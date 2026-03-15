Résultat municipale 2026 à Lamasquère (31600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Lamasquère - Tour 1
- Election municipale 2026 à Lamasquère [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lamasquère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lamasquère, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamasquère [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christelle MATHEU (17 élus) asquere unis pour la commune
|650
|74,20%
|
|Dimitri BOY (2 élus) BIEN VIVRE A LAMASQUERE
|226
|25,80%
|
|Participation au scrutin
|Lamasquère
|Taux de participation
|74,63%
|Taux d'abstention
|25,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Nombre de votants
|897
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Lamasquère [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Lamasquère en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Lamasquère
19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lamasquère
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Lamasquère comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 660 logements pour 1 655 habitants, la densité de la commune est de 271 hab/km². L'existence de 99 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (6,97%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,10% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 48,30% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 190,37 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. En somme, à Lamasquère, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.
17:57 - La montée du vote RN RN à Lamasquère avant les élections de 2026
Le parti nationaliste n'était pas représenté à la dernière municipale à Lamasquère en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,59% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 47,47% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 25,17% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Lamasquère comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 40,24% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,67% pour le RN. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 51,22% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Arnaud Simion.
16:58 - Les électeurs de Lamasquère très mobilisés lors des scrutins
Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Lamasquère sera capitale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 33,20 % lors du dernier scrutin local, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux, en pleine pandémie de Covid à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 12,76 % dans la ville (contre 87,24 % de participation). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 32,65 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 20,30 %, contre 46,05 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Lamasquère
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Les élections européennes de 2024 à Lamasquère avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,24%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 14,91% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Lamasquère avaient ensuite propulsé aux avants-postes Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) avec 43,67% au premier tour, devant Arnaud Simion (Union de la gauche) avec 27,76%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nadine Demange-Fierlej culminant à 51,22% des voix localement.
14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Lamasquère lors de la dernière présidentielle ?
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Lamasquère accordaient leurs suffrages à Lydia Aiello (RN) avec 25,17% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Fabien Jouve (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 54,00%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Lamasquère accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 29,59%, devant Emmanuel Macron avec 24,66%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,53% pour Emmanuel Macron, contre 47,47% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Lamasquère révèle un bastion pour le courant national-populiste.
12:58 - Lamasquère : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal
Pour ce qui concerne les contributions locales à Lamasquère, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 714 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 745 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à 36,17 % en 2024 (contre 13,27 % en 2020). Cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 16 590 € en 2024, contre quelque 385 900 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 17,44 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - La liste "Lamasquere Une Passion Commune" grande gagnante de la dernière élection municipale à Lamasquère
Il peut se révéler éclairant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Lamasquère. Lors du premier rendez-vous électoral, Christelle Matheu a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 58,48% des voix. À ses trousses, Stéphane Cazaux a recueilli 279 voix (41,51%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Christelle Matheu a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Lamasquère, cette répartition historique des voix pose les bases. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Lamasquère : les horaires du bureau de vote
Le bureau de vote de la commune de Lamasquère fermera ses portes à 18 heures pour le dépouillement. Ce dimanche 15 mars, les 1 118 électeurs de Lamasquère sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour connaître qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Lamasquère. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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