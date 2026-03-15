Résultat municipale 2026 à Labarthe-sur-Lèze (31860) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Labarthe-sur-Lèze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Labarthe-sur-Lèze, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Labarthe-sur-Lèze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeremie LAMPE
Jeremie LAMPE (23 élus) LABARTHE ENSEMBLE 		1 672 55,29%
  • Jeremie LAMPE
  • Martine BOUSQUET
  • Jean VERMANDE
  • Gaëlle CATHALA
  • Eric LEMOIGNE
  • Perrine CAYUELAS
  • Nicolas SORDELLO
  • Audrey LABECEDE
  • Arnaud CAMACHO
  • Caroline FOURNIGAULT
  • Serge AVIGNON
  • Nathalie FABRE
  • Claude LE GUEN
  • Anna LEFEVRE
  • Yacin MOKHTARI
  • Cindy CARRERE
  • Arnaud VIRENQUE
  • Véronique SALLES SIESSE
  • Christophe COLLEONI
  • Sandrine MOLDOI
  • Thomas REBELLATO
  • Maryvonne MINGOT
  • Francis MARAVAL
David CARLIER
David CARLIER (6 élus) AIMER LABARTHE 		1 352 44,71%
  • David CARLIER
  • Séverine MARQUES
  • Samuel MINEO
  • Sylvie POTTIEZ
  • Maxime CALAIS
  • Dominique DARRIEUMERLOU
Participation au scrutin Labarthe-sur-Lèze
Taux de participation 68,68%
Taux d'abstention 31,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 3 123

Source : ministère de l’Intérieur

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