Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lamballe-Armor

Le deuxième tour des élections municipales à Lamballe-Armor a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Sallier Dupin (de)
Stéphane Sallier Dupin (de) Liste des Républicains
Lamballe-Avenir
  • Stéphane Sallier Dupin (de)
  • Samy Goaster
  • Nicolas Lormel
  • Myriam Carimalo
  • Gilles Bourré
  • Manuella Gueguen
  • Philippe Dubois
  • Véronique Delaitre
  • Jean-Luc Guymard
  • Marie-Sergine Bezard
  • Brice Le Doledec
  • Vanessa Gertsch
  • Christophe Thomas
  • Nathalie Corlay
  • Xavier Beaudet
  • Georgette Machlout
  • Bertrand Martin
  • Julia Bouguet
  • Thierry Sagory
  • Tiphaine Gibier-Godel
  • Matthieu Bernard
  • Mihaela Rusu
  • Dominique Lamirand
  • Fabienne Poilbout
  • Jean Maurice Brunet
  • Andréa Merian
  • Romuald Juest
  • Elisabeth Le Gall
  • Bernard Lévêque
  • Christelle Gibier Simonet
  • Alain Monmarché
  • Mireille Quilici
  • Tanguy Lagadeuc
  • Florence Lesne
  • Patrick Brossault
Antoine Ravard
Antoine Ravard Liste divers gauche
Une dynamique collective pour Lamballe-Armor
  • Antoine Ravard
  • Nadège Le Guen
  • David Burlot
  • Nathalie Bouzid
  • Goulven Lintanf
  • Laurence Urvoy
  • Pierrick Brexel
  • Estelle Garoche
  • Jérôme L'Heveder
  • Camille Cauret
  • René Le Boulanger
  • Celine Huvelin
  • Laurent Gauthier
  • Céline Fortin
  • Nathan Bourges
  • Stéphanie Davy-Carto
  • Jean-Louis Boulin
  • Christelle Levy Robert
  • Stephane Bonot
  • Laëtitia Richeux
  • Jean-Pierre Boulard
  • Anne Autret
  • Laurent Queffurus
  • Diane King
  • Fabien Vitel
  • Suzele Louet
  • Benoit Guinard
  • Gwenaelle Kergroas Le Priol
  • Jean-Noël Chesnais
  • Pascale Macé
  • Benoit Houzé
  • Laurence Zellner
  • Hervé Lhostellier
  • Nathalie Geffray
  • Olivier Hion
Sylvain Bernu
Sylvain Bernu Liste divers centre
Réussir Lamballe-Armor avec vous
  • Sylvain Bernu
  • Nathalie Bidanel
  • Rémi Groigno
  • Ann-Gaël Thomas
  • Maxime Vincent
  • Sandra Beurier
  • Jérôme Derrien
  • Josianne Jegu
  • Sébastien M'Barek
  • Laurence Rio
  • François Caillibotte
  • Claire-Lise Gicquel-Guerrier
  • Patrick Huet
  • Colette Le Boucher
  • Thomas Favrel
  • Sylvie Dupuy
  • Grégory Jaffrelot
  • Nathalie Leboeuf
  • François Briend
  • Florence Morin
  • Julien Biard
  • Azilis Le Gall
  • Régis Poisson
  • Marie-Catherine Becel (garcia)
  • Aurélien Jégu
  • Véronique Fourchon
  • Cédric Departout
  • Julie Lefort
  • Philippe Lévron
  • Anne Cécile Villain
  • Julien Mahe
  • Sylvie Charlot
  • Christophe Sandouly
  • Guénola Lamande
  • Serge Andrieux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane SALLIER DUPIN (DE)
Stéphane SALLIER DUPIN (DE) (Ballotage) Lamballe-Avenir 		2 956 35,27%
Antoine RAVARD
Antoine RAVARD (Ballotage) Une dynamique collective pour Lamballe-Armor 		2 858 34,11%
Sylvain BERNU
Sylvain BERNU (Ballotage) Réussir Lamballe-Armor avec vous 		2 566 30,62%
Participation au scrutin Lamballe-Armor
Taux de participation 65,87%
Taux d'abstention 34,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 8 599

Source : ministère de l’Intérieur

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