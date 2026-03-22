Résultat de l'élection municipale 2026 à Labaroche : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Labaroche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Labaroche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Labaroche.
L'actu des élections municipales 2026 à Labaroche
11:45 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Labaroche ?
Lors du premier volet des municipales à Labaroche, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 36,58 %, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Fabien Formwald qui s'est arrogé la première place en récoltant 39,87 % des bulletins valides. Dans son sillage, Catherine Olry est arrivée en deuxième position avec 34,04 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, avec 26,09 %, Jean-Luc Thomas a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Labaroche
Le deuxième tour des élections municipales à Labaroche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Catherine Olry
Divers
Ensemble pour l'avenir
|
|
Jean-Luc Thomas
Divers
AGIR ENSEMBLE POUR LABAROCHE
|
|
Fabien Formwald
Divers
LABAROCHE, POUR VOUS, AVEC NOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Labaroche
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien FORMWALD (Ballotage) LABAROCHE, POUR VOUS, AVEC NOUS
|492
|39,87%
|Catherine OLRY (Ballotage) Ensemble pour l'avenir
|420
|34,04%
|Jean-Luc THOMAS (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR LABAROCHE
|322
|26,09%
|Participation au scrutin
|Labaroche
|Taux de participation
|63,42%
|Taux d'abstention
|36,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|1 264
Source : ministère de l’Intérieur
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