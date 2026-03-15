Résultat municipale 2026 à Labergement-Sainte-Marie (25160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Labergement-Sainte-Marie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Labergement-Sainte-Marie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Labergement-Sainte-Marie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic MIROUDOT
Ludovic MIROUDOT (13 élus) Poursuivons ensemble 		338 64,88%
  • Ludovic MIROUDOT
  • Brigitte GARNACHE-CREUILLOT
  • Baptiste ROBBE
  • Odile GRANDPERRIN
  • Damien SEPREZ
  • Lucie CHABRIER
  • Pascal THOMET
  • Christiane FERRE
  • Jimmy BOURGEOIS
  • Frédérique MIROUDOT
  • Mikaël MERCIER
  • Michèle LETOUBLON
  • Dominique MARANDIN
Sylvie JEANNIN
Sylvie JEANNIN (2 élus) LA VOIX DES ABERGEUSES ET ABERGEURS 		183 35,12%
  • Sylvie JEANNIN
  • Raphaël ROBBE
Participation au scrutin Labergement-Sainte-Marie
Taux de participation 60,80%
Taux d'abstention 39,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 546

Source : ministère de l’Intérieur

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