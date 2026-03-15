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19:18 - Analyse socio-économique de Labouheyre : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Labouheyre comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 883 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 182 entreprises, Labouheyre permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (78,40%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 367 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 172 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,73%, synonyme d'une situation économique fragile. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Labouheyre participe à l'histoire de la France.

17:57 - La progression du vote RN RN à Labouheyre avant les élections de 2026 Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Labouheyre en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 27,36% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 47,56% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 24,76% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Labouheyre comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 36,71% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 39,08% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 45,55% le dimanche suivant.

16:58 - Labouheyre classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, la participation atteignait 53,36 % à Labouheyre lors des municipales de 2020, un niveau plutôt élevé, l'épidémie de Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. Traditionnellement, les élections municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un rendez-vous où les Français se déplacent en masse. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 73,93 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 26,07 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 47,59 % des électeurs (soit environ 934 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 63,30 %, bien au-delà des 49,74 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une commune relativement attachée au vote par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre de la municipale à Labouheyre, cette réalité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Comment Labouheyre a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Labouheyre avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,71% des bulletins. Les élections des députés à Labouheyre quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Veronique Fossey (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 39,08% au premier tour, devant Marie-Laure Lafargue (Union de la gauche) avec 31,33%. Mais c'est finalement Geneviève Darrieussecq (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 54,45% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Labouheyre a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Labouheyre apparaissait comme complexe à positionner sur l'échiquier politique Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Labouheyre privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (27,36%), devant Emmanuel Macron crédité de 23,51%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,44% pour Emmanuel Macron, contre 47,56% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Labouheyre soutenaient en priorité Geneviève Darrieussecq (Ensemble !) avec 27,55% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Guy de Barbeyrac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,40% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Labouheyre comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Les contribuables de Labouheyre se prononceront-ils sur la fiscalité ? À Labouheyre, pour ce qui est des contributions locales, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 540 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 410 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est maintenu à 26,25 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Pour rappel, la moyenne nationale se situe à près de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point depuis 2020. Cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 79 400 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 423 300 euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 13,16 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Labouheyre Les dynamiques politiques locales demeurent encore à ce jour déterminées par l'issue des dernières élections à Labouheyre. À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Louis Pédeuboy a terminé en tête en rassemblant 621 soutiens (63,62%). En deuxième position, Martine Lapassouse a capté 36,37% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Labouheyre, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.