Résultat municipale 2026 à Lagny-sur-Marne (77400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lagny-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lagny-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lagny-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul MICHEL
Jean-Paul MICHEL (30 élus) Lagny poursuivons ensemble 		4 561 67,36%
  • Jean-Paul MICHEL
  • Marie SAILLIER
  • Patrick JAHIER
  • Emilie NEILZ
  • Sébastien MONOT
  • Florence BLANCHARD
  • Hocine ZOUAOUI
  • Nacera BRATUN
  • Anthony MACHADO
  • Éloïse FOUCAULT
  • Michael LOPEZ
  • Audrey DIKBAS
  • Jacques AUGUSTIN
  • Isabelle MOREAU
  • Gérard GAUDEFROY
  • Nadine BREYSSE
  • Antonio PINTO DA COSTA OLIVEIRA
  • Senem ESEN
  • Bruno RYBKA
  • Aurélie LE BOULER
  • Sylvain DEFOSSE
  • Evelyne SMAGIEL
  • Thomas BERNARD
  • Bérangère LO FORTE
  • Thierry WARIN
  • Véronique DE ZAN SANTAMARIA
  • Marc FONTAINE
  • Stéphanie DUC
  • Jean-Fréderic KARCHER
  • Khemngeune BAUR
Vincent FAILLE
Vincent FAILLE (3 élus) LAGNY ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE 		1 432 21,15%
  • Vincent FAILLE
  • Sandrine PICHON-NASRI
  • Loïc LORENZINI
Thierry BANDUDI
Thierry BANDUDI (2 élus) LAGNY AVENIR 		778 11,49%
  • Thierry BANDUDI
  • Hélène ENES
Participation au scrutin Lagny-sur-Marne
Taux de participation 50,05%
Taux d'abstention 49,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 6 935

Source : ministère de l’Intérieur

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