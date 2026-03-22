Résultat municipale 2026 à Lalinde (24150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lalinde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lalinde, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lalinde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse GERARD
Maryse GERARD (17 élus) L'AVENIR C'EST MAINTENANT 		769 47,82%
  • Maryse GERARD
  • Serge MAZE
  • Julie CLARET
  • Patrick BOURGES
  • Béatrice PELTIER
  • Philippe DERACO
  • Mélanie VEROUL
  • Christian LECLERCQ
  • Laure BRÉANT-ROSALES
  • Hervé MEDJEBER
  • Sylvie LAPARRE CLARET
  • Alexandre BUREAU
  • Katie MIRAILLES RIU
  • Mustafa FENOUCHE
  • Christelle CUGNY-CORION
  • Boris TATCHEV
  • Viviane REZENDE-PEDRO
Christian BOURRIER
Christian BOURRIER (5 élus) AGIR POUR LALINDE 		673 41,85%
  • Christian BOURRIER
  • Béatrice VERLHIAC
  • Serge HENDRICKX
  • Marie-José MANCEL
  • Jean-Marc RICAUD
Esther FARGUES
Esther FARGUES (1 élu) Engagés pour Lalinde 		166 10,32%
  • Esther FARGUES
Participation au scrutin Lalinde
Taux de participation 66,03%
Taux d'abstention 33,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 1 656

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Lalinde - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse GERARD
Maryse GERARD (Ballotage) L'AVENIR C'EST MAINTENANT 		645 40,80%
Christian BOURRIER
Christian BOURRIER (Ballotage) AGIR POUR LALINDE 		609 38,52%
Esther FARGUES
Esther FARGUES (Ballotage) Engagés pour Lalinde 		327 20,68%
Participation au scrutin Lalinde
Taux de participation 65,59%
Taux d'abstention 34,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 1 645

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