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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lalbenque Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lalbenque montrent des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des élections municipales. La répartition démographique peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 30,36% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (74,72%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1137 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,71%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,37%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Lalbenque mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,76% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le RN marque des points à Lalbenque Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière élection municipale à Lalbenque en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 20,75% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,30% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 9,52% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Lalbenque comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 28,15% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 25,36% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 25,25% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Lalbenque aux dernières élections ? Dans le cadre des municipales de 2026 à Lalbenque, l'absence ou non de votants jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. L'abstention s'élevait à 32,78 % pour le premier tour des élections de 2020 (un taux particulièrement faible), la pandémie du Covid-19 ayant fortement pesé sur l'événement. Les municipales demeurent en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les électeurs votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 17,09 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 38,84 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,69 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 39,41 % des inscrits. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Lalbenque : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Les législatives à Lalbenque organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Aurélien Pradié (Les Républicains) en pole position avec 39,49% au premier tour, devant Slavka Mihaylova (Rassemblement National) avec 25,36%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Aurélien Pradié culminant à 51,43% des votes localement. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Lalbenque avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (28,15%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,47% des voix. .

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Lalbenque lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Lalbenque plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 25,04% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,27%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,70% pour Emmanuel Macron, contre 42,30% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Lalbenque plébiscitaient Aurélien Pradié (LR) avec 43,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,07% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils augmenté à Lalbenque ? À Lalbenque, en matière de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 752 € en 2024 (année des dernières données) contre 484 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 37,24 % en 2024 (contre 13,78 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 44 400 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 236 740 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 11,10 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Lalbenque Lors des élections municipales il y a six ans à Lalbenque, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. À l'occasion du premier vote, Stéphane Dolo a décroché la pole position en rassemblant 385 soutiens (40,44%). Dans la position de la principale opposante, Liliane Lugol a engrangé 287 suffrages en sa faveur (30,14%). La troisième place est revenue à Sébastien Nodari, avec 280 suffrages (29,41%). Ce delta imposant instaurait un rapport de force manifeste en aval du premier tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Liliane Lugol l'a finalement emporté avec 53,72% des suffrages, face à Stéphane Dolo avec 466 votants (46,27%). C'est cependant un renversement complet de situation qui est survenu, où les réserves de voix ont été pleinement cruciales. Stéphane Dolo a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 179 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. Pour cette municipale 2026 à Lalbenque, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps.