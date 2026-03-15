Résultat de l'élection municipale 2026 à Lagny-sur-Marne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lagny-sur-Marne

Tête de listeListe
Thierry Bandudi
Thierry Bandudi Liste d'extrême-gauche
LAGNY AVENIR
  • Thierry Bandudi
  • Hélène Enes
  • Zahid Mohammad
  • Manoéla Pires
  • Djamal Athari
  • Aurélie Delplace
  • Jean-Philippe Wagner
  • Cynthia Plantier
  • Thomas Zojaji
  • Lou Dezerville
  • Stéphane Postal
  • Chloé Bevierre
  • Kévin Bompolo
  • Hélen Makoundou
  • André Schamelhout
  • Alexandra Langlois
  • Léo Carvalho
  • Aïchatou Bocoum
  • Alan Delplace
  • Sophie Girault
  • Andy Petitcollin
  • Wisale Amrani
  • Raymond Malonga
  • Fatoumata Fofana
  • Florian Papinutto
  • Stéphanie Massé
  • Mohamad Alikhan
  • Farida Bismir
  • Sidi Camara
  • Dominique Honoré
  • Lyriks Golos
  • Alexandra Valente
  • Samba Camara
  • Lou Pires
  • Souleymane Coulibaly
Vincent Faille
Vincent Faille Liste d'union à gauche
LAGNY ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
  • Vincent Faille
  • Sandrine Pichon-Nasri
  • Loïc Lorenzini
  • Mélanie Aubin
  • Dimitri Mechain
  • Elisabeth Hervouet
  • Fouad Herihri
  • Camille Ducrez
  • Lionel Touron
  • Sylvie Chehet
  • Marcellin Prudham
  • Céline Pagny-Ghemari
  • Julien Gruel
  • Caroline Simon
  • Antonio Zegarra
  • Elvire Akmba
  • Thierry Joze
  • Mathilde Philippe
  • Nicolas Moreau
  • Marie Tambourin
  • Rémi Garnier
  • Catherine Casteran
  • Mehdi Larabi
  • Mathilde Nigoul
  • Yann Leroquais
  • Maud Perret
  • Philippe Le Maitre
  • Anne-Flore Guiard
  • Benoît Dastre-Vigne
  • Morgane Ferrari
  • Marcel Tchouen
  • Marie Bourlier
  • Léo Guez-Weinich
  • Christine Saelens
  • Jean-Luc Lepeu
  • Maria-Louise Sanchez
  • Patrick Roullé
Jean-Paul Michel
Jean-Paul Michel Liste divers centre
Lagny poursuivons ensemble
  • Jean-Paul Michel
  • Marie Saillier
  • Patrick Jahier
  • Emilie Neilz
  • Sébastien Monot
  • Florence Blanchard
  • Hocine Zouaoui
  • Nacera Bratun
  • Anthony Machado
  • Éloïse Foucault
  • Michael Lopez
  • Audrey Dikbas
  • Jacques Augustin
  • Isabelle Moreau
  • Gérard Gaudefroy
  • Nadine Breysse
  • Antonio Pinto Da Costa Oliveira
  • Senem Esen
  • Bruno Rybka
  • Aurélie Le Bouler
  • Sylvain Defosse
  • Evelyne Smagiel
  • Thomas Bernard
  • Bérangère Lo Forte
  • Thierry Warin
  • Véronique de Zan Santamaria
  • Marc Fontaine
  • Stéphanie Duc
  • Jean-Fréderic Karcher
  • Khemngeune Baur
  • Christophe Bercier
  • Juliette Michel
  • Pascal Huger
  • Gwendoline Thellier
  • Bruno Moreau
  • Christiane Libermann
  • Sébastien Duranceau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Michel
Jean-Paul Michel (28 élus) Lagny poursuivons ensemble 		2 433 54,41%
  • Jean-Paul Michel
  • Bouchra Fenzar-Rizki
  • Jacques Augustin
  • Emilie Neilz
  • Patrick Jahier
  • Florence Blanchard
  • Sébastien Monot
  • Marie Saillier
  • Hocine Zouaoui
  • Monique Camaj
  • Dominique Girard
  • Isabelle Moreau
  • Alain Chauveau
  • Nacera Bratun
  • Florent Legeard Damilano
  • Nadine Breysse
  • Antonio José Pinto Da Costa Oliveira
  • Annick Poullain
  • Jean-Marc Wachowiak
  • Hanifa Mokeddem
  • Gérard Jacques Gaudefroy
  • Sabrina Puntel
  • Sébastien Duranceau
  • Nicole Marillier
  • Anthony Machado
  • Linda Belbouab
  • Fabrice Blas
  • Audrey Dikbas
Michaël Lopez
Michaël Lopez (4 élus) Objectif lagny 		1 205 26,95%
  • Michaël Lopez
  • Carole Chavanne
  • Romain Helfer
  • Johanna Besnard
Patrick Roullé
Patrick Roullé (3 élus) Lagny ecologiste et solidaire 		833 18,63%
  • Patrick Roullé
  • Ersilia Soudais
  • Vincent Faille
Participation au scrutin Lagny-sur-Marne
Taux de participation 36,03%
Taux d'abstention 63,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 628

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Michel
Jean-Paul Michel (27 élus) Ensemble pour l'avenir de lagny 		3 548 51,78%
  • Jean-Paul Michel
  • Geneviève Sert
  • Jacques Augustin
  • Emilie Neilz
  • Patrick Jahier
  • Bouchra Fenzar
  • Sébastien Monot
  • Monique Camaj
  • Dominique Girard
  • Florence Blanchard
  • Hocine Zouaoui
  • Annick Poullain
  • Philippe Barbier
  • Virginie Delahaie
  • Gérard Gaudefroy
  • Christiane Libermann
  • Alain Chauveau
  • Catherine Loudet
  • Sébastien Duranceau
  • Latizia Huger
  • Kamal Rizki
  • Sabrina Puntel
  • Thibault Roussillon
  • Isabelle Moreau
  • Antonio Pinto Da Costa Oliveira
  • Geneviève Demagny
  • Xavier Bonnet
Sylvie Bonnin
Sylvie Bonnin (8 élus) Objectif lagny 		3 303 48,21%
  • Sylvie Bonnin
  • Jean-Luc Sanson
  • Marielle Poquet Helfer
  • Roger Rozot
  • Sandrine Faneca
  • Jean-Michel Binet
  • Catherine Tisserand
  • Michaël Lopez
Participation au scrutin Lagny-sur-Marne
Taux de participation 56,18%
Taux d'abstention 43,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 7 148

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie Bonnin
Sylvie Bonnin Objectif lagny 		2 875 42,92%
Jean-Paul Michel
Jean-Paul Michel Ensemble pour l'avenir de lagny 		2 695 40,23%
Christophe Coulamy
Christophe Coulamy A lagny, l'humain d'abord 		569 8,49%
Antoine Parodi
Antoine Parodi J'aime lagny 		559 8,34%
Participation au scrutin Lagny-sur-Marne
Taux de participation 54,16%
Taux d'abstention 45,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,80%
Nombre de votants 6 891

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