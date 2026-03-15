Résultat municipale 2026 à Laguiole (12210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Laguiole a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Laguiole, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Laguiole [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc VIEILLESCAZES
Jean-Marc VIEILLESCAZES (12 élus) EN TRANSPARENCE AVEC VOUS POUR LA COMMUNE DE LAGUIOLE 		371 53,15%
  • Jean-Marc VIEILLESCAZES
  • Marjorie CAYRON
  • Mathurin CHAUFFOUR
  • Laurence SALABERT
  • Jean-François ALAUX
  • Stéphanie COUTOU
  • Jean-Marc RIBANO
  • Rachel DIMMERS
  • Mickael COIGNET
  • Nadine FALAIZE
  • David BALGUERIE
  • Bénédicte BRUN
André BRAS
André BRAS (3 élus) ENSEMBLE POUR LAGUIOLE 		327 46,85%
  • André BRAS
  • Cécile MIJOULE
  • Jean-Antoine MAIRINIAC
Participation au scrutin Laguiole
Taux de participation 79,14%
Taux d'abstention 20,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Nombre de votants 732

Source : ministère de l’Intérieur

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