Résultat municipale 2026 à Lachambre (57730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lachambre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lachambre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lachambre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre LANTONNOIS
Pierre LANTONNOIS (12 élus) POUR LACHAMBRE 2026 		276 60,66%
  • Pierre LANTONNOIS
  • Elisabeth GROSCHOPP
  • Jean-Michel HAMANN
  • Beatrice COMINU
  • Thomas ABOUT
  • Valerie KOKOSCHINEG
  • Pierre BECKER
  • Françoise LEBAILLY
  • Jean-Luc ALBERT
  • Christelle CLAMME
  • Thibaud AMANN
  • Edith SENSER
Franck WOLFER
Franck WOLFER (3 élus) VIVRE LACHAMBRE 		179 39,34%
  • Franck WOLFER
  • Murielle DORNINGER
  • Yannick LIPPOLIS
Participation au scrutin Lachambre
Taux de participation 68,99%
Taux d'abstention 31,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 465

Source : ministère de l’Intérieur

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