Résultat de l'élection municipale 2026 à Lacrouzette : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lacrouzette [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lacrouzette sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lacrouzette.
L'actu des élections municipales 2026 à Lacrouzette
11:46 - Astrid Seguier largement en tête de l'élection il y a une semaine
Pour le lancement des municipales à Lacrouzette, le scrutin a mobilisé 72,94 % des électeurs sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Astrid Seguier qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 48,17 % des votes. Ensuite, Pierre Albert a obtenu la seconde place avec 32,21 %. Un écart très large séparait les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Régis Armengaud s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lacrouzette
Le deuxième tour des élections municipales à Lacrouzette a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre Albert
Divers
Renouveau et expérience à Lacrouzette
|
|
Régis Armengaud
Divers
DU BIAÍS POUR LACROUZETTE
|
|
Astrid Seguier
Divers
Avec vous, pour Lacrouzette
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lacrouzette
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Astrid SEGUIER (Ballotage) Avec vous, pour Lacrouzette
|486
|48,17%
|Pierre ALBERT (Ballotage) Renouveau et expérience à Lacrouzette
|325
|32,21%
|Régis ARMENGAUD (Ballotage) DU BIAÍS POUR LACROUZETTE
|198
|19,62%
|Participation au scrutin
|Lacrouzette
|Taux de participation
|72,94%
|Taux d'abstention
|27,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Nombre de votants
|1 035
Source : ministère de l’Intérieur
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