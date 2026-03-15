Résultat municipale 2026 à Lailly-en-Val (45740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lailly-en-Val a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lailly-en-Val, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lailly-en-Val [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier CANET
Didier CANET (18 élus) LAILLY EN VAL, NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR 		656 52,48%
  • Didier CANET
  • Maryline MACEDO
  • Stéphane GAULTIER
  • Florence BRETON
  • Philippe PLOUSEAU
  • Hélène FORCE
  • Alexandre MARTINS
  • Sandra DJAROU
  • Stéphane MENEAU
  • Danielle BERRY
  • Philippe BONNAL
  • Hélène GAUTHEY
  • Dominique DANGE
  • Deborah DORARD
  • Fabien LACHEUX
  • Ludivine MELLOT
  • Christopher LEQUÉMENER
  • Alexandra BRIANT
Emmanuelle FOSSIER
Emmanuelle FOSSIER (5 élus) UNIS POUR LAILLY 		594 47,52%
  • Emmanuelle FOSSIER
  • Stéphane HIPPOLYTE
  • Aodren LE FAOU
  • Alexandre PIERRE
  • Brigitte LEMOINE
Participation au scrutin Lailly-en-Val
Taux de participation 56,87%
Taux d'abstention 43,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 1 292

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Centre-Val de Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le Centre-Val de Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Lailly-en-Val