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19:16 - Élections municipales à Laguiole : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Laguiole mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient impacter les résultats des élections municipales. Avec un taux de chômage de 3,40% et une densité de population de 19 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 21,70%, souligne que l'agriculture reste une part significative de la ville. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,99%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,43%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 29,25%, comme à Laguiole, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Laguiole Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Laguiole en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,26% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 36,17% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 8,07% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Laguiole comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 26,37% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,56% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 33,19% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Laguiole aux dernières élections ? Il y a six ans à Laguiole, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 75,92 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un niveau remarquable alors que l'épidémie de coronavirus affectait le pays. N'oublions pas que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 774 habitants qui ont voté au premier tour, soit 83,41 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 59,06 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 76,53 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 58,39 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une localité fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays. En marge de cette élection municipale 2026, la valeur de la participation agira en définitive sur les résultats de Laguiole.

15:59 - Laguiole : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Stéphane Mazars (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 56,53% au premier tour, devant Jean-Philippe Chartier (Rassemblement National) avec 29,56%. Le second round n'a pas changé grand chose, Stéphane Mazars culminant à 66,81% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,37%). Le panorama politique de Laguiole a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Laguiole s'était clairement ancrée à le centre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Laguiole plébiscitaient Stéphane Mazars (Ensemble !) avec 57,97% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 78,54%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Laguiole était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,22% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,26%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en livrant 63,83% pour Emmanuel Macron, contre 36,17% pour de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Laguiole avant les élections municipales de 2026 ? Côté fiscalité de Laguiole, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 446 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 970 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 39,55 % en 2024 (contre 17,71 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 92 410 € en 2024. Un total bien loin des 226 100 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 10,95 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Laguiole À Laguiole, les résultats des élections municipales de 2020 ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin à l'époque, Vincent Alazard a raflé la première place en obtenant 59,18% des suffrages. Derrière, Cathy Chauffour a capté 271 bulletins valides (40,81%). Cette victoire sans appel a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Laguiole, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour le camp adverse, renverser une majorité si large représentera ce dimanche un challenge titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.