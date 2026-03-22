Résultat de l'élection municipale 2026 à Lacroix-Saint-Ouen : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lacroix-Saint-Ouen [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lacroix-Saint-Ouen sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lacroix-Saint-Ouen.
L'actu des élections municipales 2026 à Lacroix-Saint-Ouen
11:44 - Jean Desessart largement en tête de la municipale dimanche dernier
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Lacroix-Saint-Ouen dimanche dernier, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 61,21 % localement. Au terme de ce vote, c'est Jean Desessart (Divers droite) qui a dominé en s'adjugeant 44,57 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Geoffroy Giraux est arrivé en deuxième position avec 32,93 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Jean Desessart a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 14 points comparé à 2020. Par ailleurs, avec 22,49 %, Eric Seltzer, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lacroix-Saint-Ouen
Le deuxième tour des élections municipales à Lacroix-Saint-Ouen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean Desessart
Liste divers droite
Gardons le cap !
|
|
Geoffroy Giraux
Liste Divers
Engagé-es
|
|
Eric Seltzer
Liste divers droite
Union pour l'Avenir de La Croix Saint Ouen
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lacroix-Saint-Ouen
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean DESESSART (Ballotage) Gardons le cap !
|1 080
|44,57%
|Geoffroy GIRAUX (Ballotage) Engagé-es
|798
|32,93%
|Eric SELTZER (Ballotage) Union pour l'Avenir de La Croix Saint Ouen
|545
|22,49%
|Participation au scrutin
|Lacroix-Saint-Ouen
|Taux de participation
|61,21%
|Taux d'abstention
|38,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|2 498
Source : ministère de l’Intérieur
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