Résultat municipale 2026 à Labouheyre (40210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Labouheyre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Labouheyre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Labouheyre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier PRESSARD
Didier PRESSARD (18 élus) Osons Labouheyre 		654 53,34%
  • Didier PRESSARD
  • Maria DEYRIS
  • Pascal LARROQUETTE
  • Michelle BURGAN
  • Pierre PELHATE
  • Pascale BROUSTE DOIRET
  • Michel IBARRART
  • Marion FERREIRA
  • David GOBEL
  • Katia BES
  • Alfred KANMACHER
  • Ophélie MARCOU
  • Damien GUIGNARD
  • Catherine GASC
  • Pierre EPAUD
  • Isabelle DI RAIMONDO
  • David PICCIRILLI
  • Alison CHOPIS
Jean MESPLÈDE
Jean MESPLÈDE (5 élus) Labouheyre, unis pour demain 		572 46,66%
  • Jean MESPLÈDE
  • Céline LAFORIE
  • Laurent LALANNE
  • Séverine POLESELLO
  • Saïd EL AZAAR
Participation au scrutin Labouheyre
Taux de participation 61,92%
Taux d'abstention 38,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 1 265

Source : ministère de l’Intérieur

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