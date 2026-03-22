Résultat municipale 2026 à Lablachère (07230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lablachère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lablachère, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lablachère [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François DEMARIA
Jean-François DEMARIA (16 élus) LABLACHERE, Agir pour tous 		754 69,49%
  • Jean-François DEMARIA
  • Martine TILLAY
  • Patrick DOMERGUE
  • Marie MONNIER
  • Julien DELMASURE
  • Séverine TROUILLAS
  • Denis CARON
  • Christiane CABANNE
  • Joël BOISSIN
  • Sarah VALETTE
  • Alain VIGOUROUX
  • Marjorie GERMAIN
  • Cédric LATOURRE
  • Sylvaine MATHIEU
  • Pedro ALVES
  • Sophie COUILLET
Corinne LARCHER
Corinne LARCHER (3 élus) Ensemble Gérons Autrement Lablachère - EGAL 		331 30,51%
  • Corinne LARCHER
  • Daniel MAYET
  • Béatrice FRANCOU
Participation au scrutin Lablachère
Taux de participation 67,91%
Taux d'abstention 32,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,80%
Nombre de votants 1 183

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Lablachère - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François DEMARIA
Jean-François DEMARIA (Ballotage) LABLACHERE, Agir pour tous 		591 47,17%
Jean-Pierre LAPORTE
Jean-Pierre LAPORTE (Ballotage) Lablachère : un projet, une équipe, un bilan 		402 32,08%
Corinne LARCHER
Corinne LARCHER (Ballotage) Ensemble Gérons Autrement Lablachère - EGAL 		260 20,75%
Participation au scrutin Lablachère
Taux de participation 74,43%
Taux d'abstention 25,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 1 295

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