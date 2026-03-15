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19:16 - Lachapelle-sous-Aubenas : municipales et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Lachapelle-sous-Aubenas, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 840 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 208 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 512 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,26% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,11% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,90% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1082,96 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Lachapelle-sous-Aubenas contribue à édifier l'avenir de la France.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Lachapelle-sous-Aubenas ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Lachapelle-sous-Aubenas en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,73% des voix lors du tour préliminaire, puis talonnait Emmanuel Macron localement avec 49,65% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 18,37% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Lachapelle-sous-Aubenas comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 38,52% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 35,89% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 38,57% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 62,89 % d'abstention Il y a six ans à Lachapelle-sous-Aubenas, le premier tour des élections municipales avait vu 37,11 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un chiffre assez faible (l'abstention avait donc culminé à 62,89 %) alors que le Covid avait maintenu chez eux de nombreux électeurs. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 1 004 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,17 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 55,53 % des électeurs (soit environ 745 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,90 %, bien au-delà des 48,56 % enregistrés en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité se révèle à l'arrivée comme une contrée où la participation peine à décoller. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Lachapelle-sous-Aubenas sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Lachapelle-sous-Aubenas La préférence des électeurs de Lachapelle-sous-Aubenas a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Lachapelle-sous-Aubenas avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 38,52% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Lachapelle-sous-Aubenas avaient ensuite placé en tête Cyrille Grangier (Rassemblement National) avec 35,89% au premier tour, devant Fabrice Brun (Divers droite) avec 32,44%. C'est finalement Fabrice Brun (Divers droite) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 39,22% des suffrages exprimés.

14:57 - Dernière présidentielle à Lachapelle-sous-Aubenas : les points à retenir Globalement, le paysage électoral fait de Lachapelle-sous-Aubenas une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Lachapelle-sous-Aubenas plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 25,73% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 22,29%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,35% pour Emmanuel Macron, contre 49,65% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Lachapelle-sous-Aubenas portaient leur choix sur Fabrice Brun (LR) avec 30,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,48%.

12:58 - Les électeurs de Lachapelle-sous-Aubenas voteront-ils sur la question fiscale ? Côté fiscalité de Lachapelle-sous-Aubenas, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 513 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 254 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est maintenu à 27,22 % en 2024, comme en 2020. Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 15 860 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 125 010 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 6,52 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le résultat de la liste "Ensemble Pour Lachapelle" à l'élection municipale de 2020 à Lachapelle-sous-Aubenas Quels enseignements peut-on tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Lachapelle-sous-Aubenas ? Unique liste en présence, 'Ensemble pour lachapelle' menée par Sandrine Genest a naturellement rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Lachapelle-sous-Aubenas, cette dynamique pose les bases. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse assez éloquent a déjà été donné.