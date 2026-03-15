Résultat municipale 2026 à Ladon (45270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ladon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ladon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ladon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain LETORT
Alain LETORT (12 élus) ACTIONS POUR LADON 		322 57,60%
  • Alain LETORT
  • Magalie MASSET
  • Gérard CHARBONNIER
  • Emilie DROUIN
  • Ronan CHAMBAULT
  • Delphine ROUX
  • Jérémy PHILIPPOT
  • Sabine DURAND
  • Julien LAURENT
  • Malika CHOUCHANE
  • José PLA-BARBERA
  • Céline OSIURAK
Nathalie BRISSET
Nathalie BRISSET (3 élus) UNE FORCE INNOVANTE POUR LADON 		237 42,40%
  • Nathalie BRISSET
  • Khalid SEBBAR
  • Daisy BOUCHOUX
Participation au scrutin Ladon
Taux de participation 56,94%
Taux d'abstention 43,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 574

Source : ministère de l’Intérieur

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