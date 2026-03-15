Résultat municipale 2026 à Labastidette (31600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Labastidette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Labastidette, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Labastidette [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier AUTHIÉ
Olivier AUTHIÉ (18 élus) UNIS POUR LABASTIDETTE "Toujours proches, toujours engagés" 		693 53,10%
  • Olivier AUTHIÉ
  • Claire DE MATOS
  • Pascal THEVENET
  • Aurelie LAPORTE
  • Jean-Luc MIRMAN
  • Maria URZAY AZNAR
  • David SAINT-SAMAT
  • Sylvie VILOROUX
  • Bastien REDONETS
  • Sylvie PAPPALARDO
  • Patrick FAGET
  • Laura PLANCADE
  • Laurent BICORNE
  • Saleha JEBALI
  • Sylvain LAPORTE
  • Laetitia RIBEIRO
  • Christophe PARISOT
  • Mélodie NICOLAS
Philippe MARTINON
Philippe MARTINON (5 élus) LABASTIDETTE, AVEC VOUS ET POUR VOUS 		612 46,90%
  • Philippe MARTINON
  • Delphine THERON
  • Jean-Marie LOPES
  • Corinne LECLERC
  • Claude TURAGLIO
Participation au scrutin Labastidette
Taux de participation 65,38%
Taux d'abstention 34,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 1 341

Source : ministère de l’Intérieur

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