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19:21 - Les défis socio-économiques de Lamballe-Armor et leurs implications électorales En marge des élections municipales, Lamballe-Armor fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 16 911 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 459 entreprises, Lamballe-Armor se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,22% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 668 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,45%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 31 420 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Lamballe-Armor incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Les votants de Lamballe-Armor de plus en plus séduits par le RN Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Lamballe-Armor il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 19,89% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 32,30% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 10,66% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Un score trop limité, à Lamballe-Armor comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 26,56% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 23,33% pour le parti à la flamme sur l'ensemble des circonscriptions de Lamballe-Armor. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 26,72% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Lamballe-Armor Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales à Lamballe-Armor avait été marqué par une abstention de 47,51 %, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 52,49 %) alors que le pays était bousculé par l'épidémie de coronavirus. Les municipales restent en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 20,08 % dans la ville (79,92 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 40,53 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 24,46 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,21 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En parallèle de ces élections municipales de 2026, cette particularité pèsera en conséquence inévitablement sur les résultats de Lamballe-Armor.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Lamballe-Armor ? La physionomie politique de Lamballe-Armor révèle une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Lamballe-Armor accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 35,97%, surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 19,89%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en donnant 67,70% pour Emmanuel Macron, contre 32,30% en faveur de Marine Le Pen. Concernant le scrutin législatif qui a suivi en 2022, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Lamballe-Armor donnaient la prime aux Républicains (28,44%) devant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (27,20%). Le second tour entérinait la victoire des Républicains, culminant à 51,96% des suffrages exprimés.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Lamballe-Armor Côté fiscalité de Lamballe-Armor, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 100 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 981 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 47,41 % en 2024 (contre près de 24,69 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 504 940 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 3 987 830 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 20,08 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Lamballe-Armor ? Quel bilan peut-on tirer des résultats des élections municipales précédentes à Lamballe-Armor ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Philippe Hercouët (Divers gauche) a dominé le scrutin en récoltant 43,54% des suffrages. À sa poursuite, Stéphane De Sallier Dupin (Les Républicains) a obtenu 1 831 bulletins valides (29,21%). La troisième place est revenue à Sylvain Bernu (Divers), glanant 1 113 suffrages (17,75%). Une distance substantielle. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Philippe Hercouët l'a finalement emporté avec 3 053 suffrages (50,25%), face à Stéphane De Sallier Dupin qui a obtenu 31,25% des votants et Sylvain Bernu avec 1 123 votants (18,48%). La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est élargi, scellant une victoire nette et décisive. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute tiré parti du transfert des voix des partisans des listes de gauche éliminées, engrangeant 324 voix supplémentaires entre les deux tours.