Résultat municipale 2026 à Lalbenque (46230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lalbenque a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lalbenque, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lalbenque [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien NODARI
Sébastien NODARI (16 élus) LALBENQUE ENERGIE COMMUNE 		697 62,40%
  • Sébastien NODARI
  • Magali COQUOIN
  • Fabrice HODJIGUE
  • Sylviane TISON
  • Charles LONJOU
  • Joëlle SERENNE
  • Philippe PARIAT
  • Delphine PAGUESSORHAYE
  • Aymeric DELON
  • Géraldine GUIRAL
  • Denis FRAUX
  • Johanna DAUTEUILLE
  • Serge SPERANDIO
  • Patricia BOURGNOU
  • Jean-Luc TESTUT
  • Sandra MOVSESSIAN
Kévin DELON
Kévin DELON (3 élus) Lalbenque Ensemble 		420 37,60%
  • Kévin DELON
  • Myriam LÉZOURET-CONQUET
  • Serge CHARONNAT
Participation au scrutin Lalbenque
Taux de participation 76,02%
Taux d'abstention 23,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,02%
Nombre de votants 1 192

Source : ministère de l’Intérieur

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