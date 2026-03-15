Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lamballe-Armor sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lamballe-Armor.
L'actu des élections municipales 2026 à Lamballe-Armor
13:09 - Quel était le résultat des dernières municipales à Lamballe-Armor ?
Quel bilan peut-on tirer des résultats des élections municipales précédentes à Lamballe-Armor ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Philippe Hercouët (Divers gauche) a dominé le scrutin en récoltant 43,54% des suffrages. À sa poursuite, Stéphane De Sallier Dupin (Les Républicains) a obtenu 1 831 bulletins valides (29,21%). La troisième place est revenue à Sylvain Bernu (Divers), glanant 1 113 suffrages (17,75%). Une distance substantielle. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Philippe Hercouët l'a finalement emporté avec 3 053 suffrages (50,25%), face à Stéphane De Sallier Dupin qui a obtenu 31,25% des votants et Sylvain Bernu avec 1 123 votants (18,48%). La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est élargi, scellant une victoire nette et décisive. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute tiré parti du transfert des voix des partisans des listes de gauche éliminées, engrangeant 324 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Lamballe-Armor ?
Les 15 bureaux de vote de la ville de Lamballe-Armor sont accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de faire leur choix. Les élections municipales sont l'occasion pour les électeurs de Lamballe-Armor de réagir sur la manière dont est gérée leur localité. À Lamballe-Armor et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui succédera à Philippe Hercouët (Divers gauche), qui a gagné la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor
|Tête de listeListe
|
Stéphane Sallier Dupin (de)
Liste des Républicains
Lamballe-Avenir
|
|
Antoine Ravard
Liste divers gauche
Une dynamique collective pour Lamballe-Armor
|
|
Sylvain Bernu
Liste divers centre
Réussir Lamballe-Armor avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Hercouët (27 élus) Allons plus loin ensemble
|3 053
|50,25%
|
|Stéphane De Sallier Dupin (5 élus) Un nouveau cap pour lamballe-armor
|1 899
|31,25%
|
|Sylvain Bernu (3 élus) Reussir lamballe-armor avec vous
|1 123
|18,48%
|
|Participation au scrutin
|Lamballe-Armor
|Taux de participation
|50,64%
|Taux d'abstention
|49,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 227
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Hercouët Allons plus loin ensemble
|2 729
|43,54%
|Stéphane De Sallier Dupin Un nouveau cap pour lamballe-armor
|1 831
|29,21%
|Sylvain Bernu Reussir lamballe-armor avec vous
|1 113
|17,75%
|David L'henoret Terres de gauche
|594
|9,47%
|Participation au scrutin
|Lamballe-Armor
|Taux de participation
|52,49%
|Taux d'abstention
|47,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 446
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Cauret (25 élus) Progressons ensemble
|3 375
|52,31%
|
|Stéphane De Sallier Dupin (8 élus) Lamball'avenir
|3 076
|47,68%
|
|Participation au scrutin
|Lamballe-Armor
|Taux de participation
|72,65%
|Taux d'abstention
|27,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,80%
|Nombre de votants
|6 706
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