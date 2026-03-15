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19:18 - Comprendre l'électorat de Lailly-en-Val : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Lailly-en-Val, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections municipales ? Avec 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,59%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (84,94%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1517 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,73%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,35%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Lailly-en-Val mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,01% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Lailly-en-Val Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Lailly-en-Val en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 30,84% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,68% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 28,08% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Lailly-en-Val comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 38,22% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,57% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 47,18% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Lailly-en-Val aux municipales ? Il y a six ans à Lailly-en-Val, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 53,02 % des inscrits se déplacer aux urnes dans la commune, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 1 159 votants qui s'étaient manifestés, la pandémie du Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour le vote. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens votent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs suscité un fort engouement, avec 76,39 % de participation dans la ville (23,61 % d'abstention). Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 45,67 % (47,51 % au national), avant de bondir à 66,83 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 51,99 % des électeurs. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une zone relativement attachée au vote face aux moyennes nationales. L'envie d'aller voter des électeurs de Lailly-en-Val constituera en tout cas un gros enjeu pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Lailly-en-Val : retour sur les derniers scrutins en date Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Lailly-en-Val avaient placé en tête Tiffanie Rabault (Rassemblement National) avec 40,57% au premier tour, devant Stéphanie Rist (Ensemble !) avec 27,43%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Stéphanie Rist (Majorité présidentielle) en tête avec 52,82%. Lors du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Lailly-en-Val avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,22% des votes. L'orientation des électeurs de Lailly-en-Val a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Lailly-en-Val présentait un équilibre complexe il y a 4 ans La physionomie politique de Lailly-en-Val révèle une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Lailly-en-Val choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,84% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 27,52%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,32% pour Emmanuel Macron, contre 47,68% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Lailly-en-Val accordaient leurs suffrages à Stéphanie Rist (Ensemble !) avec 28,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,81%.

12:58 - Les électeurs de Lailly-en-Val se prononceront-ils sur la question fiscale ? Avec la montée des prélèvements locaux à Lailly-en-Val, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,89 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 28 000 euros environ, loin des quelque 345 200 euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Lailly-en-Val s'est établi à 36,66 % en 2024 (contre 17,38 % en 2020). Notons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Lailly-en-Val a atteint environ 635 euros en 2024 (contre 489 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Lailly-en-Val Qui avait remporté les municipales en 2020 à Lailly-en-Val ? Dès le premier tour à l'époque, Philippe Gaudry a viré en tête en récoltant 74,82% des soutiens. En deuxième position, Aurélie Grosjean a obtenu 285 voix (25,17%). Cette victoire au premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Lailly-en-Val, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante place l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.