Résultat de l'élection municipale 2026 à Lacroix-Saint-Ouen : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lacroix-Saint-Ouen

Le deuxième tour des élections municipales à Lacroix-Saint-Ouen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean Desessart
Jean Desessart Liste divers droite
Gardons le cap !
  • Jean Desessart
  • Anne-Christine Dupont
  • Patrice Billard
  • Corinne Coutelier
  • Fabrice Duvivier
  • Chantal Herve
  • Philippe Bontemps
  • Sylvie Joly
  • Johann Zajac
  • Emilie Loiseau
  • Nicolas Campana
  • Maryline Peltier
  • Karimou Abdouel
  • Elodie Bodiot
  • Thierry Desessart
  • Audrey Lintot
  • Nicolas Fleurbayx
  • Kelly Bazile
  • Guillaume Carrara
  • Bénédicte Lanselle
  • Théo Couturier
  • Françoise Dumont
  • Valéry Petitjean
  • Adeline Phlippoteau
  • Mickael Flament
  • Delphine Creton
  • Tristan Thuilliez
  • Françoise Giraud
  • Tawfik Shaissah
  • Patricia Gouret
  • Elie Vareillas
Geoffroy Giraux
Geoffroy Giraux Liste Divers
Engagé-es
  • Geoffroy Giraux
  • Charlène Lepage
  • Jérôme Créach
  • Stéphanie Dubret
  • Fabien Le Tumelin
  • Amal Moucharik
  • Romuald Colibeau
  • Sabrina d'Angelo
  • Jérôme Dennel
  • Juliette Bourbotte
  • Loïc Sanchez
  • Charlotte Félix
  • Jules Le Tumelin
  • Eugénie Chanet
  • Jérémy Lombart
  • Marie Jespierre
  • Patrice Blanchard
  • Julie Delet
  • Patrice Michel
  • Amélie Delamare
  • Cédric Penet
  • Jocelyne Guerra
  • Étienne Justinien
  • Geneviève Lescot
  • Michel Leroy
  • Éliane Matheron
  • Alain Camus
  • Josiane Févrilliez
  • Luc Van Vlierberge
  • Anissa Smeg
  • Alain Mallard
Eric Seltzer
Eric Seltzer Liste divers droite
Union pour l'Avenir de La Croix Saint Ouen
  • Eric Seltzer
  • Virginie Savreux
  • Patrick Arnoult
  • Agnès Iwaniack
  • Philippe Bouclet
  • Caroline Kiszlo
  • Didier Michel
  • Odile Castellarnau
  • Jacky Loisel
  • Anne Woerner
  • Grégoire Trocquet
  • Nathalie Bocquery
  • Johann Sinot
  • Anne Charbonnet
  • Philippe Roux
  • Marie-Laure Miossec
  • Jean-François Julien
  • Florence Harlé
  • Gaëtan Jouanin
  • Viviane Arnoult
  • Grégory Dumont
  • Lorelei Blangy
  • Thierry Ruel
  • Isabelle Girard
  • Jean-Charles Daout
  • Nathalie Rolando
  • Julien Emorine
  • Delphine Huet
  • Bernard Parent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lacroix-Saint-Ouen

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean DESESSART
Jean DESESSART (Ballotage) Gardons le cap ! 		1 080 44,57%
Geoffroy GIRAUX
Geoffroy GIRAUX (Ballotage) Engagé-es 		798 32,93%
Eric SELTZER
Eric SELTZER (Ballotage) Union pour l'Avenir de La Croix Saint Ouen 		545 22,49%
Participation au scrutin Lacroix-Saint-Ouen
Taux de participation 61,21%
Taux d'abstention 38,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 2 498

Source : ministère de l’Intérieur

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