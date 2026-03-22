Résultat municipale 2026 à Lablachère (07230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lablachère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lablachère, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lablachère [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François DEMARIA (16 élus) LABLACHERE, Agir pour tous
|754
|69,49%
|
|Corinne LARCHER (3 élus) Ensemble Gérons Autrement Lablachère - EGAL
|331
|30,51%
|
|Participation au scrutin
|Lablachère
|Taux de participation
|67,91%
|Taux d'abstention
|32,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,80%
|Nombre de votants
|1 183
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Lablachère - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François DEMARIA (Ballotage) LABLACHERE, Agir pour tous
|591
|47,17%
|Jean-Pierre LAPORTE (Ballotage) Lablachère : un projet, une équipe, un bilan
|402
|32,08%
|Corinne LARCHER (Ballotage) Ensemble Gérons Autrement Lablachère - EGAL
|260
|20,75%
|Participation au scrutin
|Lablachère
|Taux de participation
|74,43%
|Taux d'abstention
|25,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|1 295
Election municipale 2026 à Lablachère [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lablachère sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lablachère.
L'actu des élections municipales 2026 à Lablachère
18:35 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Lablachère
Pour le tour unique des européennes 2024 à Lablachère, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (31,55%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Lablachère portaient leur choix sur Fabrice Brun (Divers droite) avec 31,14% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Fabrice Brun culminant à 39,91% des votes dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc révélé que Lablachère demeurait à l'époque une zone sans vote prédéterminé.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Lablachère
Lors des municipales précédentes à Lablachère, les résultats ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Pierre Laporte a terminé en tête en totalisant 333 suffrages (40,80%). En deuxième position, Eric Boissin a recueilli 257 bulletins valides (31,49%). Un large écart. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Jean-Pierre Laporte l'a finalement emporté avec 40,12% des suffrages, face à Eric Boissin s'adjugeant 33,36% des votants et Jean-Luc Tourel avec 251 suffrages (26,50%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Eric Boissin a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 59 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale de Lablachère, un duel tendu
D'après les candidatures officielles pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs sont donc appelés à départager Corinne Larcher et Jean-François Demaria ce dimanche. Jean-Pierre Laporte a pour sa part opté pour le retrait, malgré une qualification acquise au tour précédent. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 2 bureaux de vote de la ville de Lablachère permettent aux 1 740 électeurs figurant sur les listes électorales de prendre une décision.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Lablachère
Pour le premier tour des élections municipales à Lablachère, le vote s'est soldé par une participation de 74,43 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Jean-François Demaria qui s'est arrogé la première place avec 47,17 % des bulletins valides. Derrière, Jean-Pierre Laporte a obtenu la seconde place avec 32,08 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Corinne Larcher s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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