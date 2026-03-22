Résultat de l'élection municipale 2026 à Labaroche : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Labaroche

Le deuxième tour des élections municipales à Labaroche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Catherine Olry
Catherine Olry Divers
Ensemble pour l'avenir
  • Catherine Olry
  • Alain Marschall
  • Julie Lamoot
  • Gilles Neusch
  • Jessica Paris
  • Christophe Pierré
  • Elisa Perrin
  • Jean-Marc Guy
  • Celine Miclo
  • Matthieu Bohly
  • Pauline Barraux
  • Leonard Nedelec
  • Fanny Salmeron
  • Stéphane Gaussin
  • Estelle Lieby
  • Allan Masson
  • Sylvie Langibout
  • Aurélien Picq
  • Florence Vansteenkiste
  • Marc Parmentier
  • Véronique Demangeat
Jean-Luc Thomas
Jean-Luc Thomas Divers
AGIR ENSEMBLE POUR LABAROCHE
  • Jean-Luc Thomas
  • Anne Million
  • Jean-Michel Marchand
  • Suzanne Rousselot-Wirth
  • Jeremy Francois
  • Claire Moesch
  • Thierry Delpeyrou
  • Anne Baguet
  • Serge Roess
  • Axelle Schermann
  • Serge Boog
  • Marie-Claire Baumann
  • Roger Haffner
  • Marie-Lina Moerlen
  • Michael Martz
  • Marie Guiblin
  • Eric Gilg
  • Barbara Meyer
  • Pierre Matthieu
  • Marie Stenger
  • Edouard Frieh
Fabien Formwald
Fabien Formwald Divers
LABAROCHE, POUR VOUS, AVEC NOUS
  • Fabien Formwald
  • Nathalie Simon
  • Vincent Bannwarth
  • Carine Sary
  • Sébastien Lamps
  • Déolinda Barthelme
  • Eric Renaud
  • Lucie Million
  • Thomas Henry
  • Victorine Balthazard
  • Sebastien Rauscher
  • Laure Hippert
  • Eli Clauzade
  • Nathalie Parent
  • Sébastien Eich
  • Priscillia Wilhelm
  • Joël Liégeois
  • Angèle Fischer
  • Eric Girard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Labaroche

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien FORMWALD
Fabien FORMWALD (Ballotage) LABAROCHE, POUR VOUS, AVEC NOUS 		492 39,87%
Catherine OLRY
Catherine OLRY (Ballotage) Ensemble pour l'avenir 		420 34,04%
Jean-Luc THOMAS
Jean-Luc THOMAS (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR LABAROCHE 		322 26,09%
Participation au scrutin Labaroche
Taux de participation 63,42%
Taux d'abstention 36,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 1 264

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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