Résultat de l'élection municipale 2026 à Lacrouzette : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lacrouzette

Le deuxième tour des élections municipales à Lacrouzette a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre Albert
Pierre Albert Divers
Renouveau et expérience à Lacrouzette
  • Pierre Albert
  • Valérie Séguier
  • Philippe Girbas
  • Maryse Oules
  • Adrien Buratto
  • Isabelle Planchand
  • Fabrice Olivet
  • Isabelle Sirven
  • Raphaël Chiamento
  • Françoise Gau
  • Michel Seguier
  • Bérangère Detolsan
  • Michel Cabos
  • Isabelle Cathala
  • Michel Munoz
  • Catherine Chaduteau
  • Romain Bourges
  • Brigitte Anglade
  • Paul Dias
Régis Armengaud
Régis Armengaud Divers
DU BIAÍS POUR LACROUZETTE
  • Régis Armengaud
  • Patricia Thouy
  • Frédéric Mialhe
  • Nathalie Record
  • Simon Bourges
  • Isabelle Menou
  • Pierre Boyer
  • Solange Carriere
  • Alexandre Maraval
  • Caroline Delacroix
  • Ludovic Benazech
  • Céline Marty
  • Alexandre Pellat
  • Priscilla Luquez
  • Sébastien Fétis
  • Emilie Maraval
  • Sylvain Séguier
  • Sandrine Vigouroux
  • Philippe Lambeau
Astrid Seguier
Astrid Seguier Divers
Avec vous, pour Lacrouzette
  • Astrid Seguier
  • Frederic Goncalves
  • Sylvie Maffre
  • Jeremy Palaysi
  • Nathalie Gastou
  • Alexis Benoit
  • Francoise Bourgues
  • Gilles Sablayrolles
  • Celine Cherrier
  • Germain Malpeau
  • Sophie Massot
  • Romain Assemat
  • Nathalie Do Carmo
  • Roméo Carayon
  • Marie Helene Gontard
  • Patrick Maffre
  • Anick Severac
  • Frederic Barragan
  • Veronique Gobe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lacrouzette

Tête de listeListe Voix % des voix
Astrid SEGUIER
Astrid SEGUIER (Ballotage) Avec vous, pour Lacrouzette 		486 48,17%
Pierre ALBERT
Pierre ALBERT (Ballotage) Renouveau et expérience à Lacrouzette 		325 32,21%
Régis ARMENGAUD
Régis ARMENGAUD (Ballotage) DU BIAÍS POUR LACROUZETTE 		198 19,62%
Participation au scrutin Lacrouzette
Taux de participation 72,94%
Taux d'abstention 27,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 1 035

Source : ministère de l’Intérieur

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