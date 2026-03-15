Résultat municipale 2026 à Lachapelle-sous-Aubenas (07200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lachapelle-sous-Aubenas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lachapelle-sous-Aubenas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lachapelle-sous-Aubenas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine GENEST
Sandrine GENEST (15 élus) CONTINUONS ENSEMBLE, UNE EQUIPE AVEC SANDRINE GENEST 		577 60,80%
  • Sandrine GENEST
  • René SOULERIN
  • Élodie HILAIRE
  • Christian DOIZE
  • Sienne CARPENTIER
  • Benoit DUHEM
  • Colette SUCHET
  • Fabrice DOIZE
  • Vanessa MAISONNEUVE-AUBERT
  • Dorian THOULOUZE
  • Justine LAFFONT
  • David AUZAS
  • Estelle LIOGIER
  • Jean-Luc SORIA
  • Christelle PEIS
Roland CHAMBON
Roland CHAMBON (4 élus) Lachapelle-sous-Aubenas : notre bien commun 		372 39,20%
  • Roland CHAMBON
  • Corinne RIEUSSET
  • Michel PIALAT
  • Aurélie CHALABREYSSE
Participation au scrutin Lachapelle-sous-Aubenas
Taux de participation 70,34%
Taux d'abstention 29,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 989

Source : ministère de l’Intérieur

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