Résultat municipale 2026 à la Voulte-sur-Rhône (07800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Voulte-sur-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Voulte-sur-Rhône, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Voulte-sur-Rhône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme LEBRAT
Jérôme LEBRAT (19 élus) j'aime la voulte 		700 35,55%
  • Jérôme LEBRAT
  • Gwendoline BERGOUS
  • Samir TAZEROUTI
  • Sandrine MEJEAN
  • Lucien RIVAT
  • Nadine CHAIX
  • Patrick BERGOUS
  • Morgane PANSE
  • Richard FUERTES
  • Laurence NGUYEN
  • Loic MARQUES DOS SANTOS
  • Martine SEAUVE
  • Benjamin MILLIER
  • Catherine NEBOIT
  • Franck SCALBERT
  • Noelie HAILLET DE LONGPRÉ
  • Serge NGUYEN
  • Annie MERCURI
  • Regis MOREL
Bernard BROTTES
Bernard BROTTES (4 élus) Toujours à vos côtés 		666 33,82%
  • Bernard BROTTES
  • Sylvie ANDRE-COSTE
  • Bernard PICCOTTI
  • Martine BOULON
Martine VABRES
Martine VABRES (4 élus) LA VOULTE DEMAIN 		603 30,62%
  • Martine VABRES
  • Jimmy VERDOT
  • Manon CHAPELLE
  • Eric NERE
Participation au scrutin La Voulte-sur-Rhône
Taux de participation 57,86%
Taux d'abstention 42,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 2 013

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Voulte-sur-Rhône - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard BROTTES
Bernard BROTTES (Ballotage) Toujours à vos côtés 		571 30,02%
Jérôme LEBRAT
Jérôme LEBRAT (Ballotage) j'aime la voulte 		528 27,76%
Martine VABRES
Martine VABRES (Ballotage) LA VOULTE DEMAIN 		512 26,92%
Eric PAQUERIAUD
Eric PAQUERIAUD (Ballotage) LA VOULTE AUTREMENT 		291 15,30%
Participation au scrutin La Voulte-sur-Rhône
Taux de participation 56,07%
Taux d'abstention 43,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 1 950

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