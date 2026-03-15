Résultat municipale 2026 à Labruguière (81290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Labruguière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Labruguière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Labruguière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David VEAUTE
David VEAUTE (24 élus) LABRUGUIERE AU QUOTIDIEN 		2 050 65,90%
  • David VEAUTE
  • Sophie ASSEMAT
  • Alexandre NEGRE
  • Laure LOMBELLO
  • Stéphane GILABERT
  • Laurence KASATENKO
  • Jérémie LEMOINE
  • Carole GAU
  • Patrick BOURGUES
  • Isabelle ZIEGELE
  • Stéphane CAYRE
  • Karine HERCOVITZ
  • Axel EVENO
  • Soline ROUTELOUS
  • Georges MARIGO
  • Nathalie ANDRIEU
  • Jean-François GARCIA
  • Rose DURAND
  • Boris VIDAL
  • Mathilde GALONNIER
  • Régis SIGUIER
  • Karine JEAY
  • Roland BIAGUI
  • Magali FABRE
David CUCULLIERES
David CUCULLIERES (5 élus) LABRUGUIERE 2026 CONTINUONS ENSEMBLE 		1 061 34,10%
  • David CUCULLIERES
  • Bérengère JULIEN
  • Didier PHILIPPOU
  • Pascale LABROUSSE
  • Vincent ROBERT
Participation au scrutin Labruguière
Taux de participation 64,57%
Taux d'abstention 35,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 3 233

Source : ministère de l’Intérieur

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