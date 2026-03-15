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19:17 - Élections municipales à Labastide-Beauvoir : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les habitants de Labastide-Beauvoir peuvent-ils peser sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,71%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (89,43%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 742 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,46%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,74%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,60%), témoignent d'une population instruite à Labastide-Beauvoir, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN attire toujours plus les votants de Labastide-Beauvoir Le Rassemblement national n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Labastide-Beauvoir il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 22,51% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 43,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 19,57% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Labastide-Beauvoir comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 32,23% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,27% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 44,54% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Labastide-Beauvoir très mobilisés lors des scrutins Pour cette élection municipale, l'absence ou non d'électeurs à Labastide-Beauvoir sera primordiale dans l'issue du scrutin. Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 55,73 % des inscrits, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le coronavirus avait rendu prudents beaucoup de votants. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été bornée par une abstention à 16,53 % dans la ville (et donc 83,47 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 38,25 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 24,97 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 45,36 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Le vote de Labastide-Beauvoir nettement ancré à droite il y a deux ans Les Européennes du printemps 2024 à Labastide-Beauvoir avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (32,23%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 19,27% des suffrages. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Caroline Falgas-Colomina (Rassemblement National) en tête avec 37,27% au premier tour, devant Jacques Oberti (Union de la gauche) avec 33,90%. Mais c'est pourtant Jacques Oberti (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 55,46% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Labastide-Beauvoir a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Labastide-Beauvoir présentait un profil politique atypique il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Labastide-Beauvoir accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 25,61%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 22,51%. Lors de la finale de l'élection à Labastide-Beauvoir, les électeurs accordaient 56,76% pour Emmanuel Macron, contre 43,24% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Labastide-Beauvoir accordaient leurs suffrages à Alice Assier (Nupes) avec 36,17% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alice Assier virant de nouveau en tête avec 58,03% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les premières municipales à Labastide-Beauvoir depuis la réforme fiscale À Labastide-Beauvoir, en matière de fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à 707 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 608 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 37,65 % en 2024 (contre 13,05 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, estimée à environ 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, permet de contextualiser ce chiffre. Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 9 600 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 223 150 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 15,78 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Labastide-Beauvoir Dans la commune de Labastide-Beauvoir, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le verdict des dernières élections municipales. Seule en lice, la liste menée par André Durand a naturellement obtenu 310 soutiens (100,00%) dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Labastide-Beauvoir, cette géographie électorale pose les bases. À l'occasion de ces nouvelles élections ce dimanche, l'enjeu sera de déterminer si une véritable opposition se manifeste contre cette mainmise. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).