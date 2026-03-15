Résultat de l'élection municipale 2026 à Lagny-sur-Marne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lagny-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lagny-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lagny-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Lagny-sur-Marne
13:09 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Lagny-sur-Marne
Examiner les scores du dernier scrutin municipal à Lagny-sur-Marne peut se révéler édifiant. À l'occasion du premier passage aux urnes, Jean-Paul Michel (Divers centre) a viré en tête en rassemblant 54,41% des voix. À sa poursuite, Michaël Lopez (Ecologiste) a rassemblé 1 205 bulletins valides (26,95%). Cette victoire sans appel de Jean-Paul Michel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Lagny-sur-Marne, ce décor pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Elections à Lagny-sur-Marne : les horaires des 15 bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales 2026 se tient ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Lagny-sur-Marne. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Lagny-sur-Marne. Recevez les résultats des élections à Lagny-sur-Marne dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lagny-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Thierry Bandudi
Liste d'extrême-gauche
LAGNY AVENIR
|
|
Vincent Faille
Liste d'union à gauche
LAGNY ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
|
|
Jean-Paul Michel
Liste divers centre
Lagny poursuivons ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Michel (28 élus) Lagny poursuivons ensemble
|2 433
|54,41%
|
|Michaël Lopez (4 élus) Objectif lagny
|1 205
|26,95%
|
|Patrick Roullé (3 élus) Lagny ecologiste et solidaire
|833
|18,63%
|
|Participation au scrutin
|Lagny-sur-Marne
|Taux de participation
|36,03%
|Taux d'abstention
|63,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 628
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Michel (27 élus) Ensemble pour l'avenir de lagny
|3 548
|51,78%
|
|Sylvie Bonnin (8 élus) Objectif lagny
|3 303
|48,21%
|
|Participation au scrutin
|Lagny-sur-Marne
|Taux de participation
|56,18%
|Taux d'abstention
|43,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|7 148
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie Bonnin Objectif lagny
|2 875
|42,92%
|Jean-Paul Michel Ensemble pour l'avenir de lagny
|2 695
|40,23%
|Christophe Coulamy A lagny, l'humain d'abord
|569
|8,49%
|Antoine Parodi J'aime lagny
|559
|8,34%
|Participation au scrutin
|Lagny-sur-Marne
|Taux de participation
|54,16%
|Taux d'abstention
|45,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,80%
|Nombre de votants
|6 891
Villes voisines de Lagny-sur-Marne
- Lagny-sur-Marne (77400)
- Ecole primaire à Lagny-sur-Marne
- Maternités à Lagny-sur-Marne
- Crèches et garderies à Lagny-sur-Marne
- Classement des collèges à Lagny-sur-Marne
- Salaires à Lagny-sur-Marne
- Impôts à Lagny-sur-Marne
- Dette et budget de Lagny-sur-Marne
- Climat et historique météo de Lagny-sur-Marne
- Accidents à Lagny-sur-Marne
- Délinquance à Lagny-sur-Marne
- Inondations à Lagny-sur-Marne
- Nombre de médecins à Lagny-sur-Marne
- Pollution à Lagny-sur-Marne
- Entreprises à Lagny-sur-Marne
- Prix immobilier à Lagny-sur-Marne