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19:18 - Ladon et municipales : démographie, économie et choix électoraux Comment les électeurs de Ladon peuvent-ils affecter le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,57%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (72,06%) met en relief le poids des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (25,97%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 607 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,01%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,72%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ladon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,79% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les électeurs de Ladon séduits par le RN ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Ladon il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 37,88% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,18% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 37,88% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le RN validait 52,34% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,25% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,83% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 55,06% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Anthony Brosse.

16:58 - Rétrospective : la participation à Ladon avant 2026 L'absence ou non d'électeurs à Ladon constituera un véritable pivot de ces municipales 2026. Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 51,50 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 48,50 %) alors que l'épidémie de Covid avait rendu prudents un grand nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 31,10 % des personnes inscrites. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 52,54 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 38,50 %, loin des 55,78 % affichés aux législatives de 2022. Regarder à la loupe ces variations lors des dernières élections permet de classer Ladon comme une localité souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Il y a deux ans, Ladon a choisi la droite Les élections législatives à Ladon organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 49,83% au premier tour, devant Anthony Brosse (Majorité présidentielle) avec 22,37%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Lin Lacapelle culminant à 55,06% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,25%). .

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Ladon s'était résolument ancrée à l'extrême droite Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Ladon plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 37,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 28,22%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,18% pour Marine Le Pen, contre 43,82% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Ladon accordaient leurs suffrages à Valentin Manent (RN) avec 37,88% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,34% des suffrages. Cette physionomie politique de Ladon laisse ainsi apparaître un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La municipalité de Ladon a plutôt augmenté les impôts Avec la montée des prélèvements locaux à Ladon, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 9,29 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 16 280 €. Une somme bien en-dessous des 155 400 euros enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Ladon atteint désormais environ 37,25 % en 2024 (contre 17,26 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Ladon s'est chiffrée à 716 € en 2024 (contre 518 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Ladon ? L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Ladon est riche d'enseignements. Dès le premier tour à l'époque, Albert Février a dominé le scrutin avec 53,34% des soutiens. Sur la seconde marche, Alain Letort a obtenu 46,65% des votes. Ce triomphe au premier tour de Albert Février a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Ladon, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche le principal challenge, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.