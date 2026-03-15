Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor

Tête de listeListe
Stéphane Sallier Dupin (de)
Stéphane Sallier Dupin (de) Liste des Républicains
Lamballe-Avenir
  • Stéphane Sallier Dupin (de)
  • Samy Goaster
  • Nicolas Lormel
  • Myriam Carimalo
  • Gilles Bourré
  • Manuella Gueguen
  • Philippe Dubois
  • Véronique Delaitre
  • Jean-Luc Guymard
  • Marie-Sergine Bezard
  • Brice Le Doledec
  • Vanessa Gertsch
  • Christophe Thomas
  • Nathalie Corlay
  • Xavier Beaudet
  • Georgette Machlout
  • Bertrand Martin
  • Julia Bouguet
  • Thierry Sagory
  • Tiphaine Gibier-Godel
  • Matthieu Bernard
  • Mihaela Rusu
  • Dominique Lamirand
  • Fabienne Poilbout
  • Jean Maurice Brunet
  • André Merian
  • Romuald Juest
  • Elisabeth Le Gall
  • Bernard Lévêque
  • Christelle Gibier Simonet
  • Alain Monmarché
  • Mireille Quilici
  • Tanguy Lagadeuc
  • Florence Lesne
  • Patrick Brossault
Antoine Ravard
Antoine Ravard Liste divers gauche
Une dynamique collective pour Lamballe-Armor
  • Antoine Ravard
  • Nadège Le Guen
  • David Burlot
  • Nathalie Bouzid
  • Goulven Lintanf
  • Laurence Urvoy
  • Pierrick Brexel
  • Estelle Garoche
  • Jérôme L'Heveder
  • Camille Cauret
  • René Le Boulanger
  • Celine Huvelin
  • Laurent Gauthier
  • Céline Fortin
  • Nathan Bourges
  • Stéphanie Davy-Carto
  • Jean-Louis Boulin
  • Christelle Levy Robert
  • Stephane Bonot
  • Laëtitia Richeux
  • Jean-Pierre Boulard
  • Anne Autret
  • Laurent Queffurus
  • Diane King
  • Fabien Vitel
  • Suzele Louet
  • Benoit Guinard
  • Gwenaelle Kergroas Le Priol
  • Jean-Noël Chesnais
  • Pascale Macé
  • Benoit Houzé
  • Laurence Zellner
  • Hervé Lhostellier
  • Nathalie Geffray
  • Olivier Hion
Sylvain Bernu
Sylvain Bernu Liste divers centre
Réussir Lamballe-Armor avec vous
  • Sylvain Bernu
  • Nathalie Bidanel
  • Rémi Groigno
  • Ann-Gaël Thomas
  • Maxime Vincent
  • Sandra Beurier
  • Jérôme Derrien
  • Josianne Jegu
  • Sébastien M'Barek
  • Laurence Rio
  • François Caillibotte
  • Claire-Lise Gicquel-Guerrier
  • Patrick Huet
  • Colette Le Boucher
  • Thomas Favrel
  • Sylvie Dupuy
  • Grégory Jaffrelot
  • Nathalie Leboeuf
  • François Briend
  • Florence Morin
  • Julien Biard
  • Azilis Le Gall
  • Régis Poisson
  • Marie-Catherine Becel (garcia)
  • Aurélien Jégu
  • Véronique Fourchon
  • Cédric Departout
  • Julie Lefort
  • Philippe Lévron
  • Anne Cécile Villain
  • Julien Mahe
  • Sylvie Charlot
  • Christophe Sandouly
  • Guénola Lamande
  • Serge Andrieux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Hercouët
Philippe Hercouët (27 élus) Allons plus loin ensemble 		3 053 50,25%
  • Philippe Hercouët
  • Laurence Urvoy
  • Alain Gouezin
  • Nathalie Bouzid
  • Pierrick Briens
  • Nadège Le Guen
  • René Le Boulanger
  • Céline Fortin
  • David Burlot
  • Laëtitia Richeux
  • Thierry Royer
  • Josianne Jegu
  • Thierry Gauvrit
  • Christelle Levy
  • Fabien Vitel
  • Camille Cauret
  • Thierry Le Maux
  • Christine Le Moigne
  • David Grimault
  • Hélène Lavenu De Naveran
  • Jean-François Benoit
  • Fabienne Arthemise
  • Pierrick Brexel
  • Nadine Gillard
  • Jérôme L'heveder
  • Virginie Pecha
  • Goulven Lintanf
Stéphane De Sallier Dupin
Stéphane De Sallier Dupin (5 élus) Un nouveau cap pour lamballe-armor 		1 899 31,25%
  • Stéphane De Sallier Dupin
  • Caroline Merian
  • Jean-Luc Guymard
  • Samy Goaster
  • Yves Megret
Sylvain Bernu
Sylvain Bernu (3 élus) Reussir lamballe-armor avec vous 		1 123 18,48%
  • Sylvain Bernu
  • Colette Le Boucher
  • Sébastien M'barek
Participation au scrutin Lamballe-Armor
Taux de participation 50,64%
Taux d'abstention 49,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 227

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Hercouët
Philippe Hercouët Allons plus loin ensemble 		2 729 43,54%
Stéphane De Sallier Dupin
Stéphane De Sallier Dupin Un nouveau cap pour lamballe-armor 		1 831 29,21%
Sylvain Bernu
Sylvain Bernu Reussir lamballe-armor avec vous 		1 113 17,75%
David L'henoret
David L'henoret Terres de gauche 		594 9,47%
Participation au scrutin Lamballe-Armor
Taux de participation 52,49%
Taux d'abstention 47,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 446

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Cauret
Loïc Cauret (25 élus) Progressons ensemble 		3 375 52,31%
  • Loïc Cauret
  • Marie-Christine Cleret
  • Christian Nestout
  • Lydie Philippe
  • René Le Boulanger
  • Christine Prunaud
  • Philippe Hercouet
  • Laurence Urvoy
  • Thierry Gauvrit
  • Pascale Languille
  • Denis Michelet
  • Valérie Boishardy
  • Thomas Favrel
  • Nathalie Bouzid
  • Julien Houze
  • Danielle Aubry
  • Jean-François Benoit
  • Nadine Gillard
  • Bernard Morel
  • Chantal Bouexiere
  • Jean-Paul Colleu
  • Paulette Dobet-Pincemin
  • Roland Gombert
  • Sandra Mahe
  • Roger Rouille
Stéphane De Sallier Dupin
Stéphane De Sallier Dupin (8 élus) Lamball'avenir 		3 076 47,68%
  • Stéphane De Sallier Dupin
  • Marie-Antoinette Rouxel
  • Jean-Luc Guymard
  • Marie-Antoinette Defossez-Mahé
  • Yves Megret
  • Marie-Hélène Metais
  • Benoît Le Vourc'h
  • Caroline Merian
Participation au scrutin Lamballe-Armor
Taux de participation 72,65%
Taux d'abstention 27,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,80%
Nombre de votants 6 706

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