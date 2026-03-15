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19:20 - Laigné-Saint-Gervais : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Laigné-Saint-Gervais, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 269 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 111 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (90,06%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,99% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,83%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 988 euros/an. En conclusion, à Laigné-Saint-Gervais, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en position de force à Laigné-Saint-Gervais Le parti à la flamme n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale à Laigné-Saint-Gervais en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 26,40% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,72% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 21,09% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite réunissait 45,47% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,89% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 36,65% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 42,85% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 32,28 % à Laigné-Saint-Gervais aux dernières municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 32,28 % à Laigné-Saint-Gervais lors des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, la pandémie du coronavirus ayant fortement pesé sur la compétition. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se manifestent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 77,05 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 43,76 % au premier tour en 2022 à 69,21 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 49,58 % (51,49 % au national). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité s'affiche donc résolument comme une contrée assez peu mobilisée. En ce jour d'élections municipales 2026 à Laigné-Saint-Gervais, cette donnée sera en tout cas observée de près.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Laigné-Saint-Gervais a-t-elle voté ? La situation politique de Laigné-Saint-Gervais a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Laigné-Saint-Gervais avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 34,89% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Romain Lemoigne (Rassemblement National) en pole position avec 36,65% au premier tour, devant Eric Martineau (Ensemble !) avec 30,89%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Eric Martineau (Majorité présidentielle), avec 57,15%.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Laigné-Saint-Gervais ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Laigné-Saint-Gervais soutenaient en priorité Eric Martineau (Ensemble !) avec 25,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Eric Martineau virant de nouveau en tête avec 54,53% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Laigné-Saint-Gervais qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 30,76% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 26,40%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en livrant 56,28% pour Emmanuel Macron, contre 43,72% pour de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Laigné-Saint-Gervais comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Laigné-Saint-Gervais En matière d'impôts locaux à Laigné-Saint-Gervais, la recette fiscale par foyer s'est établie à 720 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 604 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 48,31 % en 2024 (contre 24,71 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 10 500 euros en 2024, bien en deçà des 327 570 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 15,41 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Laigné-Saint-Gervais ? Il peut se révéler instructif de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Laigné-Saint-Gervais. Unique liste en présence, la liste menée par Nathalie Dupont a sans surprise rassemblé 530 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Laigné-Saint-Gervais, ce décor pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux à la suite de cette élection sans véritable compétition. La liste des candidats donne certainement d'ores et déjà une première réponse.