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19:17 - Labarthe-sur-Lèze : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au cœur de la campagne électorale municipale, Labarthe-sur-Lèze est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 6 467 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 508 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 936 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,84%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 266 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,21%, participe à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,24%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 549 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Labarthe-sur-Lèze démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.

17:57 - Les électeurs de Labarthe-sur-Lèze de plus en plus séduits par le RN Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Labarthe-sur-Lèze en 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,48% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 44,46% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 25,28% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Labarthe-sur-Lèze comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 35,60% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 39,79% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 41,34% le dimanche suivant, et un siège remporté par Christine Arrighi.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Labarthe-sur-Lèze ? L'abstention atteignait 54,69 % à Labarthe-sur-Lèze pour le premier tour des municipales il y a six ans (un niveau conforme aux 55,3 % du pays), le coronavirus ayant pesé sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 17,64 % des citoyens en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 40,86 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 24,61 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 48,76 % des inscrits. Décortiquer ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Labarthe-sur-Lèze comme une zone globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales. En parallèle de ces élections municipales, cette particularité pèsera en définitive irrémédiablement sur les résultats de Labarthe-sur-Lèze.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives il y a deux ans à Labarthe-sur-Lèze ? Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Labarthe-sur-Lèze avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,60% des inscrits. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Labarthe-sur-Lèze soutenaient en priorité Caroline Beout (Rassemblement National) avec 39,79% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Caroline Beout culminant à 41,34% des votes dans la localité. Le paysage politique de Labarthe-sur-Lèze a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone pivot, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Labarthe-sur-Lèze était complexe à positionner sur l'échiquier politique Lors des législatives de 2022, les votants de Labarthe-sur-Lèze accordaient leurs suffrages à Christine Arrighi (Nupes) avec 29,19% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,28%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Labarthe-sur-Lèze qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 24,82% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,48%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 55,54% pour Emmanuel Macron, contre 44,46% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Labarthe-sur-Lèze depuis 2020 ? Pour ce qui est des contributions locales à Labarthe-sur-Lèze, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 811 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 729 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 43,50 % en 2024 (contre 15,87 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 46 220 € en 2024. Une somme loin des 1 576 520 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 18,94 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Des résultats dans un mouchoir de poche à l'élection à Labarthe-sur-Lèze en 2020 Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans à Labarthe-sur-Lèze ? Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Yves Cadas (Divers gauche) a décroché la tête du classement en totalisant 32,55% des voix. Juste derrière, Jeremie Lampe (Divers centre) a obtenu 486 suffrages en sa faveur (25,89%). Une différence nette. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Yves Cadas l'a finalement emporté avec 36,77% des bulletins, face à Jeremie Lampe s'adjugeant 34,57% des votants et Stéphane Chadourne réunissant 339 votants (17,00%). Lors du second tour, on a connu un match finalement très disputé, le retard de départ ayant été comblé grâce à des réserves de voix substantielles. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Jeremie Lampe a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 203 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Divers gauche a sans doute profité des voix des listes éliminées.