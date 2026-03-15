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19:17 - Tendances démographiques et électorales à Labastidette : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Labastidette, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 2 946 habitants répartis dans 1 232 logements, cette localité présente une densité de 470 habitants/km². Ses 182 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (6,41%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 33,62% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,65%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 552 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Labastidette incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Labastidette ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Labastidette en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 31,48% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,72% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 34,20% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Labastidette comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,63% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 46,15% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 56,59% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Christophe Bex.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Labastidette Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales à Labastidette avait été marqué par une abstention de 50,45 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 49,55 %), l'épidémie de Covid ayant frappé de plein fouet la compétition. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 16,64 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 45,25 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 25,84 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 53,64 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste du pays. En marge des municipales 2026, cette particularité pèsera en conséquence lourdement sur les résultats de Labastidette.

15:59 - Labastidette : retour sur les derniers scrutins en date Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Labastidette plébiscitaient Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) avec 46,15% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Gaëtan Inard culminant à 56,59% des votes sur place. Lors du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Labastidette avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 41,63% des bulletins.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Labastidette ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Labastidette plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,48% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 23,16%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,72% pour Marine Le Pen, contre 47,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Labastidette accordaient leurs suffrages à Emmanuelle Pinatel (RN) avec 34,20% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christophe Bex (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 50,57%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Labastidette Si on se penche sur la fiscalité de Labastidette, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,41 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 7 210 €. Un produit qui est loin des 441 860 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Labastidette a évolué pour se fixer à 40,41 % en 2024 (contre 16,22 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Labastidette s'est chiffrée à 647 euros en 2024 contre 515 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Labastidette L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Labastidette s'avère très révélatrice. Au soir du premier tour, Olivier Authie a dominé les débats en obtenant 432 soutiens (47,89%). Deuxième, Alain Casteran a rassemblé 292 suffrages en sa faveur (32,37%). Le podium a été complété par Claude Turaglio, avec 19,73% des voix. Une marge marquée. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Olivier Authie l'a finalement emporté avec 495 voix (58,09%), face à Alain Casteran s'adjugeant 357 votants (41,90%). L'avance de départ s'est vérifiée et encore amplifiée, débouchant sur un triomphe total et incontestable. Même si Alain Casteran a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 65 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.