Résultat municipale 2026 à Lamasquère (31600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lamasquère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lamasquère, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamasquère [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christelle MATHEU
Christelle MATHEU (17 élus) asquere unis pour la commune 		650 74,20%
  • Christelle MATHEU
  • Rudy BOSS
  • Agnes PAUCHET
  • Xavier ESPAGNOL
  • Corinne MANCEL
  • Eric LE MAILLOUX
  • Anne GARAIL-DELERIS
  • Michel ORNAGHI
  • Cécile PALLAS
  • Frank OPITZ
  • Laëtitia FORJAN
  • Julien BOURDERIOUX
  • Anne Cécile CONRARDY
  • Nicolas NARDIN
  • Monique BARTHEZ EPOUSE ESCUSA
  • Michel COTTET
  • Delphine BOUYENVAL
Dimitri BOY
Dimitri BOY (2 élus) BIEN VIVRE A LAMASQUERE 		226 25,80%
  • Dimitri BOY
  • Virgine CAZAUX
Participation au scrutin Lamasquère
Taux de participation 74,63%
Taux d'abstention 25,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 897

Source : ministère de l’Intérieur

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