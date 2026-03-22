Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lamballe-Armor sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lamballe-Armor.
L'actu des élections municipales 2026 à Lamballe-Armor
11:48 - Stéphane Sallier Dupin (De), Antoine Ravard et Sylvain Bernu forment le trio de tête à Lamballe-Armor
Dans le cadre du premier tour des municipales à Lamballe-Armor, le rendez-vous a vu 65,87 % des inscrits se déplacer sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Stéphane Sallier Dupin (De) (Les Républicains) qui s'est placé en première position avec 35,27 % des bulletins valides. Derrière, Antoine Ravard (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 34,11 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Sylvain Bernu, étiqueté Divers centre, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lamballe-Armor
Le deuxième tour des élections municipales à Lamballe-Armor a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Sallier Dupin (de)
Liste des Républicains
Lamballe-Avenir
|
|
Antoine Ravard
Liste divers gauche
Une dynamique collective pour Lamballe-Armor
|
|
Sylvain Bernu
Liste divers centre
Réussir Lamballe-Armor avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane SALLIER DUPIN (DE) (Ballotage) Lamballe-Avenir
|2 956
|35,27%
|Antoine RAVARD (Ballotage) Une dynamique collective pour Lamballe-Armor
|2 858
|34,11%
|Sylvain BERNU (Ballotage) Réussir Lamballe-Armor avec vous
|2 566
|30,62%
|Participation au scrutin
|Lamballe-Armor
|Taux de participation
|65,87%
|Taux d'abstention
|34,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|8 599
Source : ministère de l’Intérieur
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