Résultat municipale 2026 à Laigné-Saint-Gervais (72220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Laigné-Saint-Gervais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Laigné-Saint-Gervais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Laigné-Saint-Gervais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles POUSSE
Gilles POUSSE (23 élus) Une équipe nouvelle, un souffle nouveau 		1 334 56,67%
  • Gilles POUSSE
  • Olivia LAIR
  • François JOUSSE
  • Nicole HUREAU
  • Philippe POTTIER
  • Fabienne DEBAULIEU
  • Frédéric DURFORT
  • Sabrina HOUDAYER
  • Bastien LEVRARD
  • Carole OMET
  • Damien HOUDAYER
  • Cécile RICHER FORTIER
  • Charlie JAVELLE
  • Caroline BOUGEANT
  • Charles BOURGE
  • Sophie VALETTE
  • Xavier FROGER
  • Elisabeth COLLET FOURMY
  • Harold COULON
  • Nathalie VOISIN
  • Michel ROYAU
  • Audrey MONIER
  • Arnaud BIBIENNE
Anne GRÈS
Anne GRÈS (3 élus) LAIGNE-SAINT-GERVAIS, UNE COMMUNE, NOTRE AVENIR 		536 22,77%
  • Anne GRÈS
  • Thierry GEORGES
  • Mathilde PLU
Aldric DERRÉ
Aldric DERRÉ (3 élus) UNE VOLONTÉ POUR NOS DEUX VILLAGES, DÉFUSION-COOPÉRATION-DÉMOCRATIE 		484 20,56%
  • Aldric DERRÉ
  • Anne-Catherine MARREAU
  • Stéphane DHOMMÉE
Participation au scrutin Laigné-Saint-Gervais
Taux de participation 66,42%
Taux d'abstention 33,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 2 401

Source : ministère de l’Intérieur

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