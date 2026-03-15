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19:17 - Tendances démographiques et électorales à Labergement-Sainte-Marie : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Labergement-Sainte-Marie comme partout ailleurs. Dotée de 739 logements pour 1 257 habitants, la densité de la ville est de 57 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 100 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 768 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,92%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,92% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,98% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1240,49 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Labergement-Sainte-Marie, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Labergement-Sainte-Marie ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Labergement-Sainte-Marie en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 21,65% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 37,46% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 13,78% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Labergement-Sainte-Marie comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 29,53% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 30,83% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 35,48% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Labergement-Sainte-Marie vont-ils se mobiliser aux municipales ? Au soir de l'élection municipale 2026, la valeur de la participation pèsera sur les résultats de Labergement-Sainte-Marie. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 59,68 % lors des municipales de 2020 (un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Soulignons que les élections municipales restent en effet historiquement, avec la présidentielle, celles où les Français participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 79,88 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Bien que ces élections nationales soient de nature différente comparativement aux élections locales, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 46,32 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 72,59 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 55,31 % des électeurs. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une zone civiquement engagée face aux moyennes nationales.

15:59 - En 2024, Labergement-Sainte-Marie avait opté pour l'extrême droite Les élections législatives à Labergement-Sainte-Marie de juin 2024, plaçaient Annie Genevard (Les Républicains) en tête du peloton avec 36,70% au premier tour, devant Florianne Jeandenand (Rassemblement National) avec 30,83%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Annie Genevard culminant à 64,52% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Labergement-Sainte-Marie s'était cette fois cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (29,53%), devant Valérie Hayer (17,24%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,50%). De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Labergement-Sainte-Marie : coup d'oeil sur les scores majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Labergement-Sainte-Marie était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 33,53% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 21,65%. Lors de la finale de l'élection à Labergement-Sainte-Marie, les électeurs accordaient 62,54% pour Emmanuel Macron, contre 37,46% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Labergement-Sainte-Marie soutenaient en priorité Annie Genevard (LR) avec 38,60% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Annie Genevard virant de nouveau en tête avec 70,10% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Labergement-Sainte-Marie comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de Labergement-Sainte-Marie à l'approche des municipales 2026 ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Labergement-Sainte-Marie, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,32 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 35 490 € la même année, contre 324 760 € perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Labergement-Sainte-Marie s'est établi à près de 28,41 % en 2024 (contre 9,50 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Labergement-Sainte-Marie a atteint environ 712 euros en 2024 (contre 690 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Labergement-Sainte-Marie Étudier les scores des dernières élections municipales à Labergement-Sainte-Marie peut s'avérer édifiant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Ludovic Miroudot a pris les commandes en recueillant 246 bulletins (53,94%). Juste derrière, Marie-Hélène Trimaille a engrangé 210 suffrages en sa faveur (46,05%). Cette victoire écrasante de Ludovic Miroudot a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Labergement-Sainte-Marie, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Faire basculer une majorité aussi écrasante sera le principal défi pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.