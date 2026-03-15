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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lamasquère Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Lamasquère comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 660 logements pour 1 655 habitants, la densité de la commune est de 271 hab/km². L'existence de 99 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (6,97%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,10% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 48,30% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 190,37 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. En somme, à Lamasquère, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - La montée du vote RN RN à Lamasquère avant les élections de 2026 Le parti nationaliste n'était pas représenté à la dernière municipale à Lamasquère en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,59% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 47,47% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 25,17% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Lamasquère comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 40,24% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,67% pour le RN. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 51,22% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Arnaud Simion.

16:58 - Les électeurs de Lamasquère très mobilisés lors des scrutins Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Lamasquère sera capitale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 33,20 % lors du dernier scrutin local, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux, en pleine pandémie de Covid à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 12,76 % dans la ville (contre 87,24 % de participation). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 32,65 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 20,30 %, contre 46,05 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Lamasquère Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Les élections européennes de 2024 à Lamasquère avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,24%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 14,91% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Lamasquère avaient ensuite propulsé aux avants-postes Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) avec 43,67% au premier tour, devant Arnaud Simion (Union de la gauche) avec 27,76%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nadine Demange-Fierlej culminant à 51,22% des voix localement.

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Lamasquère lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Lamasquère accordaient leurs suffrages à Lydia Aiello (RN) avec 25,17% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Fabien Jouve (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 54,00%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Lamasquère accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 29,59%, devant Emmanuel Macron avec 24,66%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,53% pour Emmanuel Macron, contre 47,47% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Lamasquère révèle un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Lamasquère : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal Pour ce qui concerne les contributions locales à Lamasquère, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 714 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 745 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à 36,17 % en 2024 (contre 13,27 % en 2020). Cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 16 590 € en 2024, contre quelque 385 900 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 17,44 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - La liste "Lamasquere Une Passion Commune" grande gagnante de la dernière élection municipale à Lamasquère Il peut se révéler éclairant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Lamasquère. Lors du premier rendez-vous électoral, Christelle Matheu a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 58,48% des voix. À ses trousses, Stéphane Cazaux a recueilli 279 voix (41,51%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Christelle Matheu a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Lamasquère, cette répartition historique des voix pose les bases. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.