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19:16 - Démographie et politique à la Voulte-sur-Rhône, un lien étroit Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers La Voulte-sur-Rhône, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 4 762 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 323 entreprises, La Voulte-sur-Rhône offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (71,18%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 307 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 8,86%, La Voulte-sur-Rhône est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 680 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,22%, synonyme d'une situation économique mitigée. Chaque vote exprimé aujourd'hui à la Voulte-sur-Rhône contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à la Voulte-sur-Rhône ? Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à la Voulte-sur-Rhône en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 29,67% des votes lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron localement avec 53,43% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 26,26% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 41,72% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 40,43% aux élections européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 41,30% pour le RN. Il achèvera sa course avec 48,62% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre à la Voulte-sur-Rhône aux municipales ? Les archives d'il y a six ans montrent que 1 497 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à la Voulte-sur-Rhône, ce qui donnait un taux de participation de 43,17 % (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que progressait le Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 2 411 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 70,33 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 47,86 % des électeurs (soit environ 1 602 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 61,76 %, bien au-delà des 42,19 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une contrée où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales. L'affluence dans les isoloirs de la Voulte-sur-Rhône sera en définitive un gros enjeu pour cette municipale 2026.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Voulte-sur-Rhône il y a deux ans L'orientation des électeurs de la La Voulte-sur-Rhône a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors des dernières européennes, le résultat à la Voulte-sur-Rhône s'était en effet cristallisé autour de Jordan Bardella (40,43%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,41%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,49%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Céline Porquet (Rassemblement National) en tête du peloton avec 41,30% au premier tour, devant Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 36,80%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Hervé Saulignac (Union de la gauche) en tête avec 51,38%.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à la Voulte-sur-Rhône ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de La Voulte-sur-Rhône soutenaient en priorité Hervé Saulignac (DVG) avec 35,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hervé Saulignac virant de nouveau en tête avec 58,28% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de La Voulte-sur-Rhône choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 29,67% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,02%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en livrant 53,43% pour Marine Le Pen, contre 46,57% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint La Voulte-sur-Rhône comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de la Voulte-sur-Rhône ? À la Voulte-sur-Rhône, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 9,15 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 49 600 euros la même année, bien en deçà des 459 600 euros perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à la Voulte-sur-Rhône est passé à un peu plus de 37,76 % en 2024 (contre 17,98 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à la Voulte-sur-Rhône s'est chiffrée à 802 euros en 2024 contre 550 euros en début de mandat.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections à la Voulte-sur-Rhône Quels enseignements doit-on tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à la Voulte-sur-Rhône ? Lors de la première manche de ce scrutin, Bernard Brottes (Divers droite) a pris les commandes en rassemblant 65,60% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Franck Valette (Divers gauche) a obtenu 34,39% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Bernard Brottes a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à la Voulte-sur-Rhône, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour contester cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.