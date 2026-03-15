En direct

19:19 - Les données démographiques de Lachambre révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Lachambre sur le résultat des municipales ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le bourg, 20,15% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,91% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 459 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,85%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,23%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Lachambre mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 14,11% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - Quelle place du RN à Lachambre aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national était absent à la dernière municipale à Lachambre en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 35,20% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,55% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 32,05% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 54,22% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 47,01% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 53,72% pour le mouvement nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Loubet.

16:58 - La commune de Lachambre plutôt mobilisée lors des élections En ce jour de municipale 2026 à Lachambre, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 33,48 % des électeurs, une participation locale remarquable alors que le coronavirus semait le doute sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 21,22 % des citoyens en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 46,67 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,29 %, loin des 52,37 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Lachambre Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Lachambre. Lors des dernières élections européennes, le podium à Lachambre s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (47,01%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,11%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,54%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Alexandre Loubet (Rassemblement National) aux avants-postes avec 53,72% au premier tour, devant Luc Muller (Union de la gauche) avec 17,16%. La conclusion était d'ailleurs acquise dès le premier round dans la circonscription.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Lachambre il y a 4 ans ? La physionomie politique de Lachambre révèle une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Lachambre votaient en priorité pour Marine Le Pen (35,20%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,44%. Lors de la finale de l'élection à Lachambre, les électeurs accordaient 56,55% pour Marine Le Pen, contre 43,45% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Lachambre portaient leur choix sur Alexandre Loubet (RN) avec 32,05% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,22%.

12:58 - Focus sur l'évolution des impôts locaux à Lachambre Alors que les impôts locaux ont diminué à Lachambre depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 18,76 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 3 640 €. Une recette bien loin des 196 080 € engrangés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Lachambre s'est établi à 26,26 % en 2024 (contre 12,00 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Lachambre s'est établi à 482 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 605 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Lachambre Comment s'étaient conclues les élections municipales précédentes à Lachambre ? Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est tenue avec des candidatures individuelles et non de listes, avec la possibilité de panacher. 15 sièges ont été pourvus au premier tour. Lors de ce premier tour, Christine Hamann a obtenu la première place avec 68,75% des soutiens, devançant Murielle Dorninger qui a obtenu 292 voix (67,59%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Lachambre, cette dynamique si singulière sera de nouveau suivie avec intérêt. En France, le mode de scrutin spécifique permettant les candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.