance Divers droite, a terminé avec 15,30 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Villes voisines de la Voulte-sur-Rhône
- La Voulte-sur-Rhône (07800)
- Ecole primaire à la Voulte-sur-Rhône
- Maternités à la Voulte-sur-Rhône
- Crèches et garderies à la Voulte-sur-Rhône
- Classement des collèges à la Voulte-sur-Rhône
- Salaires à la Voulte-sur-Rhône
- Impôts à la Voulte-sur-Rhône
- Dette et budget de la Voulte-sur-Rhône
- Climat et historique météo de la Voulte-sur-Rhône
- Accidents à la Voulte-sur-Rhône
- Délinquance à la Voulte-sur-Rhône
- Inondations à la Voulte-sur-Rhône
- Nombre de médecins à la Voulte-sur-Rhône
- Pollution à la Voulte-sur-Rhône
- Entreprises à la Voulte-sur-Rhône
- Prix immobilier à la Voulte-sur-Rhône