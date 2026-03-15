Résultat municipale 2026 à Labastide-Beauvoir (31450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Labastide-Beauvoir a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Labastide-Beauvoir, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Labastide-Beauvoir [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Estelle FAURÉ
Estelle FAURÉ (12 élus) Labastide Beauvoir Solidaire et Bienveillante 		350 50,07%
  • Estelle FAURÉ
  • Mathieu CAYROL
  • Audrey RODRIGUEZ
  • William ANDREU
  • Sandrine TAUSSAC
  • Pierre LABOURIER
  • Helene DROUILLAT
  • Denis HERNANDEZ
  • Aurore FAVREAU COMBAUD
  • Romain DAYDÉ
  • Eve-Anne PINEAU
  • Jacques BRESSOLES
Mélanie OUCHENE
Mélanie OUCHENE (2 élus) ENSEMBLE, POURSUIVONS L'ÉLAN 		222 31,76%
  • Mélanie OUCHENE
  • David HINH-THAI
Thomas MARIN
Thomas MARIN (1 élu) BIEN VIVRE A LABASTIDE-BEAUVOIR 		127 18,17%
  • Thomas MARIN
Participation au scrutin Labastide-Beauvoir
Taux de participation 68,33%
Taux d'abstention 31,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Nombre de votants 725

Source : ministère de l’Intérieur

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