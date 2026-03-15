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19:17 - Le poids démographique et économique de Lagord aux élections municipales La composition démographique et la situation socio-économique de Lagord contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec un taux de chômage de 8,62% et une densité de population de 945 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (76,02%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4566 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,29%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,50%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (46,47%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lagord, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quels résultats du RN à Lagord avant les élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Lagord en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 15,05% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,24% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 9,80% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Lagord comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 22,15% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 24,65% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 26,59% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 72,82 % d'abstention à Lagord Il y a six ans à Lagord, le premier round de la municipale avait vu 27,18 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, bien loin des 44,7 % observés au niveau national (l'abstention avait donc culminé à 72,82 %), l'épidémie de Covid ayant lourdement pesé sur l'événement. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 78,35 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 59,11 % des électeurs (soit environ 3 666 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 73,46 %, bien au-delà des 53,07 % enregistrés en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune apparaît donc plutôt comme une zone fortement mobilisée aux urnes. En ce jour de municipale à Lagord, cette donnée sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Lagord ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Lagord demeurait à l'époque une zone sans vote prédéterminé. Les élections européennes du printemps 2024 à Lagord avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (22,15%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 21,08% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Lagord avaient ensuite propulsé aux avants-postes Olivier Falorni (Divers gauche) avec 48,29% au premier tour, devant Jean-Marc Soubeste (Union de la gauche) avec 25,41%. Le second round n'a pas changé grand chose, Olivier Falorni culminant à 73,41% des voix dans la commune.

14:57 - Lagord, un électorat difficile à figer au regard des résultats de la présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lagord plébiscitaient Olivier Falorni (DVG) avec 39,99% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,63% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Lagord quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 36,73% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 18,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,76% pour Emmanuel Macron, contre 28,24% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Lagord comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Impôts à Lagord : un enjeu central pour 2026 Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Lagord, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,62 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 159 490 € la même année, bien en deçà des 1 727 560 € engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Lagord est passé à 46,14 % en 2024 (contre 22,64 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Lagord s'est chiffrée à environ 1 300 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 989 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Lagord Quels enseignements retenir de l'issue des dernières élections municipales à Lagord ? Unique liste en présence, 'Continuons ensemble' menée par Antoine Grau a naturellement engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Lagord, cet équilibre pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans réelle compétition. Un début de réponse limpide a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).