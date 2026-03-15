Résultat municipale 2026 à Lamballe-Armor (22400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lamballe-Armor a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lamballe-Armor, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lamballe-Armor [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane SALLIER DUPIN (DE)
Stéphane SALLIER DUPIN (DE) Lamballe-Avenir 		2 956 35,27%
Antoine RAVARD
Antoine RAVARD Une dynamique collective pour Lamballe-Armor 		2 858 34,11%
Sylvain BERNU
Sylvain BERNU Réussir Lamballe-Armor avec vous 		2 566 30,62%
Participation au scrutin Lamballe-Armor
Taux de participation 65,87%
Taux d'abstention 34,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 8 599

Source : ministère de l’Intérieur

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