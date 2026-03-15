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19:20 - Les enjeux locaux de Ladignac-le-Long : tour d'horizon démographique Dans la commune de Ladignac-le-Long, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de 23% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,75%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (65,30%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 626 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,89% et d'une population immigrée de 10,61% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 18,47%, comme à Ladignac-le-Long, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Vers une poussée du RN à Ladignac-le-Long aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière élection municipale à Ladignac-le-Long il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 24,42% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 41,83% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 14,29% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN sécurisait 31,39% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,03% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 36,01% pour le RN. Il achèvera sa course avec 42,58% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Ladignac-le-Long ? En 2020, la participation à Ladignac-le-Long s'était dressée jusqu'à 65,12 % lors du premier tour, une mobilisation très élevée. C'étaient 549 votants qui étaient allés voter alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. Traditionnellement, les municipales restent en effet, avec la présidentielle, un rendez-vous où les électeurs participent le plus massivement, s'agissant de choisir leur maire ou leur président. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre fortement mobilisé, avec 79,30 % de participation dans la ville (20,70 % d'abstention). Même si les logiques diffèrent selon le type d'élection, la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste éclairante. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 53,68 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 72,88 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 54,61 % des électeurs (soit environ 468 votants). Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Ladignac-le-Long comme une ville fortement mobilisée aux urnes. En ce jour de municipale à Ladignac-le-Long, cette particularité sera en conséquence très observée.

15:59 - Ladignac-le-Long classée au centre à l'issue de l'année de la dissolution Les élections européennes du printemps 2024 à Ladignac-le-Long avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (33,03%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,61% des suffrages. Les législatives à Ladignac-le-Long une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Stéphane Delautrette (Union de la gauche) en tête avec 40,20% au premier tour, devant Sabrina Minguet (Rassemblement National) avec 36,01%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Stéphane Delautrette culminant à 57,42% des voix dans la localité. Une confirmation limpide des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Ladignac-le-Long ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Ladignac-le-Long comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Ladignac-le-Long tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,03% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,42%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,17% pour Emmanuel Macron, contre 41,83% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Ladignac-le-Long soutenaient en priorité Stéphane Delautrette (Nupes) avec 44,20% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,61%.

12:58 - Ladignac-le-Long frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections municipales À Ladignac-le-Long, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 733 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 560 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 41,01 % en 2024 (contre 18,56 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 48 800 euros en 2024. Un apport qui est loin des 161 770 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 13,67 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Ladignac-le-Long À Ladignac-le-Long, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Pierre Millet Lacombe a pris les commandes en rassemblant 295 voix (56,62%). Deuxième, Delphine Perrier- Gay a recueilli 43,37% des votes. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Ladignac-le-Long, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le bloc minoritaire devra améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche pour contester cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.