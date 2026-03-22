Résultat municipale 2026 à Lalinde (24150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lalinde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lalinde, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lalinde [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse GERARD (17 élus) L'AVENIR C'EST MAINTENANT
|769
|47,82%
|
|Christian BOURRIER (5 élus) AGIR POUR LALINDE
|673
|41,85%
|
|Esther FARGUES (1 élu) Engagés pour Lalinde
|166
|10,32%
|
|Participation au scrutin
|Lalinde
|Taux de participation
|66,03%
|Taux d'abstention
|33,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Nombre de votants
|1 656
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Lalinde - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse GERARD (Ballotage) L'AVENIR C'EST MAINTENANT
|645
|40,80%
|Christian BOURRIER (Ballotage) AGIR POUR LALINDE
|609
|38,52%
|Esther FARGUES (Ballotage) Engagés pour Lalinde
|327
|20,68%
|Participation au scrutin
|Lalinde
|Taux de participation
|65,59%
|Taux d'abstention
|34,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Nombre de votants
|1 645
Election municipale 2026 à Lalinde [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lalinde sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lalinde.
L'actu des élections municipales 2026 à Lalinde
18:37 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Lalinde
Les élections législatives à Lalinde organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Serge Muller (Rassemblement National) en tête avec 38,79% au premier tour, devant Christophe Cathus (Union de la gauche) avec 33,21%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Christophe Cathus (Union de la gauche) en tête avec 52,47%. À l'occasion du match européen précédemment, les électeurs de Lalinde avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,61% des votes. Le paysage politique de Lalinde a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.
15:57 - Le résultat des dernières élections à Lalinde
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Lalinde ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral, Jérôme Boullet a distancé ses adversaires en recueillant 726 voix (50,98%). Juste derrière, Christine Vergez a recueilli 25,07% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jérôme Boullet a clôturé le match d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Lalinde, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour l'opposition, renverser une majorité si large représentera ce dimanche le principal défi, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Lalinde pour le 2e tour ?
Comme le montre la liste des candidats au second tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les votants peuvent donc choisir ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Christian Bourrier sous l'étiquette DIV ("Agir Pour Lalinde"), Maryse Gerard avec la liste "L'avenir C'est Maintenant" (DIV) et Esther Fargues avec la liste "Engagés Pour Lalinde" (DIV). L'horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Lalinde a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Lalinde
Maryse Gerard a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale à Lalinde la semaine dernière, avec 40,80 % des voix. Dans son sillage, Christian Bourrier a pris la position de dauphin avec 38,52 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Esther Fargues est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Lalinde, le rendez-vous électoral a mobilisé 65,59 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Villes voisines de Lalinde
- Lalinde (24150)
- Ecole primaire à Lalinde
- Maternités à Lalinde
- Crèches et garderies à Lalinde
- Classement des collèges à Lalinde
- Salaires à Lalinde
- Impôts à Lalinde
- Dette et budget de Lalinde
- Climat et historique météo de Lalinde
- Accidents à Lalinde
- Délinquance à Lalinde
- Inondations à Lalinde
- Nombre de médecins à Lalinde
- Pollution à Lalinde
- Entreprises à Lalinde
- Prix immobilier à Lalinde