Résultat municipale 2026 à Lagord (17140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lagord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lagord, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lagord [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno BARBIER
Bruno BARBIER (24 élus) LAGORD AUTREMENT 		2 210 60,07%
  • Bruno BARBIER
  • Fabienne MICHEL-PERRICHOT
  • Sébastien LE MAUX
  • Noémie SUAREZ
  • Pierre DETEIX
  • Pauline OLLIVIER-AUDROIN
  • Pascal LARUE
  • Céline GIRARD
  • Julien PATRIER
  • Stéphanie BETOULLE
  • Olivier ZEKRI
  • Agnès PHILIPPE
  • Thierry SAYAH
  • Edwige PROUTEAU
  • Christophe THEUIL
  • Martine COURS
  • Ludovic PINTO
  • Christèle SAPIN
  • Luc REBEYROL
  • Astrid CAURIT
  • William DAYMON
  • Inès CAPDECOMME
  • Sébastien FREMOND
  • Diane LOMBROSO
Séverine LACOSTE
Séverine LACOSTE (5 élus) LAGORD ENSEMBLE 		1 469 39,93%
  • Séverine LACOSTE
  • Bruno MARTIN
  • Samantha VALLERRE-LESCOUZERE
  • Xavier BECH
  • Isabelle MARCILLY
Participation au scrutin Lagord
Taux de participation 59,77%
Taux d'abstention 40,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 3 771

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Charente-Maritime ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Charente-Maritime. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Lagord