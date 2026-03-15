Résultat municipale 2026 à Ladignac-le-Long (87500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ladignac-le-Long a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ladignac-le-Long, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ladignac-le-Long [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre MILLET LACOMBE
Pierre MILLET LACOMBE (12 élus) LADIGNAC EN HARMONIE 		359 61,58%
  • Pierre MILLET LACOMBE
  • Céline CROUZET
  • Alain CARADOT
  • Frédérique MARTINAUD
  • Stéphane NIOTTA
  • Angélique BONNETAUD
  • Christophe OLIVIER
  • Justine CHAPUT
  • Cédric THUILLIAS
  • Marie-Joëlle MARIAUD
  • Marius MANDIN
  • Catherine DATIN
Isabelle PLOUCHARD
Isabelle PLOUCHARD (3 élus) LADIGNAC AUTREMENT 		224 38,42%
  • Isabelle PLOUCHARD
  • Frédéric TAILLEUR
  • Isabelle DEFRENNE
Participation au scrutin Ladignac-le-Long
Taux de participation 71,18%
Taux d'abstention 28,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Nombre de votants 620

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Vienne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Haute-Vienne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Ladignac-le-Long