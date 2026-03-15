Résultat municipale 2026 à Lagny-sur-Marne (77400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lagny-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lagny-sur-Marne, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lagny-sur-Marne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul MICHEL (30 élus) Lagny poursuivons ensemble
|4 561
|67,36%
|
|Vincent FAILLE (3 élus) LAGNY ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
|1 432
|21,15%
|
|Thierry BANDUDI (2 élus) LAGNY AVENIR
|778
|11,49%
|
|Participation au scrutin
|Lagny-sur-Marne
|Taux de participation
|50,05%
|Taux d'abstention
|49,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|6 935
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Lagny-sur-Marne [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Lagny-sur-Marne en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Lagny-sur-Marne
19:21 - Lagny-sur-Marne : démographie et socio-économie impactent les municipales
La démographie et la situation socio-économique de Lagny-sur-Marne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 3747 habitants/km² et un taux de chômage de 11,98%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 795 euros par mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 9105 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,02% et d'une population étrangère de 13,07% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,51%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lagny-sur-Marne, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.
17:57 - À Lagny-sur-Marne, le Rassemblement national s'annonce en force aux élections de 2026
Le parti d'extrême droite n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Lagny-sur-Marne en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 16,19% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 32,32% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 14,76% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 41,66% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 22,94% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 25,97% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course avec 39,07% le dimanche suivant.
16:58 - Lagny-sur-Marne : 63,97 % d'abstention à la dernière élection municipale
Pour ces municipales 2026, l'envie d'aller voter à Lagny-sur-Marne sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 36,03 % lors des municipales de 2020 (un taux inférieur aux 44,7 % du pays) alors que le Covid-19 commençait à se propager dans le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 10 160 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 76,87 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 50,00 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,69 % au premier tour, contre 46,97 % en 2022. Décortiquer ces variations lors des dernières élections permet d'identifier Lagny-sur-Marne comme une localité en retrait des urnes par rapport au reste de la France.
15:59 - Lagny-sur-Marne classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Lagny-sur-Marne s'affirmait alors toujours comme un paysage politique fragmenté. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Lagny-sur-Marne avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 22,94% des bulletins. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Lagny-sur-Marne plébiscitaient ensuite Ersilia Soudais (Union de la gauche) avec 32,56% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Ersilia Soudais culminant à 60,93% des votes localement.
14:57 - Lagny-sur-Marne : coup d'oeil sur les résultats clés de la dernière présidentielle
Globalement, le paysage électoral fait de Lagny-sur-Marne un territoire aux votes hétérogènes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Lagny-sur-Marne voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 29,10% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 27,30%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,68% pour Emmanuel Macron, contre 32,32% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Lagny-sur-Marne plébiscitaient Ersilia Soudais (Nupes) avec 32,16% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,34% des suffrages.
12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts stables à Lagny-sur-Marne
Alors que les impôts locaux ont baissé à Lagny-sur-Marne depuis la dernière élection municipale, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,49 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 320 700 euros environ, marquant une forte baisse face aux quelque 7,7468 millions d'euros perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Lagny-sur-Marne est passé à 46,78 % en 2024 (contre 28,78 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne en France, avoisinant les 40 %, en augmentation de 1,2 point ces quatre dernières années. Attention cependant : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. En outre, l'imposition du foncier non bâti est restée stable à 63,13 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 (face à une moyenne nationale avoisinant les 40 à 50 %). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, le taux voté s'est élevé à 6,48 % environ en 2024 (contre 6,33 % en 2020, avec une moyenne nationale établie à environ 9,5 %). Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Lagny-sur-Marne s'est chiffrée à environ 1 134 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 211 € quatre ans auparavant.
11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Lagny-sur-Marne
Examiner les scores du dernier scrutin municipal à Lagny-sur-Marne peut se révéler édifiant. À l'occasion du premier passage aux urnes, Jean-Paul Michel (Divers centre) a viré en tête en rassemblant 54,41% des voix. À sa poursuite, Michaël Lopez (Ecologiste) a rassemblé 1 205 bulletins valides (26,95%). Cette victoire sans appel de Jean-Paul Michel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Lagny-sur-Marne, ce décor pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Elections à Lagny-sur-Marne : les horaires des 15 bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales 2026 se tient ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Lagny-sur-Marne. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Lagny-sur-Marne. Recevez les résultats des élections à Lagny-sur-Marne dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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