En direct

19:21 - Lagny-sur-Marne : démographie et socio-économie impactent les municipales La démographie et la situation socio-économique de Lagny-sur-Marne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 3747 habitants/km² et un taux de chômage de 11,98%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 795 euros par mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 9105 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,02% et d'une population étrangère de 13,07% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,51%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lagny-sur-Marne, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - À Lagny-sur-Marne, le Rassemblement national s'annonce en force aux élections de 2026 Le parti d'extrême droite n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Lagny-sur-Marne en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 16,19% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 32,32% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 14,76% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 41,66% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 22,94% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 25,97% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course avec 39,07% le dimanche suivant.

16:58 - Lagny-sur-Marne : 63,97 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour ces municipales 2026, l'envie d'aller voter à Lagny-sur-Marne sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 36,03 % lors des municipales de 2020 (un taux inférieur aux 44,7 % du pays) alors que le Covid-19 commençait à se propager dans le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 10 160 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 76,87 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 50,00 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,69 % au premier tour, contre 46,97 % en 2022. Décortiquer ces variations lors des dernières élections permet d'identifier Lagny-sur-Marne comme une localité en retrait des urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Lagny-sur-Marne classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Lagny-sur-Marne s'affirmait alors toujours comme un paysage politique fragmenté. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Lagny-sur-Marne avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 22,94% des bulletins. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Lagny-sur-Marne plébiscitaient ensuite Ersilia Soudais (Union de la gauche) avec 32,56% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Ersilia Soudais culminant à 60,93% des votes localement.

14:57 - Lagny-sur-Marne : coup d'oeil sur les résultats clés de la dernière présidentielle Globalement, le paysage électoral fait de Lagny-sur-Marne un territoire aux votes hétérogènes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Lagny-sur-Marne voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 29,10% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 27,30%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,68% pour Emmanuel Macron, contre 32,32% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Lagny-sur-Marne plébiscitaient Ersilia Soudais (Nupes) avec 32,16% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,34% des suffrages.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts stables à Lagny-sur-Marne Alors que les impôts locaux ont baissé à Lagny-sur-Marne depuis la dernière élection municipale, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,49 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 320 700 euros environ, marquant une forte baisse face aux quelque 7,7468 millions d'euros perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Lagny-sur-Marne est passé à 46,78 % en 2024 (contre 28,78 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne en France, avoisinant les 40 %, en augmentation de 1,2 point ces quatre dernières années. Attention cependant : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. En outre, l'imposition du foncier non bâti est restée stable à 63,13 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 (face à une moyenne nationale avoisinant les 40 à 50 %). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, le taux voté s'est élevé à 6,48 % environ en 2024 (contre 6,33 % en 2020, avec une moyenne nationale établie à environ 9,5 %). Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Lagny-sur-Marne s'est chiffrée à environ 1 134 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 211 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Lagny-sur-Marne Examiner les scores du dernier scrutin municipal à Lagny-sur-Marne peut se révéler édifiant. À l'occasion du premier passage aux urnes, Jean-Paul Michel (Divers centre) a viré en tête en rassemblant 54,41% des voix. À sa poursuite, Michaël Lopez (Ecologiste) a rassemblé 1 205 bulletins valides (26,95%). Cette victoire sans appel de Jean-Paul Michel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Lagny-sur-Marne, ce décor pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.