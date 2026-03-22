Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor : les résultats du 2e tour

Programme de Sylvain Bernu à Lamballe-Armor (Réussir Lamballe-Armor avec vous)

Engagement citoyen

Se porter candidat aux élections municipales est un acte d'engagement sincère envers la communauté. Cela implique de proposer une vision et une manière de travailler qui reposent sur la responsabilité et l'intérêt commun. L'équipe qui m'accompagne privilégie la compétence, l'expérience et le collectif pour mieux servir les habitants de Lamballe-Armor.

Proximité et écoute

Le lien entre les citoyens et leurs élus doit être fluide et constant, favorisant l'écoute et la présence sur le terrain. Les décisions communales doivent être prises en concertation avec les habitants, dans un cadre de transparence et de confiance. L'objectif est d'apporter des réponses pragmatiques aux réalités du quotidien.

Priorités pour le développement

Les priorités incluent l'organisation de la commune pour assurer une proximité avec les citoyens et le maintien des services publics. La préservation du cadre de vie est essentielle, avec un accent sur la rénovation et l'urbanisme maîtrisé. La transition écologique et le développement durable sont également au cœur des préoccupations pour garantir un avenir responsable.

Vie associative et culturelle

Le soutien à la vie associative est crucial pour dynamiser la communauté locale. Cela passe par un accompagnement des bénévoles et le développement de partenariats avec des acteurs privés. En parallèle, une ambition culturelle vivante se manifeste par le soutien aux festivals et la création d'événements qui valorisent le patrimoine local.