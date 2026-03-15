Résultat municipale 2026 à la Voulte-sur-Rhône (07800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Voulte-sur-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Voulte-sur-Rhône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Voulte-sur-Rhône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard BROTTES
Bernard BROTTES Toujours à vos côtés 		571 30,02%
Jérôme LEBRAT
Jérôme LEBRAT j'aime la voulte 		528 27,76%
Martine VABRES
Martine VABRES LA VOULTE DEMAIN 		512 26,92%
Eric PAQUERIAUD
Eric PAQUERIAUD LA VOULTE AUTREMENT 		291 15,30%
Participation au scrutin La Voulte-sur-Rhône
Taux de participation 56,07%
Taux d'abstention 43,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 1 950

Source : ministère de l’Intérieur

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